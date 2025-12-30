Estonci svarijo Ruse: Še enkrat storite to, pa bomo streljali na vas

Estonija je tako rekoč na prvi bojni črti z Rusijo. V različnih preigravanjih morebitnih ruskih nadaljnjih napadalnih potez to baltsko državo pogosto vidijo kot prvi cilj ruskega napada na članice Nata. Ker je v zadnjem času prišlo do načrtnih ruskih provokacij z nezakonitimi prehodi meje, je zdaj estonski zunanji minister Margus Tsahkna zagrozil, da bodo streljali na ruske "male zelene može", če bo prišlo do nadaljnjih nezakonitih prehodov.

Izraz "mali zeleni možje", ki ga je v intervjuju za poljski medij o2.pl uporabil minister Margus Tsahkna, se nanaša na ruske vojake, ki so med priključitvijo Krima v zelenih uniformah brez uradnih oznak izvedli operacijo odcepitve polotoka od Ukrajine.

Estonija: Ruski policisti so nezakonito vstopili v našo državo

"Naj bo jasno: če bodo mali zeleni možje še kdaj prestopili našo mejo, bomo streljali nanje. To bo posledica (nezakonitega prehoda meje, op. p.), o tem ni dvoma. Če Rusija ni prepričana, da se bomo resno odzvali, nas bo preizkusila," je bil odločen estonski zunanji minister.

Kot trdi Tsahkna, so trije ruski mejni policisti pred dvema tednoma nezakonito prečkali estonsko-rusko mejo. Do nezakonitega prehoda meje je prišlo na kontrolni točki na valobranu na reki Narvi. Ruski policisti so najprej tja z ruske strani prišli po reki z zračno blazino, potem pa pot nadaljevali peš na estonsko stran meje.

Estonci okrepili nadzor na meji

Pozneje so se vrnili proti zračni blazini in se vrnili na rusko stran meje. Ministrstvo za zunanje zadeve v Talinu je po incidentu objavilo videoposnetek, ki naj bi ga posnela nadzorna naprava in za katerega trdi, da dokumentira nezakonito prečkanje meje, piše nemški medij Focus.

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna svari Ruse pred nadaljnjimi obmejnimi provokacijami. Foto: Guliverimage

Estonija je poklicala odpravnika poslov ruskega veleposlaništva v Talinu in mu izročila diplomatsko noto. "V regiji smo okrepili nadzor in smo pripravljeni odgovoriti," je dejal zunanji minister Tsahkna. Dodal je, da je najboljši odgovor na rusko preizkušanje meje nadaljnja podpora Ukrajini ter povečanje političnega in gospodarskega pritiska na Rusijo.

Rusi zavračajo estonske navedbe

Na ruski strani so se sestali predstavniki estonske in ruske mejne straže. Po navedbah estonskih virov ruska stran ni hotela priznati nezakonitega prečkanja meje in ni bila pripravljena posredovati nadaljnjih podatkov ali lastnih argumentov, še piše Focus.

Kot je znano, je območje ob reki Narvi še posebej kritično. Tukaj članica EU in Nata Estonija meji na Rusijo. Poleg tega ima v mestu Narva, ki ima ime po reki in leži na estonski strani meje, velik delež prebivalstva ruske korenine in govori rusko. Številni se bojijo, da bi Vladimir Putin lahko rusko prebivalstvo Narve izkoristil kot izgovor za invazijo na Estonijo, češ da bo zaščitil rusko manjšino.