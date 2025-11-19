"Rusija načrtuje vojno proti Zahodu in morebitna Putinova smrt tega ne bo spremenila"

Vodilni zahodni vojaški strokovnjaki so se sestali v Vilni, da bi razpravljali o tem, kaj se lahko baltske države in Nato naučijo iz vojne v Ukrajini. Poudarek konference je bil na brezpilotnih letalnikih, prevladi Nata nad Baltskim morjem in pripravi civilnega prebivalstva na morebitno vojno.

V litovski prestolnici Vilni se je v palači, ki je bila nekdaj sedež litovskega velikega vojvode, ta teden zbralo približno 600 vojaških strokovnjakov, da bi razpravljali o vojni v Ukrajini in prihodnji ruski grožnji. Na konferenci z naslovom Obramba Baltika (ang. Defending Baltics) je nastopilo 35 govorcev, piše nemški Focus.

Preprečiti ruske grožnje nad Baltikom

Med njimi je bil nekdanji vrhovni poveljnik poljskih sil Tomasz Piotrowski. Ta je med drugim opozoril na obrambo območja na Baltskem morju pred rusko grožnjo, za kar je potrebna skupna obrambna politika.

Sandis Šraders, direktor oddelka za obrambno politiko in inovacije na Univerzi v Rigi v Latviji, je opozoril, da se ne bi smeli zanašati na oceno, da bo Rusija pripravljena zaostriti vojno proti Zahodu šele okoli leta 2030. "Lahko bi se zgodilo prej," je dejal Šraders.

"Putin načrtuje širitev konflikta"

Šrāders je prepričan, da obstaja veliko dokazov, da Putin načrtuje širitev konflikta v Zahodno Evropo. "Putin ruskemu prebivalstvu vedno znova govori, da to ni vojna proti Ukrajini, ampak vojna proti Zahodu," je poudaril latvijski vojaški strokovnjak.

Šraders opozarja tudi, da morebitna smrt ruskega predsednika Vladimirja Putina ne bo spremenila ruskih načrtov.

"Nato mora biti pripravljen na vojno z Rusijo"

Ameriški strokovnjak George Barros se strinja z opozorili pred morebitnim ruskim napadom. Kot pravi, se zdi, da je Rusija odpravila slabosti svoje vojske, ki so se pokazale na začetku invazije na Ukrajino. "Putinove čete so sposobne izvajati obsežne napade v Donbasu," opozarja analitik washingtonskega Inštituta za vojne študije (ISW).

Čeprav je približno 30 odstotkov evropskega prebivalstva trdno prepričanih, da ruska vojska ne predstavlja nadaljnje nevarnosti (tj. da se ruska vojska bojuje proti Ukrajini, a ne bo napadla članice Nata, op. p.), pa vsak dan opažamo nekaj drugega in vidimo, da se ruska vojska pripravlja za nadaljnjo vojno, je dejal Barros in dodal, da mora biti Nato na to vojno pripravljen.

Barros je prepričan, da je pri zaustavitvi ruskega predsednika Vladimirja Putina ključna naloga za Zahod vzpostavitev inovativne industrije.

Priprava civilnega prebivalstva na vojno

Raimundas Vaikšnoras, vrhovni poveljnik litovskih oboroženih sil, je na prvem neposrednem srečanju načelnikov oboroženih sil treh majhnih baltskih držav Estonije, Latvije in Litve vstop Litve v Nato pred 20 leti označil za najpomembnejši korak za varnost države.

"Škoda je le, da je bila potrebna nova vojna, da so se politiki v Evropi zbudili," je dejal Vaikšnoras in dodal, da je poleg krepitve vojske za uspešen in hiter odziv na ruske napade bistveno, da tudi prebivalstvo s svojimi številnimi civilnimi organizacijami prepozna potrebo po pripravi.

V Vilni se pripravljajo na morebitni ruski napad

Kot je povedal vilenski župan Valdas Benkunskas, se v Litvi civilno prebivalstvo že pripravlja na morebitni ruski napad. V prestolnici Vilni, ki leži nekaj več kot 20 kilometrov zahodno od beloruske meje in 130 kilometrov vzhodno od ruske eksklave Kaliningrad in koridorja Suwałki, so že začeli program civilne zaščite, kot sta zagotovitev dva tisoč zatočišč v mestu in distribucija navodil za nujne primere, če bi prišlo do napada.

Na morebitni ruski napad se v Vilni pripravljajo tudi učitelji in otroci v šolah. V mestu so povečali zaloge hrane in vode v primeru vojne. Aktivirana je tudi posebna aplikacija z imenom Kovas, ki opozarja na morebitne ruske grožnje in ponuja navodila, kako se zaščititi, še piše Focus.