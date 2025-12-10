Zgodba o olimpijski hokejski dvorani Santa Giulia, ki bo februarja gostila večino tekem olimpijskega turnirja na igrah v Milanu in Cortini, je v torek dobila še eno nadaljevanje. Potem ko so organizatorji in Mednarodna hokejska zveza IIHF sporočili, da je ledena ploskev skladna z zahtevami IIHF, pa so v ligi NHL manj navdušeni nad njo.

V torek so v izjavi za javnost prireditelji iger in IIHF glede dvorane, ki bi sicer morala biti nared že pred meseci, pa se bodo gradbena dela zavlekla tik do začetka tekmovanj, sporočili, da ne vidijo zadržkov. "Ledene površine za zimske olimpijske igre v Milanu/Cortini leta 2026 bodo merile 60 x 26 metrov, kar je približno 196,85 x 85,3 čevlja. Čeprav se te dimenzije nekoliko razlikujejo od tipičnega drsališča lige NHL, so skladne s predpisi IIHF in ustrezajo dimenzijam drsališča, ki se uporablja na zimskih olimpijskih igrah. Obenem so popolnoma skladne z dimenzijami, ki jih liga NHL zahteva kot del svojih specifikacij aren za tekme Global Series," se je glasilo uradno pojasnilo.

Dimenzije niso največja težava, pač pa ...

Bill Daly: Mislim, da so si v IIHF drugače razlagali, kaj pomeni ledena ploskev, kot v NHL. Foto: Reuters A prav mere ledene ploskve in njena kakovost so zdaj očitno postale težava. Izvršni komisar lige NHL Bill Daly je danes po srečanju predstavnikov klubov dejal, da so sicer "previdno zadovoljni" zaradi gradbenega napredka, vendar jih skrbijo dimenzije ledene ploskve in predvsem kakovost ledu.

"Celotna zgradba naj bi bila uporabna 2. februarja. Nekaj časa je še, zadnja poročila, ki jih dobivam, pa so pozitivna," je dejal komisar lige. A zapleta se pri interpretaciji, kaj so sklenili v dogovoru, ko so prireditelji OI, krovna olimpijska organizacija Mok in IIHF sklenili sporazum, da bodo prvič po OI 2014 prekinili ligo NHL in omogočili nastope najboljšim na OI.

"Mislim, da so si v IIHF drugače razlagali, kaj pomeni ledena ploskev, kot v NHL. Tudi ob obiskih gradbišča očitno o tem ni nihče razmišljal. Najbrž niso hodili naokrog z metri v rokah," je dejal Daly za spletno stran lige.

Pri varnosti ne bo izjem

A če bodo pri dimenzijah še zamižali na eno oko, pri varnosti ne bo izjem. Kot so zapisali pri NHL, sicer IIHF odloča, ali bo tekmovanje potekalo in na kakšnem igrišču, vendar želijo imeti tudi sami pri tem nekaj besede.

"Če se na ledu ne da igrati, se ne da igrati. To bomo najbrž vedeli pred začetkom iger po prvih uradnih temah, a takrat bo za spremembe že zelo pozno," opozarja Daly in dodaja: "Če se igralci ne bodo počutili varno na ledu, jim ne bomo dovolili igranja. Povsem preprosto".

Poleg te dvorane bo nekaj tekem gostilo še začasno olimpijsko prizorišče Rho Arena na milanskem sejmišču, a prireditelji nimajo rezervne rešitve za odločilne tekme moškega in ženskega turnirja, ki jih načrtujejo v dvorani Santa Giulia. To nameravajo prvič preizkusiti v začetku januarja z nekaj tekmami italijanske lige.

V NHL so še dodali, da so pripravljeni v Milano poslati svoje strokovnjake za ledene ploskve, če bodo prireditelji potrebovali pomoč pri dokončanju dvorane in ploskve.