Dimenzije drsališča, ki bo gostilo hokejske tekme na zimskih olimpijskih igrah v Milanu/Cortini 2026, so skladne s pravili. Kot so v skupni izjavi zapisali organizatorji in Mednarodna hokejska zveza IIHF, je ledena ploskev skladna z zahtevami IIHF, s čimer so zavrnili nedavna poročila v ZDA, da je olimpijsko drsališče en meter krajše.

"Ledene površine za zimske olimpijske igre v Milanu/Cortini leta 2026 bodo merile 60 X 26 metrov, kar je približno 196,85 X 85,3 čevlja. Čeprav se te dimenzije nekoliko razlikujejo od tipičnega drsališča lige NHL," v izjavi za javnost pojasnjuje krovna zveza IIHF, "so skladne s predpisi IIHF in ustrezajo dimenzijam drsališča, ki se uporablja na zimskih olimpijskih igrah. Obenem so popolnoma skladne z dimenzijami, ki jih liga NHL zahteva kot del svojih specifikacij aren za tekme Global Series."

Igralci iz severnoameriške lige NHL, ki veljajo za najboljše na svetu, bodo prvič po letu 2014 in Sočiju spet tekmovali na olimpijskih igrah prihodnje leto.

Vsi vpleteni deležniki - zveza IIHF, organizacijski odbor, liga NHL, sindikat NHLPA, Mednarodni olimpijski komite (Mok) - se strinjajo, da so razlike v specifikacijah nepomembne in ne bi smele vplivati niti na varnost niti na kakovost igre.

"Veselimo se, da bomo na igrah pozdravili najboljše igralce na svetu za tekmovanje na najvišji ravni," je na to temo še zapisala mednarodna zveza IIHF.

Preberite še: