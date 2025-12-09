Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
9. 12. 2025,
11.10

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Milano Cortina 2026

Torek, 9. 12. 2025, 11.10

25 minut

Hokej, OI

Dimenzije hokejskega ledu za ZOI v skladu s pravili

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Milano Ice Park, hokej | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dimenzije drsališča, ki bo gostilo hokejske tekme na zimskih olimpijskih igrah v Milanu/Cortini 2026, so skladne s pravili. Kot so v skupni izjavi zapisali organizatorji in Mednarodna hokejska zveza IIHF, je ledena ploskev skladna z zahtevami IIHF, s čimer so zavrnili nedavna poročila v ZDA, da je olimpijsko drsališče en meter krajše.

"Ledene površine za zimske olimpijske igre v Milanu/Cortini leta 2026 bodo merile 60 X 26 metrov, kar je približno 196,85 X 85,3 čevlja. Čeprav se te dimenzije nekoliko razlikujejo od tipičnega drsališča lige NHL," v izjavi za javnost pojasnjuje krovna zveza IIHF, "so skladne s predpisi IIHF in ustrezajo dimenzijam drsališča, ki se uporablja na zimskih olimpijskih igrah. Obenem so popolnoma skladne z dimenzijami, ki jih liga NHL zahteva kot del svojih specifikacij aren za tekme Global Series."

Igralci iz severnoameriške lige NHL, ki veljajo za najboljše na svetu, bodo prvič po letu 2014 in Sočiju spet tekmovali na olimpijskih igrah prihodnje leto.

Vsi vpleteni deležniki - zveza IIHF, organizacijski odbor, liga NHL, sindikat NHLPA, Mednarodni olimpijski komite (Mok) - se strinjajo, da so razlike v specifikacijah nepomembne in ne bi smele vplivati niti na varnost niti na kakovost igre.

"Veselimo se, da bomo na igrah pozdravili najboljše igralce na svetu za tekmovanje na najvišji ravni," je na to temo še zapisala mednarodna zveza IIHF.

Preberite še:

Jasmine Paolini Filippo Ganna olimpijska bakla
Sportal Olimpijska bakla v italijanskih rokah, čast za Paolini in Ganno #video
Rogla deskanje
Sportal Zaskrbljenost zaradi zamud na prizorišču na OI
olimpijski ogenj
Sportal Slovesnost predaje olimpijskega ognja Italiji skrajšana
Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.