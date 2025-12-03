Zaskrbljenost zaradi zamud na prizorišču na OI

Generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze Michel Vion je izrazil zaskrbljenost zaradi zamud na prizorišču v Livignu (Italija), kjer bodo potekale tekme prostega sloga in deskanja na snegu na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina (od 6. do 22. februarja), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pri sistemu umetnega zasneževanja prihaja do znatnih zamud, ki še vedno niso odpravljene. Očitno je rezervoar dokončan, vendar še niso prejeli potrebnih dovoljenj za polnjenje jezera. Rezervoar brez vode pa je neuporaben," je dejal Vion.

"Še vedno imamo nekaj pomislekov, ker je potreba po snegu za te discipline precejšnja. Če želimo zagotoviti ustrezne pogoje, ne potrebujemo le naravnega snega, ampak tudi umetni sneg, da utrdimo progo z bolj kompaktnim, mokrim snegom," je še pojasnil.

Kljub vsemu je izrazil optimizem glede sposobnosti italijanskih organizatorjev, da hitro najdejo rešitve: "Malo smo zaskrbljeni, pritiskamo nanje, ampak na koncu jim bo uspelo."

Uporaba snežnih topov bi se morala začeti sredi prihodnjega tedna, je zagotovilo podjetje SiMiCo, odgovorno za dobavo te opreme na olimpijskih prizoriščih, pa tudi za izgradnjo bazena, ki jih oskrbuje z vodo.

"Nizke temperature v Livignu so nas rešile. Ne bo absolutno nobenih težav, naredili bomo, kot je bilo načrtovano," je za AFP povedal Fabio Massimo Saldini, izvršni direktor podjetja SiMiCo.

