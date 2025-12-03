Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
3. 12. 2025,
13.59

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Michel Vion deskanje

Sreda, 3. 12. 2025, 13.59

6 minut

Zaskrbljenost zaradi zamud na prizorišču na OI

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rogla deskanje | Smučanje prostega sloga | Foto Grega Valančič/Sportida

Smučanje prostega sloga

Foto: Grega Valančič/Sportida

Generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze Michel Vion je izrazil zaskrbljenost zaradi zamud na prizorišču v Livignu (Italija), kjer bodo potekale tekme prostega sloga in deskanja na snegu na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina (od 6. do 22. februarja), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pri sistemu umetnega zasneževanja prihaja do znatnih zamud, ki še vedno niso odpravljene. Očitno je rezervoar dokončan, vendar še niso prejeli potrebnih dovoljenj za polnjenje jezera. Rezervoar brez vode pa je neuporaben," je dejal Vion.

"Še vedno imamo nekaj pomislekov, ker je potreba po snegu za te discipline precejšnja. Če želimo zagotoviti ustrezne pogoje, ne potrebujemo le naravnega snega, ampak tudi umetni sneg, da utrdimo progo z bolj kompaktnim, mokrim snegom," je še pojasnil.

Kljub vsemu je izrazil optimizem glede sposobnosti italijanskih organizatorjev, da hitro najdejo rešitve: "Malo smo zaskrbljeni, pritiskamo nanje, ampak na koncu jim bo uspelo."

Uporaba snežnih topov bi se morala začeti sredi prihodnjega tedna, je zagotovilo podjetje SiMiCo, odgovorno za dobavo te opreme na olimpijskih prizoriščih, pa tudi za izgradnjo bazena, ki jih oskrbuje z vodo.

"Nizke temperature v Livignu so nas rešile. Ne bo absolutno nobenih težav, naredili bomo, kot je bilo načrtovano," je za AFP povedal Fabio Massimo Saldini, izvršni direktor podjetja SiMiCo.

Preberite še:

Milano Cortina ZOI 2026
Sportal Ruskim in beloruskim športnikov zelena luč za olimpijske kvalifikacije
ZOI 2026 Milano Cortina 2026 Michel Vion deskanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.