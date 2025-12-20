Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
20. 12. 2025,
11.55

Osveženo pred

10 minut

Deskanje na snegu, Carezza, paralelni slalom

Gloria Kotnik in Tim Mastnak v izločilne boje v Davosu

STA

Gloria Kotnik | Gloria Kotnik je bila v kvalifikacijah 13. | Foto Guliverimage

Gloria Kotnik je bila v kvalifikacijah 13.

Foto: Guliverimage

Deskarji na snegu so v Davosu v Švici opravili kvalifikacije paralelnega slaloma za svetovni pokal. V izločilne boje sta se od treh slovenskih predstavnikov prebila Gloria Kotnik v ženski s 13. mestom in Tim Mastnak v moški konkurenci z 12.

Mastnak, pred dnevi 14. v paralelnem veleslalomu v Carezzi, je kvalifikacije tokrat končal kot 12. in se bo v osmini finala meril z Avstrijcem Christophom Karnerjem.

Kvalifikacije so sicer najbolje uspele Avstrijcu Arvidu Aunerju, Italijanu Aronu Marchu in Bolgaru Telverju Zafirovu.

Rok Marguč je tako kot na prejšnjih tekmah te sezone ostal brez preboja med najboljših 16, ki se bodo merili v izločilnih bojih, tokrat je končal na 29. mestu.

Šestintridesetletni Glorii Kotnik so se finalni boji za malo izmuznili na prejšnji tekmi v paralelnem veleslalomu v Carezzi, kjer je bila 20., tokrat pa je slalomske kvalifikacije izpeljala bolje in jih končala na 13. mestu. Slovenka ima sicer v tej sezoni dve uvrstitvi v izločilne boje v paralelnih veleslalomih, enkrat je bila 13., enkrat pa 14.

V ženskih kvalifikacijah so bile najboljše Čehinja Zuzana Maderova, Japonka Tsubaki Miki in Italijanka Elisa Caffont. Četrta je bila Švicarka Julie Zogg, ki bo tudi tekmica Glorie Kotnik v osmini finala.

Izločilni boji se bodo začeli ob 14. uri.

