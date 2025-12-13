Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
13. 12. 2025,
15.59

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tim Mastnak Žan Košir Rok Marguč Gloria Kotnik Cortina d'Ampezzo deskanje

Sobota, 13. 12. 2025, 15.59

1 ura, 9 minut

Deskanje, Cortina d'Ampezzo, paralelni veleslalom

V finalu deskarske tekme v Cortini le Gloria Kotnik

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gloria Kotnik | Slovensko čast bo reševala Gloria Kotnik. | Foto Guliverimage

Slovensko čast bo reševala Gloria Kotnik.

Foto: Guliverimage

Moški del slovenske deskarske reprezentance se tudi na tretji tekmi svetovnega pokala ni izkazal. Nihče izmed treh predstavnikov se v Cortini ni uvrstil v izločilne boje paralelnega veleslaloma, blizu je bil le Tim Mastnak, ki je zasedel 17. mesto. Tako bo slovensko čast reševala Gloria Kotnik, v kvalifikacijah se je uvrstila na 12. mesto.

Žan Košir in Rok Marguč se nista uvrstila niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo, Košir je osvojil 42., Marguč pa 47. mesto.

Najhitrejša v kvalifikacijah sta bila Italijan Aaron March in Japonka Tsubaki Miki.

Tekmica slovenske deskarke v osmini finala bo avstrijska veteranka Cladia Riegler.

Preberite še:

Tim Mastnak
Sportal Mastnak edini v izločilnih bojih druge tekme na Kitajskem
Tim Mastnak Žan Košir Rok Marguč Gloria Kotnik Cortina d'Ampezzo deskanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.