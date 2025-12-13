Sobota, 13. 12. 2025, 15.59
1 ura, 9 minut
Deskanje, Cortina d'Ampezzo, paralelni veleslalom
V finalu deskarske tekme v Cortini le Gloria Kotnik
Moški del slovenske deskarske reprezentance se tudi na tretji tekmi svetovnega pokala ni izkazal. Nihče izmed treh predstavnikov se v Cortini ni uvrstil v izločilne boje paralelnega veleslaloma, blizu je bil le Tim Mastnak, ki je zasedel 17. mesto. Tako bo slovensko čast reševala Gloria Kotnik, v kvalifikacijah se je uvrstila na 12. mesto.
Žan Košir in Rok Marguč se nista uvrstila niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo, Košir je osvojil 42., Marguč pa 47. mesto.
Najhitrejša v kvalifikacijah sta bila Italijan Aaron March in Japonka Tsubaki Miki.
Tekmica slovenske deskarke v osmini finala bo avstrijska veteranka Cladia Riegler.