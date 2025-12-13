Sobota, 13. 12. 2025, 19.20
57 minut
Liga NHL, 13. december
Kopitarjevi priti predzadnjemu moštvu zahoda, toda …
Ponoči bo v hokejski ligi NHL spet na delu moštvo Los Angeles Kings slovenskega veterana Anžeta Kopitarja, ki se bo v domači dvorani Crypto.com pomerilo s Calgary Flames (4.00). Ti so trenutno na predzadnjem mestu zahodne konference, a so jih Kralji nazadnje premagali aprila leta 2024. Odtlej so Plameni proti kalifornijski ekipi zabeležili tri zmage, se pa moštvi v tej sezoni merita prvič.
Kopitarjevi Kralji v tej sezoni igrajo po principu toplo – hladno, v zadnjih petih tekmah so zabeležili le dve zmagi in doživeli tri poraze, na lestvici zahodne konference pa so s skupno 14 zmagami in 16 porazi na šestem mestu. Dve točki za njimi so aktualni podprvaki iz Edmontona, ki se ponoči mudijo na gostovanju pri kanadskih rivalih Toronto Maple Leafs.