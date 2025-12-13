Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sobota,
13. 12. 2025,
19.20

57 minut

Sobota, 13. 12. 2025, 19.20

Liga NHL, 13. december

Kopitarjevi priti predzadnjemu moštvu zahoda, toda …

S. K.

Anže Kopitar | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ponoči bo v hokejski ligi NHL spet na delu moštvo Los Angeles Kings slovenskega veterana Anžeta Kopitarja, ki se bo v domači dvorani Crypto.com pomerilo s Calgary Flames (4.00). Ti so trenutno na predzadnjem mestu zahodne konference, a so jih Kralji nazadnje premagali aprila leta 2024. Odtlej so Plameni proti kalifornijski ekipi zabeležili tri zmage, se pa moštvi v tej sezoni merita prvič.

Kopitarjevi Kralji v tej sezoni igrajo po principu toplo – hladno, v zadnjih petih tekmah so zabeležili le dve zmagi in doživeli tri poraze, na lestvici zahodne konference pa so s skupno 14 zmagami in 16 porazi na šestem mestu. Dve točki za njimi so aktualni podprvaki iz Edmontona, ki se ponoči mudijo na gostovanju pri kanadskih rivalih Toronto Maple Leafs.

Liga NHL, 13. december

Lestvice

