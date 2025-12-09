Podprvaki lovijo Kopitarjeve, Vegas jim beži

V hokejski ligi NHL imajo Los Angeles Kingsi z Anžetom Kopitarjem prost večer, zato bodo na delu njihovi tekmeci iz pacifiške divizije zahodne konference, Anaheim Ducks, Edmonton Oilers, San Jose Sharks in Vegas Golden Knights. Mestni sosedi Kraljev se mudijo v Pittsburghu, kalifornijski rivali iz San Joseja pri Philadelphia Flyersih, aktualni podprvaki iz Kanade na domačem ledu pričakujejo moštvo Buffalo Sabres, hokejisti iz igralniške prestolnice ZDA pa gostujejo pri Islandersih v New Yorku.

Hokejisti Vegasa z odigrano tekmo manj v pacifiški diviziji zaostajajo le za vodilnimi igralci Anaheima, moštvi pa loči le točka. Prve čaka zahtevno gostovanje pri Islandersih v New Yorku – ti so trenutno tretja ekipa vzhoda –, druge pa spopad s Pittsburgh Penguinsi Sidneyja Crosbyja (peta ekipa vzhoda), prav tako v gosteh.

Anžeta Kopitarja in njegove Kralje naslednja tekma čaka v četrtek zjutraj po slovenskem času (4.00) v gosteh pri moštvu Seattle Kraken. Pred njimi so trenutno na lestvici pacifiške divizije le hokejisti Anaheima in Vegasa in tako bo tudi ostalo vsaj do četrtka, za njimi pa bodo tudi v primeru domače zmage nad Buffalom obtičali aktualni podprvaki lige NHL Edmonton Oilers. Ti namreč za LA Kingsi zaostajajo štiri točke. Prav toliko kot San Jose Sharksi, ki ponoči gostujejo v Filadelfiji.

Liga NHL, 9. december

Lestvice

Preberite še: