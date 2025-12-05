Kralji na domačem ledu praznih rok, konec izjemnega niza vodilnih

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so na domačem ledu v dvorani Crypto.com tesno, z 1:2. izgubili s Chicago Blackhawks. Kapetan Kopitar je na ledu preživel 18 minut in pol in na nasprotnikova vrata sprožil dva strela. Tudi naslednjo tekmo bodo Kralji igrali doma proti istemu tekmecu. New York Islanders so končali 17 tekem dolg niz osvajanja točk Colorada, premagali so ga s 6:3.

Gostje so povedli v 27. minuti, ko so izkoristili igralca več, pod prvi gol na tekmi pa se je podpisal Connor Bedard. Kralji so imeli takoj zatem na voljo novo številčno prednost, a tudi tretje niso izkoristili. Ko je že kazalo, da se bosta moštvi na drugi odmor odpravili ob tesnem vodstvu Chicaga, je šest sekund pred iztekom druge tretjine Wyatt Kaiser zvišal na 0:2.

Trevor Moore je v 51. minuti znižal in vrnil upanje Kalifornijcem, ki pa razigranega Spencerja Knighta (zaustavil je 26 strelov od 27) niso več premagali, tako da je ostalo pri tesni zmagi gostov. Darcy Kuemper je med vratnicama gostiteljev ubranil 34 strelov od 36.

Kopitar je na ledu preživel 18 minut in pol, na vrata gostov sprožil dva strela, blokiral en strel in dobil 53 odstotkov sodniških metov.

Kralji so pri 31 točkah, kar zadostuje za šesto mesto zahodne konference in tretjem pacifiške divizije. Chicago ima točko manj.

LA Kings se bodo tudi na naslednji tekmi doma pomerili s Chicagom, to bo že tretja tekma teh moštev v sezoni. V Chicagu so se namreč pomerili že 25. oktobra, takrat pa so s 3:1 zmagali Kralji.

Vodilna ekipa lige Colorado Avalanche je s 6:3 izgubila na gostovanju pri NY Islanders, s tem se je končal niz osvajanja točk Colorada na 17 tekmah. Tudi tretja ekipa zahoda Minnesota Wild je izgubila, z 1:4 pri Calgaryju.

New York Islanders je končal Coloradov niz osvajanja točk na 17 zaporednih tekmah, premagal ga je s 6:3. Foto: Reuters

Kar 13 zadetkov je padlo na terenu podprvakov, ki so z 9:4 premagali Seattle Kraken. Kapetan Edmontona Connor McDavid je k zmagi prispeval tri gole in asistenco, nemški zvezdnik Leon Draisaitl pa gol in tri asistence.

Precej bolj vroče je bilo na Floridi, kjer so prvaki v podaljšku izgubili z Nashville Predators, zmagoviti gol je dosegel Steven Stamkos. Na tekmi med Columbus Blues Jackets in Detroit Red Wings pa so o zmagovalcu odločali kazenski streli, s 6:5 so se zmage veselili člani Columbusa.

Izgubili sta tako druga kot tretja ekipa vzhodne konference, Carolina doma z 1:5 proti Torontu, Tampa prav tako doma s 3:4 proti Pittsburghu, Jevgenij Malkin je ob zmagi dvakrat zadel in enkrat podal.

Hokejisti New York Rangers so s 4:2 zmagali pri Ottawi, Artemij Panarin je k zmagi dodal gol in asistenco, s katerim je vpisal 900. NHL točko.

Liga NHL, 4. december

Lestvice

