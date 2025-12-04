Hokejski klub Olimpija Ljubljana bo okrepil slovenski hokejski napadalec Jan Drozg, ki v tej sezoni še ni igral klubskih tekem, saj je bil po zapletih v Kontinentalni hokejski ligi brez kluba. "Z njim smo okrepili ofenzivni potencial in raznovrstnost ter dobili odličnega drsalca. Poleg tega pa tudi igralca z desno palico, ki nam jih trenutno primanjkuje," je v klubski izjavi prihod Drozga komentiral direktor HK Olimpija Ljubljana Anže Ulčar.

Slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg je globoko v sezoni razrešil klubsko vprašanje. Potem ko je Štajerec zadnje tri sezone preživel v Kontinentalni hokejski ligi, nazadnje je igral za Kunlun Red Star (danes Shanghai Dragons), so se stvari zapletle.

Kot je Drozg dejal na novembrskem reprezentančnem zboru, mu klubi, ki imajo njegove pravice v KHL, otežujejo iskanje delodajalca. Prav tako pa mu pri iskanju novega okolja ni pomagalo dejstvo, da je zadnja leta igral v Rusiji. Več lig namreč ni sprejemalo hokejistov, ki so si kruh služili tam.

V Rusiji se je znašel na mrtvi točki

Za Olimpijo je igral v sezoni 2020/21. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Tudi če so drugi klubi zainteresirani, drugam v Rusiji ne morem kar iti. Klub bi me moral odkupiti, potem je tu še pogodba, nastali bi dodatni stroški, dodatne obveze. Iskreno povedano, sem na mrtvi točki v Rusiji, v Evropi pa ne jemljejo igralcev iz lige KHL. Vemo, zakaj. Nekaj lig jih sicer vzame. Možnosti so Švica, polovica klubov v Nemčiji, Slovaška in Avstrija. A v tem času so tudi te lige kar polne igralcev, tudi proračun je že precej skrajšan, tu je še omejitev tujcev, tako da je vse skupaj kar zapleteno, a verjamem, da se bo nekaj našlo. Ne mudi se mi," je pred mesecem dni razlagal 26-letnik.

Ta je zdaj vendarle sprejel ponudbo. Znova bo oblekel dres HK Olimpija Ljubljana, za katero je igral že del sezone 2020/21. Takrat je v Alpski ligi na desetih tekmah dosegel sedem golov in deset asistenc. Po krajši epizodi z Ljubljančani se je vrnil v ligo AHL, nato pa se preselil v KHL. Zdaj se vrača k Olimpiji, pri kateri bo igral razred višje kot 2021, v ligi ICE.

Ulčar: Z Drozgom zaokrožili vsa igralna mesta

"Z njim smo okrepili ofenzivni potencial in raznovrstnost ter dobili odličnega drsalca. Poleg tega pa tudi igralca z desno palico, ki nam jih trenutno primanjkuje. Verjamemo, da je ekipa sedaj zaokrožena na vseh igralnih mestih in da smo optimalno pripravljeni na drugi del sezone," je v klubski izjavi prihod Drozga komentiral direktor HK Olimpija Ljubljana Anže Ulčar.

Olimpija je v sredo izgubila v Szekesfehervarju in zdrsnila na četrto mesto, v petek bo gostila šesti Beljak.

