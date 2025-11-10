Ljubljanski hokejski klub Olimpija po dobrem začetku sezone v mednarodni ligi ICE po 16 tekmah zaseda drugo mesto. Ker so zmaji za nadaljevanje tekmovanja želeli okrepiti obrambne vrste, se bo ekipi ta teden pridružil izkušeni branilec Andrew MacWilliam, so danes sporočili iz Tivolija.

Robustni kanadski branilec Andrew MacWilliam, znan po svoji fizični in obrambno naravnani igri, je po uspešnem nastopanju v mladinskih ligah kariero nadaljeval na univerzi Severne Dakote, kjer je bil v svoji zadnji sezoni tudi kapetan moštva. Na naboru lige NHL ga je izbralo moštvo Toronto Maple Leafs, za katerega je v najmočnejši hokejski ligi na svetu zbral 12 nastopov.

Pred selitvijo v Evropo je osem sezon igral v ligi AHL, nato pa tri sezone branil barve moštva EHC München. V sezoni sezoni 2022/23 je nastopal v ligi ICE za ekipo RB Salzburg, lani pa je bil član ekipe Cardiff Devils.

V prejšnji sezoni je nastopal za valižanski klub Cardiff Devils. Foto: Cardiff Devils - James Assinder

"Želeli smo okrepiti in stabilizirati igro v obrambi. Kljub zmagam in visoki uvrstitvi po tretjini sezone menimo, da prejemamo preveliko število zadetkov. Obenem smo želeli pripeljati igralca, ki v obrambni tretjini in pred golom odigra fizično in odločno. Andrew je točno takšen tip igralca. Poleg tega pozna slog igre, ki ga goji trener Ben Cooper in v tem pogledu ne bo imel težav s prilagajanjem," je prepričan direktor Olimpije Anže Ulčar.