Za slovenskimi košarkarskimi reprezentantkami pod evropskimi koši je nov izjemen teden. Zala Friškovec je zrežirala preobrat za napredovanje Soprona v evropskem pokalu, Teja Oblak in Jessica Shepard sta bili gonilni sili za novi evroligaški zmagi Galatasaraya in Schia, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Po porazu z 90:106 na prvi tekmi šestnajstine finala evropskega pokala proti Bešiktašu je Friškovec in njene soigralke na povratni tekmi pred glasnimi navijači čakala izjemno zahtevna naloga, ki so jo opravile z odliko. Sopron je na krilih slovenske reprezentantke, ki je v slabih 37 minutah igre dosegla 21 točk ter imela sedem skokov ter štiri podaje, zmagal z 80:59 in si priigral napredovanje. V osmini finala se bo pomeril z grškim Athinaikosom.

Manj razlogov za zadovoljstvo je imel Sopron na madžarskem prvenstvu, saj je nepričakovano izgubil v gosteh proti predzadnjemu Ceglediju. Friškovec, ki je zabeležila 26 točk, sedem skokov in tri podaje, je tako kar nekoliko zbledela. Nov poraz je doživel tudi Györ, ki je premoč 69:107 moral priznati ekipi David Kornel. Mojca Jelenc je bila najboljša posameznica poraženk, saj je dosegla 13 točk, devet skokov in štiri podaje.

Foto: Filip Barbalić

Teja Oblak je bila znova izvrstna

V elitni evroligi sta Galatasaray in Schio prišla do novih zmag. Turška zasedba, ki je trenutno na drugem mestu skupine, je za sedmo evropsko zmago v sezoni z 80:62 premagala Tango Bourges z 80:62. Oblak je bila znova izvrstna, saj je zbrala 19 točk, štiri skoke in dve podaji. Famila Schio se je s peto zmago povzpel na tretje mesto. Z 99:78 je bil boljši od Prage. Shepard je v statistiko vpisala 23 točk, osem skokov in šest podaj. Z odličnimi igrami se je priborila tudi mesto v peterki meseca decembra.

Galatasaray na turškem prvenstvu z osmimi zmagami in dvema porazoma zaseda tretje mesto. Tokrat je z 90:58 ugnal Botas. Oblak je 15 doseženim točkam dodala štiri skoke in tri podaje. V Italiji je Schio s samimi zmagami – zabeležil jih je že 11 – prepričljivo vodilni. V gosteh je bil z 91:62 boljši od Roseta. Jessica Shepard je v zgolj 25 minutah igre prišla do dvojnega dvojčka. Zbrala je 26 točk, 17 skokov in tri podaje. Tretje zmage se je razveselil Alama San Martino. Po pravi drami je z 68:66 premagal Sassari, Tina Cvijanović je prispevala štiri točke in skok.

Sara Sambolić je dočakala tudi prvi nastop v začetni peterki

Po debiju za univerzo Michigan State je Sara Sambolić dočakala tudi prvi nastop v začetni peterki. Na prvi tekmi turnirja Cherokee Invitational je Michigan s 115:66 deklasiral Indiano State. Ljubljančanka je igrala 18 minut ter zbrala 14 točk, tri skoke in podajo. V finalu turnirja so bile študentke Michigana boljše še od vrstnic z univerze Ole Miss. Za zmago s 66:49 je slovenska organizatorka igre dodala pet točk, dva skoka in podajo. Špartanke so tako drugič v treh letih osvojile naslov prvakinj turnirja Cherokee. Potem ko so osvojile turnir Baha Mar na Bahamih, je to že drugi naslov za MSU v letošnji sezoni.

Eva Lisec Foto: FIBA

Na ruskem državnem prvenstvu je Jekaterinburg zabeležil dve novi prepričljivi zmagi. Brez poraza se je števec zmag trenutno ustavil pri številki 15. Ob zmagi 97:43 nad Neftyanikom je Eva Lisec prispevala pet točk in sedem skokov. Za gostujočo zmago 118:59 nad Samaro je dodala 12 točk, osem skokov in podajo.

Ajša Sivka je dosegla 16 točk

Ajša Sivka je bila kljub odlični igri – dosegla je 16 točk, šest skokov ter podajo – v Španiji tesno poražena. Joventut je namreč z 62:66 Ajša Sivka Foto: Vid Ponikvar/Sportida izgubil z Estepono. Poražena je bila tudi Tjaša Turnšek. Na litovskem državnem prvenstvu je morala LCC Klajpeda s 73:98 priznati premoč vodilnemu Kibirkstisu. Mlada slovenska reprezentantka je imela 19 točk in dva skoka. Marburg je po pokalnem uspehu tudi na nemškem prvenstvu premagal Nordlingen. Za tesno zmago 79:67 je Lea Debeljak dosegla sedem točk, dva skoka in podajo. Je pa dvoboj zaključila 27 sekund pred koncem, ko je utrpela zvin gležnja.

V Izraelu Maccabi Ramat Gan še naprej ne pozna poraza. Do 12. zaporednega uspeha pa je prišel šele po podaljšku, ko je z 92:91 ugnal Holon. Teja Goršič je prispevala devet točk, pet skokov in tri podaje. Hana Ivanuša je dobila derbi švicarskega prvenstva za trenutno tretje mesto na lestvici. Troistorrents-Chanlais je s 70:58 premagal Baden. Ivanuša je zbrala 13 točk in šest skokov.

Maruša Seničar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Košarkarice Cinkarne Celje so v ligi Waba z 69:61 ugnale vodilno Montano, na domačem prvenstvu pa z 61:50 premagale Triglav. Maruši Seničar je uspel zanimiv podvig, saj je na obeh tekmah ujela po deset odbitih žog. Proti Montani je imela še pet točk ter dve podaji in proti Triglavu štiri točke ter šest podaj. Zoja Štirn je vpisala 12 točk, sedem skokov in dve podaji oziroma osem točk, dva skoka in štiri podaje.

V ligi Waba je bil uspešen tudi Partizan. S kar 104:40 je premagal Orlove, Blaža Čeh je zabeležila deset točk, dva skoka in tri podaje.