Dončića čaka pekel, trener Sacramenta v bran Schröderju

Noč na torek bo v ligi NBA prinesla šest tekem. Znova bodo na delu košarkarji Los Angeles Lakersov na čelu z Luko Dončićem. Čaka jih gostovanje pri Sacramento Kingsih, Slovenec pa lahko po nedavnem incidentu in suspenzu Dennisa Schröderja pričakuje sovražen sprejem. Po šestih tekmah odsotnosti se v zasedbo Jezernikov vrača Rui Hachimura.

Luka Dončić in Dennis Schröder sta v zadnjih dneh v središču pozornosti dogajanja v ligi NBA. Nemca so po zadnjem bližnjem srečanju s Slovencem kaznovali s prepovedjo nastopa na treh tekem, obračun z Lakersi pa bo druga tekma, na kateri ne bo igral. Dončića tako v Golden 1 Centru v Sacramentu zagotovo čaka sovražno vzdušje. Lakersi bodo lovili 24. zmago v sezoni, na zadnjih desetih tekmah pa so izgubili kar šestkrat. Na drugi strani je Sacramento na 39 odigranih tekmah zbral le devet zmag, a se na srečanje z Jezerniki podaja s spodbudno popotnico zmage nad Houstonom, s katero je prekinil niz sedmih zaporednih porazov.

To bo za ekipi tretji medsebojni obračun v tej sezoni, prva dva so dobili Lakersi, tudi zadnjega konec decembra. Pred srečanjem, ki se bo v Sacramentu začelo ob 4. uri zjutraj po slovenskem času, so o soočenju Schröderja in Dončića povprašali tudi nekatere člane obeh zasedb. Kratek in jedrnat je bil trener Lakersov JJ Redick. "To je odločitev lige, tako da glede tega nimam komentarja. Odločitev je bila njihova, vse je odvisno od njih," je dejal trener Lakersov.

V zasedbo Lakersov se vrača Rui Hachimura. Foto: Guliverimage

Malo bolj gostobeseden je bil trener Sacramenta Doug Christie, ki je dejal, da je hvaležen za boj in vnemo, ki ju Schröder kaže v klubu. "Dennis je pripravljen narediti vse. To nima nobene zveze z igranjem umazane igre. V takšnih položajih se moraš braniti, Dennis je del naše ekipe. Pika," je dejal Christie. "Skušamo igrati najbolje, kar se da. Zdi se, da imamo res veliko smolo, tako s suspenzom Dennisa kot poškodbami. Dober občutek je zmagati," je po zadnji tekmi dejal DeMar DeRozan.

Lakersi bodo po odsotnosti šestih tekem na parketu znova pozdravili Ruija Hachimuro. Redick je pojasnil, da bo njegova minutaža še precej omejena. "Želim si pomagati tej ekipi zmagovati," je poudaril Japonec. Še naprej sta na stranskem tiru Austin Reaves in Adou Thiero. Pri Kraljih bosta poleg kaznovanega Schröderja manjkala poškodovana Keegan Murray in Domantas Sabonis.

Liga NBA, 12. januar:

Lestvica