Ferrari bo v Šanghaju preizkusil inovativno vrtljivo krilce

"Nič nimamo zagotovljenega," pred začetkom drugega dirkaškega konca tedna v novi sezoni formule 1 zatrjuje George Russell, zmagovalec nedeljske dirke v Melbournu. Mercedes je na veliki nagradi Avstralije dosegel dvojno zmago. Sledila sta jima oba Ferrarija. Na poskočnem konjiču bodo na petkovem treningu v Šanghaju preizkusili inovativno zadnje krilce, ki se obrne za 180 stopinj. Ali bodo z njim dirkali tudi na kvalifikacijah, šprintu in nedeljski dirki za VN Kitajske, se še niso odločili.

Na Ferrariju SF-26 bomo v petek videli krilce, ki se obrne za 180 stopinj. Foto: Guliverimage Vsaj na petkovem prostem treningu pred nedeljsko VN Kitajske bo Ferrari dirkal z inovativnim zadnjim krilcem, s katerim je presenetil predzadnji dan zimskih testiranj. Zgornja plošča na krilcu se ne le odpre, temveč se kar obrne za 180 stopinj. Tako je odprtina za pretok zraka med zgornjo in spodnjo ploščo krilca precej večja, s tem pa bo upor na ravninah manjši. Dirkališče v Šanghaju ima več kot kilometer dolgo zadnjo ravnino. V prejšnjih sezonah so morale vse ekipe uporabljati sistem premičnega zadnjega krilca DRS, od letos pa imajo pri razvoju zadnjega in prednjega krilca precej več svobode. Z novo generacijo dirkalnikov stavijo na tako imenovano aktivno aerodinamiko.

Hamilton: Ekipa premika meje

Lewis Hamilton ob prihodu na dirkališče Foto: Guliverimage Pravijo, da ima Ferrari že brez tega flip-flop krilca najboljši aerodinamični paket na začetku nove sezone. Vprašanje je, ali lahko s tem krilcem pridobijo še kakšno desetinko na krog in tako povsem izničijo zaostanek za Mercedesom, ki je v nedeljo na VN Avstralije, na prvi dirki sezone, osvojil dvojno zmago. Lewis Hamilton (Ferrari), ki je bil v Melbournu četrti, na dirkališču v Šanghaju pa je daleč najuspešnejši dirkač v zgodovini, sicer pravi, da za zdaj ne vedo, ali to krilce dejansko kaj pomaga.

"Hvaležen pa sem ekipi, da ga je tako hitro naredila, saj je bil sprva načrtovan za precej pozneje v sezoni. To je dokaz, da se res vsi v ekipi borimo. Ekipa premika meje. V tovarni delajo nadure, da bi posodobitve na dirkalniku dobili čim prej." Sedemkratni svetovni prvak je še dejal, da je Ferrari že lani razvijal komponente za letošnji dirkalnik. "Lani zato nismo dosegli vsega svojega potenciala. Vsi so bili že osredotočeni na letošnji dirkalnik. Ne vem, kako se imenuje to novo krilce. Nekdo je rekel Macarena, pa ne vem zakaj."

Časovnica VN Kitajske:



Petek, 13. marec

4.30 prosti trening

8.30 kvalifikacije za šprint



Sobota, 14. marec

4.00 šprint

8.00 kvalifikacije



Nedelja, 15. marec

8.00 dirka

Mercedes bi radi postavili pod dodaten pritisk

Charles Leclerc je bil v Melbournu tretji. Foto: Guliverimage V Melbournu je bil samo Ferrari blizu Mercedesu, McLaren in Red Bull sta zaostajala že precej več. "Upam, da jim bomo tukaj bližje. Najtežje delo nas čaka na kvalifikacijah, saj smo bili v Melbournu kar osem desetink na krog počasnejši," je na četrtkovi novinarski konferenci izpostavil Charles Leclerc (Ferrari), tretjeuvrščeni s prve dirke. "Lahko pa nekaj stvari še izboljšamo. Tako bomo boljši, a prednost Mercedesa je bila res velika. Smo pa precej bližje na dirki. Upam, da jih ta konec tedna lahko postavimo pod dodatni pritisk." Ekipa v Šanghaju ne bo imela veliko časa za pripravo dirkalnika, saj imajo samo eno uro prostega treninga, nato v petek že sledijo kvalifikacije za sobotno šprintersko dirko.

Russell: Nič nimamo zagotovljenega

George Russell je dobil VN Avstralije. Foto: Guliverimage "V Melbournu smo videli, da je na začetku sezone naš najboljši tekmec Ferrari – a je bil tudi Verstappen zelo hiter. Moral pa se je prebijati iz ozadja. Mislim, da bi se sicer kvalificiral med prve tri. Prvenstvo je zelo dolgo. Imamo sicer dober začetek, a to še ne pomeni veliko," pred drugo od 24 dirk sezone razmišlja vodilni George Russell (Mercedes). Britanec se zaveda, da bo v naslednjih tednih in mesecih odločal razvoj v tovarni in posodobitve na dirkalnikih. "Delati moramo naprej. Ferrari je zelo blizu. Videli smo, da je na dirki zelo hiter. McLaren na primer na prvi dirki še ni imel vseh posodobitev s testiranj. Prepričan sem, da bodo kmalu prišli s posodobitvami. Razvoj bo v vseh ekipah zelo hiter. Nič nimamo zagotovljenega," je še dejal Russell.