Avtorji:
A. T. K., Ž. L.

Četrtek,
12. 3. 2026,
15.37

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, 4. etapa (213 km)

Roglič skočil med prve tri, nova zmaga van der Poela

Primož Roglič | Kolesarje na dirki Tirenno–Adriatico čaka razgibana četrta etapa z 213 kilometri in 2.800 višinskimi metri. | Foto Guliverimage

Kolesarje na dirki Tirenno–Adriatico čaka razgibana četrta etapa z 213 kilometri in 2.800 višinskimi metri.

Foto: Guliverimage

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja se je nadaljevala z razgibano četrto etapo od Tagliacozza do Martinsicura. 213 kilometrov dolga etapa s približno 2.800 višinskimi metri se je pričakovano zaključila s sprintom manjše skupine, v katerem je bil najmočnejši Mathieu van der Poel. V času zmagovalca je ciljno črto prečkal tudi Primož Roglič, ki je tako skočil na tretje mesto skupne razvrstitve.

Tobias Lund Andresen
Sportal Milan premagan v ciljnem šprintu, 10. zmaga za Andresena

Že takoj po startu sta bila na programu dva približno 12 kilometrov dolga vzpona s povprečnim petodstotnim naklonom, kjer se je oblikovala močna ubežna skupina. Razgiban je bil tudi zaključek etape, v zadnjih 50 kilometrih so se zvrstili štirje vzponi, ki pa niso poskrbeli za selekcijo med najboljšimi.

Ravninski zaključek proti Martinsicuru je prinesel enega od najverjetnejših scenarijev, sprint zmanjšane glavnine, v njem pa je van der Poel ugnal Giulia Pellizzarija.

Mathieu van der Poel je vknjižil svojo tretjo zmago v tej sezoni. | Foto: Guliverimage Mathieu van der Poel je vknjižil svojo tretjo zmago v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Tirreno–Adriatico, četrta etapa (213 kilometrov):

Svojo priložnost je danes iskal tudi Primož Roglič. Športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Christian Pömer je v pogovoru za Sportal poudaril, da je slovenski šampion nesporni kapetan ekipe, a da bodo skušali igrati na več kart.

Roglič je s petega mesta v skupni razvrstitvi skočil na tretje, zdaj ima 21 sekund zaostanka za vodilnim Giuliom Pellizzarijem, na drugem mestu je Isaac del Toro, ki zaostaja za dve sekundi. Za razplet dirke bosta najverjetneje odločilni petkova in sobotna etapa. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Jan Tratnik in Domen Novak, ki opravljata vlogo pomočnika.  

Profil četrte etape dirke Tirenno–Adriatico:

Tirenno-Adriatico, 4. etapa | Foto:

