Glivar na deževni zadnji etapi četrti, dirka Seixasu, Roglič izgubil tretje mesto

Zmagovalec zadnje, šeste etape dirke po Baskije, ki je potekala v močnem nalivu, je mladi Američan Andrew August (Ineos Grenadiers). Bil je najmočnejši od ubežnikov, odločilne sekunde si je priboril na zadnjem vzponu. S četrtim mestom se je izkazal mladi slovenski kolesar Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech), ki je zaostal 34 sekund. Skupni zmagovalec dirke je 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je Floriana Lipowitza in Primoža Rogliča (oba Red Bull - BORA - hansgrohe) napadel tudi na zadnji etapi. Lipowitz je prišel v cilj skupaj s Francozom, Roglič pa je zaostal na predzadnjem klancu. Za zdaj so znani uradni rezultati samo za prvih 23 na zadnji etapi.

Paul Seixas Foto: Guliverimage Komaj 19-letni Paul Seixas je postal prvi Francoz po Christophu Moreauju leta 2007, ki je zmagal na etapni dirki svetovne serije, najvišji ravni profesionalnega kolesarstva. Zmagovalec treh etap ta teden, čudežni deček ekipe Decathlon, si je zagotovil skupno zmago, potem ko je v zadnji etapi ubranil prednost pred Florianom Lipowitzem. Pravzaprav je v soboto z napadom poskusil Francoz in ne Nemec, na koncu sta sicer v cilj prišla skupaj. Primož Roglič (oba Red Bull - BORA - hansgrihe), skupno tretji pred zadnjo etapo, je odpadel približno 56 kilometrov pred ciljem zadnje etape.

Lipowitz je dirko končal na drugem mestu, vendar se je moral za ta dosežek na zadnji etapi precej potruditi, saj ga je bil več kot dve minuti pred njim med ubežniki Tobias Johannessen. Na koncu je Lipowitz ubranil drugo mesto z dvema minutama zaostanka za Seixasom ter z le tremi sekundami prednosti pred Norvežanom.

Večji del etape je bila v begu velika skupina kolesarjev. Na zadnjem vzponu in nato na spustu do cilja si je svojo največjo zmago v kratki profesionalni karieri pridirkal 20-letni ameriški kolesar Andrew August. Etapa je potekala v močnem dežju. S četrtim mestom se izkazal Gal Glivar, ki je sicer izgubil šprint za etapno tretje mesto. Domen Novak je bil 13.

Kako se je razpletala zadnja etapa:



Za zdaj so znani uradni rezultati samo za prvih 23 na zadnji etapi, tako da končna uvrstitev Rogliča še ni znana.



Tobias Johannessen je bil z dobro minuto zaostanka v cilju na osmem mestu. Domen Novak je osvojil 13. mesto (dve minuti in pol zaostanka). S štirimi minutami in 15 sekundami zaostanka sta v cilj prišla Seixas in Lipowitz. Mladi Francoz, ki je dobil tri etape, je skupni zmagovalec dirke po Baskiji.



CILJ. Etapna zmaga za Andrewja Augusta! Drugi je Raul Garcia Pierna. Frank Van den Broek je dobil ciljni šprint za tretje mesto. Gal Glivar je četrti.



Zadnji km: August ima varno prednost pred Garcio in manjšo skupinico zasledovalcev, v kateri je tudi Glivar.



Še 5 km: August drvi proti etapni zmagi. Za 20-letnega Američana bi bila to največja etapna zmaga v kratki profesionalni karieri.



Še 9 km: August je osvojil zadnji vzpon in se zdaj spušča, morda celo proti etapni zmagi. Roglič naj bi bil le minuto za Seixasom in morda le ne bo izgubil toliko mest v skupnem seštevku. Trenutno mu virtualno kaže na šesto mesto, a so razlike do 10. mesta zelo majhne.



Še 10 km: Američan August (Ineos) ima zdaj pet sekund prednosti pred Garcio, Glivar in Van den Broek zaostajata 21 sekund.



Še 12 km: Na zadnjem vzponu se je vodilna skupina razbila. Spredaj sta zdaj Raul Grcia Pierna in Andrew August. Sta 17 sekund pred Frankom van den Broekom in Galom Glivarjem. Johannessen zaostaja 25 sekund, Seixas in Lipowitz pa tri minute in pol.



Še 15 km: Vodilnih 18 z Johannessenom je zdaj tri minute pred skupino 15, v katerih sta zdaj Seixas in Lipowitz. Slednji lahko izgubi končno drugo mesto, Roglič bo zdrsnil po skupni razpredelnici precej navzdol.



Še 18 km: Vodilna skupina je hitrejša od Seixasa, ki kolesari samo s Steffom Crasom. Razlika se je povečala na dve minuti in 45 sekund. Skupinica z Lipowitzem ju je že skoraj ujela. Zaostanek Rogliča trenutno ni jasen, je pa večminuten. V vodilni skupini je tudi Tobias Johannessen, ki je v skupnem seštevku dirke pet minut in 39 sekund za Seixasom, se pa lahko prebije na drugo mesto.



Še 24 km: Dež je vse močnejši. Skupina 26 kolesarjev je ujela vodilna Skjelmoseja in Healyja. So dve minuti in 15 sekund pred Seixasom.



Še 32 km: Skjelmose in Healy sta pustila Solerja za sabo. Razlika je nekaj sekund. Skupina okoli 20 kolesarjev je 22 sekund za vodilnima. Seixas zaostaja dve minuti, Lipowitz pa 45 sekund za njim. Roglič je povsem popustil in ima večminutni zaostanek.



Še 40 km: Roglič je močno popustil. Bil naj bi že dve minuti za Seixasom (samo še dve minuti za vodilno trojico na etapi), v virtualnem seštevku pa pet minut, kar pomeni, da bo izgubil tudi končno tretje mesto.



Še 45 km: Saixas je tri minute za vodilno trojico ter 40 sekund pred Lipowitzem. Roglič za rumeno majico zaostaja še dobro minuto. Danes so naredili že 2.300 višincev, čaka jih še 700, še dva krajša klanca.



Še 53 km: Saixas pospešuje tudi na spustu in je zdaj sam na cesti. Je že 25 sekund pred Lipowitzem in celo minuto pred Rogličem. 💪 @seixas_paul sigue recuperando puestos 🟡@decathloncmacgm



📽️ @eitbkirolak



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/p2IoYZYNuj#Itzulia2026 pic.twitter.com/rpiIXS8ZXf — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 11, 2026 Še 56 km: Soler je bil prvi na vrhu četrtega kategoriziranega vzpona. Seixas je pod vrhom znova napadel. Roglič ni imel odgovora.



Še 60 km: Kar močno dežuje. Ceste so mokre in spolzke. V ospredju ostajajo še Soler, Skjelmose in Healy. Glavnina s prvimi tremi je še naprej štiri minute za njim.



Še 68 km: Kolesarji so na polovici zadnje etape. Prva peterica ima 21 sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina zaostaja štiri minute. Sledi naslednji klanec.



Še 80 km: Za kolesarji sta še dva lažja vzpona. V ospredju je zdaj peterica kolesarjev (Soler, Skjelmose, Lopez, Healy in Oxenberg), ki imajo dobro minuto prednosti pred skupino 32 kolesarjev (med njimi je tudi Glivar). Glavnina s prvimi tremi na dirki zaostaja štiri minute.



Še 105 km: Dežuje. Skjelmose, Healy in Soler so 20 sekund pred Juanom Lopezom, glavnina zdaj zaostaja pol minute.



Še 112 km: Za kolesarji je prvi od šestih kategoriziranih klancev, a ni noben prve kategorije. Marc Soler, Mattias Skjelmose in Bean Healy so se odločili za beg, a so za zdaj le 20 sekund pred glavnino. Za zdaj so znani uradni rezultati samo za prvih 23 na zadnji etapi, tako da končna uvrstitev Rogliča še ni znana.August ima varno prednost pred Garcio in manjšo skupinico zasledovalcev, v kateri je tudi Glivar.August drvi proti etapni zmagi. Za 20-letnega Američana bi bila to največja etapna zmaga v kratki profesionalni karieri.August je osvojil zadnji vzpon in se zdaj spušča, morda celo proti etapni zmagi. Roglič naj bi bil le minuto za Seixasom in morda le ne bo izgubil toliko mest v skupnem seštevku. Trenutno mu virtualno kaže na šesto mesto, a so razlike do 10. mesta zelo majhne.Američan August (Ineos) ima zdaj pet sekund prednosti pred Garcio, Glivar in Van den Broek zaostajata 21 sekund.Na zadnjem vzponu se je vodilna skupina razbila. Spredaj sta zdaj Raul Grcia Pierna in Andrew August. Sta 17 sekund pred Frankom van den Broekom in Galom Glivarjem. Johannessen zaostaja 25 sekund, Seixas in Lipowitz pa tri minute in pol.Vodilnih 18 z Johannessenom je zdaj tri minute pred skupino 15, v katerih sta zdaj Seixas in Lipowitz. Slednji lahko izgubi končno drugo mesto, Roglič bo zdrsnil po skupni razpredelnici precej navzdol.Vodilna skupina je hitrejša od Seixasa, ki kolesari samo s Steffom Crasom. Razlika se je povečala na dve minuti in 45 sekund. Skupinica z Lipowitzem ju je že skoraj ujela. Zaostanek Rogliča trenutno ni jasen, je pa večminuten. V vodilni skupini je tudi Tobias Johannessen, ki je v skupnem seštevku dirke pet minut in 39 sekund za Seixasom, se pa lahko prebije na drugo mesto.Dež je vse močnejši. Skupina 26 kolesarjev je ujela vodilna Skjelmoseja in Healyja. So dve minuti in 15 sekund pred Seixasom.Skjelmose in Healy sta pustila Solerja za sabo. Razlika je nekaj sekund. Skupina okoli 20 kolesarjev je 22 sekund za vodilnima. Seixas zaostaja dve minuti, Lipowitz pa 45 sekund za njim. Roglič je povsem popustil in ima večminutni zaostanek.Roglič je močno popustil. Bil naj bi že dve minuti za Seixasom (samo še dve minuti za vodilno trojico na etapi), v virtualnem seštevku pa pet minut, kar pomeni, da bo izgubil tudi končno tretje mesto.Saixas je tri minute za vodilno trojico ter 40 sekund pred Lipowitzem. Roglič za rumeno majico zaostaja še dobro minuto. Danes so naredili že 2.300 višincev, čaka jih še 700, še dva krajša klanca.Saixas pospešuje tudi na spustu in je zdaj sam na cesti. Je že 25 sekund pred Lipowitzem in celo minuto pred Rogličem.Soler je bil prvi na vrhu četrtega kategoriziranega vzpona. Seixas je pod vrhom znova napadel. Roglič ni imel odgovora.Kar močno dežuje. Ceste so mokre in spolzke. V ospredju ostajajo še Soler, Skjelmose in Healy. Glavnina s prvimi tremi je še naprej štiri minute za njim.Kolesarji so na polovici zadnje etape. Prva peterica ima 21 sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina zaostaja štiri minute. Sledi naslednji klanec.Za kolesarji sta še dva lažja vzpona. V ospredju je zdaj peterica kolesarjev (Soler, Skjelmose, Lopez, Healy in Oxenberg), ki imajo dobro minuto prednosti pred skupino 32 kolesarjev (med njimi je tudi Glivar). Glavnina s prvimi tremi na dirki zaostaja štiri minute.Dežuje. Skjelmose, Healy in Soler so 20 sekund pred Juanom Lopezom, glavnina zdaj zaostaja pol minute.: Za kolesarji je prvi od šestih kategoriziranih klancev, a ni noben prve kategorije. Marc Soler, Mattias Skjelmose in Bean Healy so se odločili za beg, a so za zdaj le 20 sekund pred glavnino.

Profil zadnje etape

Foto: zajem zaslona