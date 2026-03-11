Po razburljivem makadamskem vložku končno priložnost za sprinterje?

Po razburljivem zaključku druge etape in spremembah v skupnem seštevku (Primož Roglič je napredoval na peto mesto in ga od modre majice vodilnega loči 18 sekund, se dirka od Tirenskega do Jadranskega morja danes nadaljuje s tretjo etapo. Kolesarje čaka 221 kilometrov dolga razgibana trasa od Cortone do Magliana de’Marsi, ki ne bi smela prinesti večjih sprememb v boju za skupno razvrstitev. Etapa se bo začela ob 10.40, prihod v cilj pa organizatorji pričakujejo okoli 16.00.

Zelo dolga in razgibana etapa z več blagimi vzponi in spusti, vključno z odseki v okolici Todija in območja Marmore, bo kolesarje peljala od Cortone do Magliana de'Marsi. Cesta, ki se bo v zadnjih 15 kilometrih postopno vzpenjala vse do ciljne ravnine z okoli tremi odstotki naklona, bo ponudila prvo priložnost sprinterjem, ki jih je na startni listi Tirenna kar precej.

Profil trase 3. etape dirke Tirenno–Adriatico:

Domačini bodo stavili na Jonathana Milana (Lidl-Trek), med favoriti so tudi Belgijci Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) in Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) ter Avstralec Sam Welsford (INEOS Grenadiers).

Po dveh etapah vodi mladi Mehičan Isaac Del Toro (UAE Emirates - XRG), ki mu na trasi pomaga tudi slovenski kolesar Domen Novak, Primož Roglič pa je po 11. mestu v etapi v skupnem seštevku skočil na peto mesto. Od modre majice vodilnega ga loči 18 sekund. Njegov moštveni kolega Giulio Pellizzari, včeraj odličen tretji, je na drugem mestu in za vodilnim zaostaja le tri sekunde.

Etapa se bo začela ob 10.40 in končala okoli 16.00.

