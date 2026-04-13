Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

golf Rory mcIlroy

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 7.05

Golf

MyIlroy drugič zmagovalec mastersa v Augusti

Rory McIlroy | Foto Reuters

Golfski zvezdnik Rory McIlroy je drugič postal zmagovalec mastersa v Augusti. Severni Irec je za en udarec premagal prvega igralca sveta, Američana Scottieja Schefflerja. MyIlroy, sicer drugi igralec na svetovni lestvici, pa si je pri 36 letih zagotovil drugi zeleni jopič in ubranil lansko zmago.

Šele lani je McIlroy končal svojo dolgo sušo na Magnolia Lanu in z zmago sklenil svoj grand slam kariere.

Z ubranitvijo naslova na mastersu se je pridružil elitni skupini - pred njim so ta podvig dosegli le golfske legende Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) in Tiger Woods (2001/02).

Za svojo šesto veliko zmago je drugi igralec sveta zaslužil 3,84 milijona evrov.

Medtem se je Scheffler zadnji dan turnirja s sedmega mesta pomaknil na končno drugo, tretje mesto pa so si delili Američan Cameron Young, Angleža Justin Rose in Tyrrell Hatton ter Russell Henley iz ZDA.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
