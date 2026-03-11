Jan Tratnik: Če sem iskren, se mi ti mladi fantje kar malo smilijo #video

Pri 36 letih je Jan Tratnik eden najbolj izkušenih kolesarjev v svetovni karavani. V pogovoru za Sportal je pred štartom druge etape dirke Tirreno–Adriatico razmišljal o skupnih dirkah z dobrim prijateljem Primožem Rogličem, o francoskem fenomenu Paulu Seixasu in o vse zgodnejši profesionalizaciji kolesarstva. "Če sem iskren, se mi ti mladi fantje kar malo smilijo," pravi Idrijčan, ki je v kolesarstvu prisoten že skoraj dve desetletji in je zato več kot kompetenten sogovornik za primerjavo kolesarstva nekoč in danes. "Mislim, da sam ne bi podpisal za to. Še vedno mislim, da moraš nekje do 23. leta tudi malo uživati drugo življenje."

Tirreno–Adriatico je prva letošnja dirka, na kateri bo Jan Tratnik združil moči z dobrim prijateljem in moštvenim kolegom iz ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe Primožem Rogličem. V preteklosti sta že večkrat dokazala, da se na cesti odlično dopolnjujeta. "Vedno je super, če imaš v ekipi prijatelja. Če pa veš, da lahko ta prijatelj dirko tudi zmaga, mi je v še toliko večjo čast, da lahko k temu pripomorem," je v pogovoru za Sportal pred začetkom 2. etape v mestu Camaiore v severni Toskani povedal Tratnik.

Roglič sezono začenja prav na dirki, ki mu je skozi leta prinesla že številne uspehe, tudi dve skupni zmagi in dva Neptunova trizoba, zato presenečenj glede njegove pripravljenosti ni pričakovati. "Primož ne bi šel na dirko, če ne bi bil pripravljen. Glede na to, kako dolgo je treniral na višini, bi, če ne bi bil vrhunsko pripravljen, raje ostal doma."

Foto: Ana Kovač

Pet tednov brez kolesa in skoraj popolne priprave

Tudi sam je imel kakovostno pripravljalno obdobje s pravo mero počitka po lanski sezoni. "Imel sem pet tednov brez kolesa, kar je kar veliko. Ko sem se vrnil na trening, je šlo vse gladko, brez bolezni. Lahko bi rekel, da je bilo to skoraj popolno pripravljalno obdobje."

Prvo potrditev dobrega počutja je dobil že na dirki Fugueras in etapni dirki po Algarveju, kjer je začel sezono. "Tam sem dobil občutek, da so noge dobre in da je počutje pravo. Kaj pa to pomeni v pelotonu, bomo videli v tem tednu."

Paul Seixas – ime kolesarske prihodnosti in sedanjosti? Foto: Guliverimage

Paul Seixas - fenomen, ki še nima niti 20 let

Na Portugalskem je imel priložnost dirkati tudi ob enem najbolj vročih mladih imen v kolesarstvu, komaj 19-letnem Francozu Paulu Seixasu (Decathlon CMA CGM Team). "Nedvomno je izjemno močan in talentiran, še posebej glede na to, da fant nima niti 20 let. Pred njim je nedvomno svetla prihodnost. Vsekakor bo konkurenčen najboljšim, morda bo celo postal najboljši."

A prav ob takih primerih se Tratnik pogosto zamisli nad tem, kako zgodaj se danes začenja profesionalizem. "Če sem iskren, se mi ti mladi fantje kar malo smilijo. Verjamem, da jim je všeč, ampak če pogledam nazaj, sam tega ne bi zmogel oziroma ne bi želel iti čez to."

Po njegovem mnenju je bilo včasih v športu več prostora tudi za mladost. "Po tej strani sem zelo vesel, da sem starejši in da sem v mlajših letih izkusil drugačno obdobje. Zdi se mi, da smo se pred leti imeli bolj fino, kot se imajo danes."

Belgija in priložnost za osebni rezultat

Tratnika po 'dirki dveh morij' čakajo belgijske klasike, kjer se vedno počuti domače: E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, prestižna dirka po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege. "Belgija mi je vedno ustrezala in zelo rad dirkam tam," pravi Tratnik, ki se je leta 2022 vpisal med zmagovalce enodnevne belgijske klasike Omloop Het Nieuwsblad. "Če bodo noge dobre in bo šlo vse po načrtu, verjamem, da bom tudi letos dobil priložnost za svoj rezultat."

V zadnjih sezonah je načrte glede belgijskega programa pogosto krojila vloga pomočnika pri pripravah na Grand Toure. "Lani me niso uvrstili v ekipo zaradi priprav na Giro. Pred dvema letoma sem zmagal na Omloopu, potem pa sem v Gentu padel in moral prekiniti belgijsko serijo."

Zato bo letos z zanimanjem preveril, kako se je v tem času spremenila dinamika dirk. "Po eni strani jih imam zelo rad, po drugi strani pa se sprašujem, kako mi bo šlo, saj je že nekaj časa, odkar sem nazadnje dirkal na belgijskih klasikah."

Dirka po Franciji

Jan Tratnik, ki ga je njegov športni direktor v nedavnem intervjuju za Sportal opisal kot "švicarski nož iz Slovenije", s čimer je želel poudariti njegovo vsestranskost in izjemno uporabnost v ekipi, je letos predviden tudi za nastop na Dirki po Franciji.

"Da, načeloma naj bi letos nastopil tudi na Touru. Če bo prvi del sezone potekal po načrtu, si bom potem vzel teden dni dopusta, sledijo priprave na višini in nato še dirka Po Sloveniji. Nastop na Touru bi mi lahko preprečilo samo dvoje: bolezen ali pa to, da bi sam videl, da nisem konkurenčen. Zdaj že vem, da če nisi v formi, nima smisla trpeti," je iskren Idrijčan.

Pred tem želi predvsem vzpostaviti tekmovalno kemijo z obema predvidenima kapetanoma ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe na Touru, Florianom Lipowitzem in Remcom Evenepoelom.

"Z Lipom sem bil že na Algarveju, z Remcom pa bova skupaj vozila ardenske klasike. Ni pa plan, da bi dirkal samo z njima, kar mi je po eni strani tudi všeč," dodaja Tratnik.

Roglič naj bi letos Tour izpustil in se, vsaj kar zadeva tritedenske dirke, osredotočil predvsem na Dirko po Španiji. Z morebitno peto skupno zmago bi se v kolesarsko zgodovino vpisal kot absolutni rekorder Vuelte.

