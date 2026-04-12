Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. P.

Nedelja,
12. 4. 2026,
21.45

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Dirka po Baskiji

Čustven zapis Primoža Rogliča: Težak teden me je zlomil. Zmrznil sem …

dirka po Baskiji Primož Roglič | Primož Roglič je dirko po Baskiji končal na 16. mestu, potem ko je zadnji dan izgubil več kot 20 minut. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Dan po razočaranju na dirki po Baskiji se je s kratkim, a čustvenim zapisom na družabnih omrežjih oglasil Primož Roglič. "Težak teden na dirki po Baskiji me je na koncu zlomil. Zmrznil sem … Razočaran sem. Ampak ne bom izobesil bele zastave."

Paul Seixas je osvojil dirko po Baskiji. | Foto: Guliverimage Paul Seixas je osvojil dirko po Baskiji. Foto: Guliverimage Primož Roglič je bil pred zadnjo etapo šestdnevne dirke po Baskiji na tretjem mestu. Pričakovali smo, da bosta z ekipnim kolegom Florianom Lipowitzem (Red Bull - BORA - hansgrohe) na sobotni, zadnji etapi napadla vodilnega na dirki Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM), a je kljub prednosti višji od dveh minut on napadel njiju. In Roglič je 56 kilometrov pred ciljem povsem popustil. Nekaj časa niti nismo točno vedeli, koliko je zaostal. V cilj je prišel kar 23 minut in pol za zmagovalcem zadnje etape  Andrewjem Augustom (Ineos Grenadiers). V skupnem seštevu dirke je s tretjega mesta padel na 16. in za zmagovalcem Seixasom zaostal skoraj 23 minut.

Dan po dirki je strnil misli in se odzval s kratkim, a čustvenim zapisom na družabnih omrežjih. "Težak teden na dirki po Baskiji me je na koncu zlomil. Zmrznil sem … Razočaran sem. Ampak ne bom izobesil bele zastave." Dodal je še: "Še naprej se bomo borili. Navijačem sporočam: hvala, rad vas imam. Vem, da ni lahko. Se kmalu vidimo."

Pod objavo je že v nekaj minutah dobil številna sporočila podpore. Med drugim mu je pisal tudi zagrizeni rekreativni kolesar in nekdanji trener ameriškega nogometa Uroš Valant: "Porazi so sestavni del športa, toda dokler boš dirkal in grizel, bomo stiskali pesti zate."

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
