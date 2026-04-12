Nedelja, 12. 4. 2026, 21.45
55 minut
Dirka po Baskiji
Čustven zapis Primoža Rogliča: Težak teden me je zlomil. Zmrznil sem …
Dan po razočaranju na dirki po Baskiji se je s kratkim, a čustvenim zapisom na družabnih omrežjih oglasil Primož Roglič. "Težak teden na dirki po Baskiji me je na koncu zlomil. Zmrznil sem … Razočaran sem. Ampak ne bom izobesil bele zastave."
Paul Seixas je osvojil dirko po Baskiji. Primož Roglič je bil pred zadnjo etapo šestdnevne dirke po Baskiji na tretjem mestu. Pričakovali smo, da bosta z ekipnim kolegom Florianom Lipowitzem (Red Bull - BORA - hansgrohe) na sobotni, zadnji etapi napadla vodilnega na dirki Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM), a je kljub prednosti višji od dveh minut on napadel njiju. In Roglič je 56 kilometrov pred ciljem povsem popustil. Nekaj časa niti nismo točno vedeli, koliko je zaostal. V cilj je prišel kar 23 minut in pol za zmagovalcem zadnje etape Andrewjem Augustom (Ineos Grenadiers). V skupnem seštevu dirke je s tretjega mesta padel na 16. in za zmagovalcem Seixasom zaostal skoraj 23 minut.
Dan po dirki je strnil misli in se odzval s kratkim, a čustvenim zapisom na družabnih omrežjih. "Težak teden na dirki po Baskiji me je na koncu zlomil. Zmrznil sem … Razočaran sem. Ampak ne bom izobesil bele zastave." Dodal je še: "Še naprej se bomo borili. Navijačem sporočam: hvala, rad vas imam. Vem, da ni lahko. Se kmalu vidimo."
Pod objavo je že v nekaj minutah dobil številna sporočila podpore. Med drugim mu je pisal tudi zagrizeni rekreativni kolesar in nekdanji trener ameriškega nogometa Uroš Valant: "Porazi so sestavni del športa, toda dokler boš dirkal in grizel, bomo stiskali pesti zate."