Paul Seixas je osvojil dirko po Baskiji. Foto: Guliverimage Primož Roglič je bil pred zadnjo etapo šestdnevne dirke po Baskiji na tretjem mestu. Pričakovali smo, da bosta z ekipnim kolegom Florianom Lipowitzem (Red Bull - BORA - hansgrohe) na sobotni, zadnji etapi napadla vodilnega na dirki Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM), a je kljub prednosti višji od dveh minut on napadel njiju. In Roglič je 56 kilometrov pred ciljem povsem popustil. Nekaj časa niti nismo točno vedeli, koliko je zaostal. V cilj je prišel kar 23 minut in pol za zmagovalcem zadnje etape Andrewjem Augustom (Ineos Grenadiers). V skupnem seštevu dirke je s tretjega mesta padel na 16. in za zmagovalcem Seixasom zaostal skoraj 23 minut.

Dan po dirki je strnil misli in se odzval s kratkim, a čustvenim zapisom na družabnih omrežjih. "Težak teden na dirki po Baskiji me je na koncu zlomil. Zmrznil sem … Razočaran sem. Ampak ne bom izobesil bele zastave." Dodal je še: "Še naprej se bomo borili. Navijačem sporočam: hvala, rad vas imam. Vem, da ni lahko. Se kmalu vidimo."

Pod objavo je že v nekaj minutah dobil številna sporočila podpore. Med drugim mu je pisal tudi zagrizeni rekreativni kolesar in nekdanji trener ameriškega nogometa Uroš Valant: "Porazi so sestavni del športa, toda dokler boš dirkal in grizel, bomo stiskali pesti zate."