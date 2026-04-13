Ta odločitev mu je spremenila življenje

Po 45. letu so se začele težave. Plombe so izpadale, zobje so bili vedno slabši. "Nisem se več smejal. Že prva komunikacija z ljudmi je bila težka, ker vsak vidi, kakšne zobe imaš," pove Gregor Kozjek, eden izmed številnih pacientov, ki so se odločili za obisk pri dr. Trampušu, vodilnemu implantologu v regiji ter z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Kozjek je dolgo časa odlašal. Navadil se je na nelagodje, na prilagajanje, na občutek, da mora biti vedno nekoliko zadržan. Potem pa se je odločil: "Oče si je zobe uredil že pred sedmimi leti. Rekel sem si – če je lahko on, zakaj ne bi še jaz."

Danes opisuje povsem drugačno izkušnjo. "Zdaj lahko normalno jem, tudi trše stvari. Prežvekujem brez težav, nimam več vnetij. Predvsem pa se je vrnila samozavest. V družbi sem spet sproščen in zgovoren."



Takšne zgodbe danes niso redke in pogosto se začnejo tam, kjer so pacienti že mislili, da zanje ni več rešitve. Sodobna implantologija omogoča rešitve tudi v primerih, ki so bili še pred nekaj leti označeni kot nerešljivi. Pacienti, ki so bili zavrnjeni, danes lahko dobijo fiksne zobe in z njimi nazaj občutek normalnega življenja.

Metode, kot so All-on-4 in napredne različice All-on-X, niso več rezervirane le za idealne primere. Ravno nasprotno, pogosto so rešitev prav za tiste, ki so že mislili, da je prepozno.

All-on-4 in All-on-X – sodobna rešitev za brezzobost

Terapiji All-on-4 in All-on-X danes sodita med najsodobnejše rešitve za ljudi, ki so delno ali popolnoma brez zob oziroma že dalj časa nosijo snemno protezo. Gre za koncept fiksnih zob, pri katerem se celoten zobni lok stabilno namesti na manjše število implantatov. Takšna rešitev ne obravnava le posameznih zob, temveč celoten ugriz, funkcijo in videz nasmeha.

Te metode so primerne za širok krog pacientov, tudi za tiste, ki so bili v preteklosti prepričani, da zaradi stanja v ustih nimajo več drugih možnosti. Ključno vlogo pri tem igrata natančna diagnostika in individualno načrtovanje terapije.

Prikaz implantološke rešitve ALL-ON-4, kjer je celoten zobni lok stabilno pritrjen na štiri strateško nameščene implantate. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost, naraven videz in polno funkcionalnost zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

V Ortoimplant DENTAL SPA terapije All-on-X izvajajo z uporabo naprednih implantoloških tehnik in popolnoma prilagojenim pristopom za vsakega pacienta posebej. To pomeni, da se rešitev vedno prilagodi konkretnemu stanju, željam in pričakovanjem posameznika. Klinika pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju implantologije, je specializirana prav za najzahtevnejše primere brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti. To pa je tudi razlog, da se nanjo pogosto obračajo pacienti, ki so drugje že slišali, da zanje ni več rešitve, in prav tukaj prvič ugotovijo, da možnosti še vedno obstajajo.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Pomanjkanje čeljustne kosti danes ne pomeni več konca možnosti

Eden najpogostejših razlogov, da se pacienti sploh ne odločijo za implantate, je prav pomanjkanje čeljustne kosti. Veliko ljudi je že slišalo, da zaradi tega niso primerni kandidati za fiksne zobe in tukaj se zgodba pogosto tudi konča.

V sodobni implantologiji obstajajo napredne metode, ki omogočajo rešitve tudi v primerih, kjer klasični pristopi niso več dovolj. Prav takšne primere obravnavajo v Ortoimplant DENTAL SPA, kjer so specializirani za najzahtevnejše oblike brezzobosti.

Pri načrtovanju terapij All-on-4 in All-on-X po potrebi uporabljajo tudi posebne vrste implantatov, kot so zigomatični, pterigoidni in transnazalni implantati ter individualizirani subperiostalni implantati. Gre za napredne tehnike, ki omogočajo stabilno in varno rešitev tudi takrat, ko v čeljusti ni več dovolj kosti za klasične implantate.

Dr. Martin Trampuš, dr. Zdenko Trampuš in Ivana Trampuš Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Za paciente to pomeni nekaj zelo konkretnega: možnost, da dobijo fiksne zobe tudi takrat, ko so bili prepričani, da to zanje ni več mogoče. Prav zato se v kliniko pogosto obračajo ljudje, ki so drugje že slišali, da zanje ni rešitve, in prav tukaj prvič ugotovijo, da možnosti še vedno obstajajo.

Prvi specialistično-diagnostični pregled je ključni korak

Veliko pacientov pride na prvi pregled z dvomi: ali so sploh kandidat za to, je mogoče sploh še kaj narediti, kako zahteven bo poseg … Prav zato je prvi specialistično-diagnostični pregled eden najpomembnejših korakov v celotnem procesu. Njegov namen ni le ugotoviti, ali je pacient primeren kandidat za določeno rešitev, temveč predvsem celostno oceniti stanje v ustih in pripraviti individualni načrt zdravljenja.

V Ortoimplant DENTAL SPA pregled vključuje natančno funkcijsko analizo z maksilofacialno diagnostiko, slikanje RTG ter napredno 3D CBCT diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti. Poleg tega se opravita tudi fotografiranje in digitalno skeniranje trenutnega stanja.

Specialistično-diagnostični pregled je prvi korak do individualno prilagojenega načrta zdravljenja, saj omogoča natančno oceno stanja in predstavitev vseh možnosti sodobne implantološke oskrbe. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Na podlagi vseh teh podatkov se pripravi celovit terapevtski koncept in pacientu jasno predstavi vse možnosti zdravljenja. To pomeni, da pacient prvič dobi realno sliko svojega stanja – in pogosto tudi odgovor, ki ga ni pričakoval: da rešitev obstaja.

Zdravljenje brez strahu in stresa

Veliko ljudi ne odlaša z reševanjem zob le zaradi stanja v ustih, ampak tudi zaradi strahu pred bolečino in posegom ali slabih izkušenj iz preteklosti. Prav zato so v Ortoimplant DENTAL SPA razvili poseben pristop, ki presega klasično zobozdravstvo.

Njihov protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko implantološko obravnavo z občutkom varnosti in sproščenosti. Celoten proces je zasnovan tako, da pacient ne doživlja stresa, ampak ima občutek nadzora in zaupanja.

Pomemben del je tudi možnost analgosedacije. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki je ves čas pod nadzorom anesteziologa, kar pomeni, da pacient poseg praktično prespi. Poleg samega posega pa klinika ponuja tudi dodatne podporne terapije, ki pomagajo telesu pri okrevanju. Med njimi so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenska vitaminska podpora in hiperbarična kisikova terapija.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Celotna izkušnja poteka v mirnem, sproščujočem okolju, kjer pacienti niso izpostavljeni tipičnim zvokom in občutkom, ki jih običajno povezujemo z zobozdravstvenimi ordinacijami. Prav ta celostni pristop je pogosto razlog, da se pacienti lažje odločijo za korak, ki so ga prej dolgo odlašali.

Zgodba Gregorja Kozjeka ni izjema

Je le ena od številnih, ki se začnejo z dvomi, odlašanjem in občutkom, da druge možnosti ni, in končajo z nečim precej bolj preprostim, kot so si pacienti predstavljali. Z občutkom, da lahko spet normalno jedo, da lahko govorijo brez zadržkov in da se lahko brez razmišljanja nasmehnejo.

Veliko ljudi šele na prvem specialistično-diagnostičnem pregledu ugotovi, kakšne možnosti sploh obstajajo.

Eden od pogostih scenarijev je, da se pacient po letih nelagodja in negotovosti odloči za fiksno rešitev All-on-4 ali All-on-X. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA