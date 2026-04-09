Kako dramatičen razplet četrte etape kolesarske dirke po Baskiji. Ubežnike je na zadnjem vzponu, zadnjem spustu in v zadnjih kilometrih lovil vodilni na dirki Paul Seixas. Zdelo se je, da je Alex Aranburu že omagal, a je zadržal nekaj dodatnih moči za zadnjih 500 metrov v blag klanec. Španec je dobil etapo. Mladi Francoz Seixas je na osmem mestu zaostal 14 sekund in v skupnem seštevku pridobil 20 sekund do Primoža Rogliča, ki je etapo končal na 19. mestu. Slovenski as je za tekmecem zaostal na zadnjem spustu.

Alex Aranburu Foto: Guliverimage Zmagovalec četrte etape dirke po Baskiji je Španec Alex Aranburu (Cofidis), kar je zanj deseta profesionalna zmaga. Nazadnje je zmagal prav na današnji dan lani, na tretji etapi lanske Baskije. V ciljnem šprintu v blag klanec v mestu Galdakao je za štiri sekunde premagal Norvežana Tobiasa Haalanda Johannessena (UNO-X Mobility), ki je še dvanajstič osvojil drugo mesto.

V boju za skupno zmago je 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMS CGM) pridobil 20 sekund v primerjavi s Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe). Na zadnjem vzponu sta oba skušala z napadi, a se ni noben odpeljan. Nato pa je mladi Francoz napadel na spustu in si z divjo vožnjo privozil prednost pred Slovencem. V zadnjih kilometrov je Seixas celo lovil ubežnike, pa je bil še na zadnjem vzponu skoraj minulo za njimi. V cilju je bil na osmem mestu, samo 14 sekund za Aranburujem.

Roglič je na 19. mestu zastal 34. sekund. V skupnem seštevku ima Francoz zdaj dve minuti in 19 sekund prednosti pred Slovencem. Tretji je še z devetimi sekundami zaostanka več nemški kolesar Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je bil na tokratni etapi tik pred Rogličem. Na četrto mesto je s prav tako četrtim mestom na četrti etapi napredoval Ion Izagirre (Cofidis), ki je le sekundo za Lipowitzem.

Še težja etapa sledi v petek.

Kako se je razpletala četrta etapa



CILJ. Alex Aranburu je vendarle zdržal! Ohranil je nekaj dodatnih moči za zadnjih 100 metrov! Drugi je Johannessen, tretji pa Christian Scaroni. Seixas je v cilju kot osmi, a je na koncu zaostal samo 14 sekund. Roglič je izgubil 20 sekund proti mlademu tekmecu. Etapo je končal na 19. mestu.



Še pol km do cilja: Četverica se približuje prvima dvema. Kdo ima največ moči za zadnje metre v klanec?!



Še dober km do cilja: Zaključek je v rahel klanec. Seixas je samo še pol minute za vodilnima dvema in še zmanjšuje zaostanek.



Še 3 km: Aranburu in Johannessen se bosta očitno udarila za etapno zmago. Sta 25 sekund pred skupinico štirih kolesarjev, 40 sekund pa zaostajata Seixas in Arrieta. Roglič je za slednjima zaostal 15 sekund.



Še 6 km: Seixas gre na polno na spustu in si je pridirkal nekaj sekund prednosti.



Še 8 km: Alex Aranburu je osvojil gorski cilj, tik pred Johannessenom. Minuto za njimi sta bila na vrhu Seixas in Roglič s skupino.



Še 10 km: Alex Aranburu je na čelu manjše skupinice ubežnikov. Favoriti za skupno zmago so 48 sekund za njimi. Roglič in Seixas se izmenjujeta na čelu te skupinice.



Še 11 km: Johannessen popušča, kmalu bo ujet. Zadaj pa je v glavnini zdaj na čelu Roglič. Sledi mu Seixas.



Še 12 km: Vodilni Johannessen je začel z zadnjim vzponom. Ima 13 sekund prednosti pred skupino 11 ubežnikov ter minuto in pol pred glavnino.



Še 16 km: Ubežna skupina se je razbila na tri skupinice, v ospredju je trojica Marc Soler, Luke Tuckwell in Anders Johannessen. Ti imajo minuto in 48 sekund prednosti pred glavnino, ki jih očitno ne bo ujela.



Še 26 km: Obe skupini kolesarjev sta prek vrha klanca. Gorski cilj je dobil Soler. Ne v ubežni skupini ne v glavnini se ni uspelo odpeljati nobenemu od tekmovalcev.



Še 28 km: Marc Soler napada na čelu ubežne skupine, ki je še minuto in 25 sekund pred glavnino s Seixasom in Rogličem.



Še 30 km: Ne le v skupini ubežnikov tudi v glavnini prvi kolesarji poskuša z napadi, pokazal se je tudi Paul Seixas. Roglič je takoj za njim. V skupnem seštevku dirke ima mladi Francoz dve minuti prednosti.



Še 31 km: Začetek predzadnjega vzpona. Ubežniki, ki so minuto in pol pred glavnino, začenjajo z napadi.



Še 36 km: Skupina 33 zasledovalcev je ujela McNultyja. So slabi dve minuti pred glavnino.



Še 38 km: McNulty je zdaj popustil, ostali pa so pohodili stopalke. V zadnjih 15 minutah je izgubil minuto prednosti. Zasledovalci so za njim samo še 32 sekund, glavnina pa dve minuti in 25 sekund.



Še 46 km: Prednost McNultyja se je nekoliko zmanjšala, na minuto in pol pred zasledovalci in na tri minuti 15 sekund pred glavnino. McNulty je v svoji karieri že sedemkrat dobil etapo po samostojnem begu.



Še 62 km: McNulty je tudi prek petega kategoriziranega vzpona. Je dve minuti in 15 sekund pred zasledovalci ter že več kot štiri minute pred glavnino. Je pa zdaj zamenjal kolo.



Še 68 km: Kolesarji so peljali mimo Bilbaa, McNulty ima zdaj že minuto in 35 sekund prednosti pred skupino zasledovalcev, glavnina pa zaostaja tri minute in pol.



Še 90 km: McNulty, ki ni zmagal že 207 dni, ima 49 sekund prednosti pred prvo zasledovalno skupino, v kateri je 33 kolesarjev, med njimi tudi Gal Glivar. Glavnina zaostaja že dve minuti. Štiri od sedmih kategoriziranih vzponov so že za kolesarji.



Še 107 km: Brandon McNulty si je privozil nekaj sekund prednosti pred prvim delom glavnine, ki se je že nekaj kilometrov nazaj razbila na dva dela.



Še 117 km: Padel je Juan Ayuso in tudi odstopil. Predčasno je etapo in dirko končal tudi Sergio Higuita.

Pred štartom četrte etape

Četrta etapa dirke po Baskiji se bo začela in končala v Galdakau. Kolesarje čaka dobrih 167 kilometrov in več kot tri tisoč višinskih metrov. Ključen bo predvsem zadnji del trase – zadnjih 70 kilometrov bo potekalo po dolgem lokalnem krogu, ki vključuje vzpon na Elorritxueto (7,9 km s povprečnim naklonom 4,3 odstotka), isti vzpon z druge strani (4,3 km pri 8,3 odstotka) ter Legino (3,2 km pri osem odstotkov), katere vrh leži devet kilometrov pred ciljem.

Profil 4. etape Dirke po Baskiji:

Zaključek etape sledi na začetnih odsekih vzpona na Elorritxueto, kjer bo odločitev o etapnem zmagovalcu – če ne že prej – skoraj zagotovo padla na zadnjem kilometru s 7,5-odstotnim naklonom.

Med favoriti znova tudi Roglič

Glavni favorit za etapno zmago ostaja vodilni v skupnem seštevku, komaj 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki na dirki navdušuje. Veliko prednost si je ustvaril že na uvodnem kronometru, nato pa jo še povečal z zmago v zahtevni gorski etapi drugi tekmovalni dan. Bo danes priča hat-tricku ali se bo v boj za etapno zmago vmešal kdo od tekmecev?

Najbližje mu je Primož Roglič (Red-Bull - BORA - handgrohe), ki na drugem mestu zaostaja skoraj dve minuti. Roglič bo danes znova nastopil v svojem običajnem dresu, potem ko je včeraj namesto Seixasa vozil v zeleni majici najboljšega po točkah. V tej razvrstitvi je zdaj zdrsnil na tretje mesto, medtem ko je na drugo napredoval včerajšnji zmagovalec Laurence.

V ožji krog favoritov za današnjo etapo sodijo tudi Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Belgijec Cian Uijtdebroeks (Movistar), domačin Ion Izagirre (Cofidis) in Rogličev moštveni kolega Florian Lipowitz. Presenetiti bi lahko poskušal tudi Španec Juan Ayuso, ki na tej dirki še ni pokazal tega, kar običajno zna.