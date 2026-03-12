Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je na dirki Pariz - Nica dobil drugo etapo zapored. Danski kolesar je na razgibani 206-kilometrski peti etapi v skupini ubeženikov napadel 20 kilometrov do cilja. Tekmeci niso imeli odgovora. Ciljno črto je prečkal dobri dve minuti pred prvim zasledovalcem. To je bil Francoz Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tretji je bil Kolumbijec Harold Tejada (XDS Astana). Tako je Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) osvojil svojo 44. profesionalno zmago. Tokrat šesti Kolumbijec Daniel Martinez (Red Bull - BORA - hansgrohe) ima v skupni razvrstitvi dirke že več kot tri minute zaostanka za Vingegaardom.

Jonas Vingegaard Foto: Guliverimage Jonas Vingegaard, član ekipe Visma | Lease a bike, na dirki Pariz - Nica dokazuje odlično pripravljenost. Danec je dobil tudi peto, drugo zaporedno zahtevnejšo etapo, spet pa v njej ni imel prave konkurence.

Z napadom 20 kilometrov pred ciljem 195-kilometrske preizkušnje od Bourgesa do Uchona je samo večal svojo prednost, na cilj je prišel z dvema minutama in dvema sekundama prednosti pred najbližjim zasledovalcem. To je bil Francoz Valentin Paret-Peintre, z zaostankom dveh minut in 20 sekund pa je tretje mesto zasedel Kolumbijec Harold Tejada.

V skupnem seštevku ima Vingegaard tri minute in 22 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom, tretji, Nemec Georg Steinhauser, pa zaostaja pet minut in 50 sekund.

Ekipa Visma | Lease a bike je ves čas 195 kilometrov dolge etape nadzorovala položaj, z narekovanjem ritma se je izkazal predvsem Victor Campenaert. Ko pa se je zadnjem delu proga začela vzpenjati, je na svoj račun prišel dvakratni zmagovalec Toura Vingegaard. Na zadnjih treh vzponih ni imel prave konkurence - ta je po odstopu Španca Juana Ayusa še manj nevarna, v stilu Tadeja Pogačarja je konkurente povsem povozil. Zabeležil je svojo 44. zmago v karieri.

