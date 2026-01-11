Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
11. 1. 2026,
7.45

Osveženo pred

2 minuti

NBA Luka Dončić Dennis Schröder

Nedelja, 11. 1. 2026, 7.45

2 minuti

Dennis Schröder suspendiran zaradi grožnje Luki Dončiću #video

Avtorji:
B. B., STA

Dennis Schröder ne bo smel igrati tri tekme zaradi incidenta po kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev 28. decembra. | Foto Guliverimage

Dennis Schröder ne bo smel igrati tri tekme zaradi incidenta po kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev 28. decembra.

Foto: Guliverimage

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je suspendiralo igralca ekipe Sacramento Kings Dennisa Schröderja zaradi grožnje, ki jo je ta usmeril proti zvezdniku Los Angeles Lakers. Gre za Slovenca Luko Dončića. Schröder ne bo smel igrati tri tekme zaradi incidenta po kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev 28. decembra.

Luka Dončić
Sportal Dončiću zagrozil, da ga bo pretepel. Sledil je odgovor Slovenca! #video

"Moral bi podpisati to pogodbo"

Spor med Schroderjem in Dončićem se je stopnjeval skozi celo tekmo, saj sta si imela večkrat kaj "lepega" za povedati.  Med odmorom se je Luka posmehoval Schroderju, ko se je skliceval na štiriletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 82 milijonov dolarjev (70 milijonov evrov), ki jo je nemški košarkar pred leti zavrnil pri Lakersih. Slovenski zvezdnik mu je pripomnil, da bi "moral podpisati to pogodbo". Čeprav se je zdelo, da se je situacija umirila, pa se je pozneje vse skupaj le še zaostrilo.

Igralca sta si imela že na igrišču veliko za povedati.

Incident se je zgodil v dvorani Crypto.com v Los Angelesu približno 40 minut po tem, ko so Lakers premagali Kings s 125:101. Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel, poroča ESPN.

Med tekmo sta imela Schröder in Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir.

Skušal je udariti Dončića

Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Center Lakers Deandre Ayton je skušal Schröderja odvleči stran, ko je že posredovala varnostna služba.

Schröderja so na koncu pospremili do ekipnega avtobusa, medtem ko so trener gostujoče ekipe Kings Doug Christie in več soigralcev iskali odgovore o nepričakovani drami.

Dončić in njegov oče Saša sta zapustil kraj dogajanja

Dončić in njegov oče Saša sta se na koncu sprehodila do bližnjega avtomobila in zapustila kraj dogajanja, medtem ko so se Schröder in njegovi soigralci iz Sacramenta pripravljali na odhod z ekipnim avtobusom.

Lakers in Kings se bodo v ponedeljek zvečer, v torek zjutraj po srednjeevropskem času, znova srečali v Sacramentu. Schröder na tekmi zaradi suspenza ne bo igral.

