Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je suspendiralo igralca ekipe Sacramento Kings Dennisa Schröderja zaradi grožnje, ki jo je ta usmeril proti zvezdniku Los Angeles Lakers. Gre za Slovenca Luko Dončića. Schröder ne bo smel igrati tri tekme zaradi incidenta po kalifornijskem derbiju jezernikov in kraljev 28. decembra.

"Moral bi podpisati to pogodbo"

Spor med Schroderjem in Dončićem se je stopnjeval skozi celo tekmo, saj sta si imela večkrat kaj "lepega" za povedati. Med odmorom se je Luka posmehoval Schroderju, ko se je skliceval na štiriletno podaljšanje pogodbe v vrednosti 82 milijonov dolarjev (70 milijonov evrov), ki jo je nemški košarkar pred leti zavrnil pri Lakersih. Slovenski zvezdnik mu je pripomnil, da bi "moral podpisati to pogodbo". Čeprav se je zdelo, da se je situacija umirila, pa se je pozneje vse skupaj le še zaostrilo.

This is why Dennis Schroder swung on Luka in the tunnel after the game 😭 pic.twitter.com/pPhXAWi59D — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 11, 2026

Igralca sta si imela že na igrišču veliko za povedati.

NBA acımadı, 3 maç cezayı yapıştırdı.



Fakat cezayı videodaki sözlerinden dolayı almadı.



Schröder, maç sonrasında Luka Doncic'in üzerine yürümüş — gerçekten de vurmaya çalışıp kavga etmek istemiş 😱



Arkadaşları ringe alalım 😭 @ufc pic.twitter.com/qciiumLzCx — Her Şey NBA (@herseynba) January 11, 2026

Incident se je zgodil v dvorani Crypto.com v Los Angelesu približno 40 minut po tem, ko so Lakers premagali Kings s 125:101. Nemec gambijskih korenin je zvezdniku Los Angelesa zagrozil, da ga bo pretepel, poroča ESPN.

Med tekmo sta imela Schröder in Dončić več "sočnih" besednih izmenjav, po tekmi pa ga je Schröder našel v hodniku dvorane in sprožil prepir.

Skušal je udariti Dončića

Dončiću naj bi menda zabrusil, da ga na igrišču ne more zasmehovati in se pretvarjati, da je zunaj igrišča vse v redu. Liga NBA je sklenila, da je član Sacramenta skušal udariti Dončića. Center Lakers Deandre Ayton je skušal Schröderja odvleči stran, ko je že posredovala varnostna služba.

Schröderja so na koncu pospremili do ekipnega avtobusa, medtem ko so trener gostujoče ekipe Kings Doug Christie in več soigralcev iskali odgovore o nepričakovani drami.

🟣 Dennis Schröder est suspendu 3 matchs par la NBA car l’Allemand a attendu un joueur des Lakers pendant 40 mins après la défaite à Los Angeles pour le castagner

On veut l’identité de celui ci et pourquoi Luka Doncic ? pic.twitter.com/LUwGlyydix — SacramenTalk (@SacramenTalk) January 11, 2026

Dončić in njegov oče Saša sta zapustil kraj dogajanja

Dončić in njegov oče Saša sta se na koncu sprehodila do bližnjega avtomobila in zapustila kraj dogajanja, medtem ko so se Schröder in njegovi soigralci iz Sacramenta pripravljali na odhod z ekipnim avtobusom.

Lakers in Kings se bodo v ponedeljek zvečer, v torek zjutraj po srednjeevropskem času, znova srečali v Sacramentu. Schröder na tekmi zaradi suspenza ne bo igral.

Preberite še: