Oblak in Shepard drugi del evrolige začeli s porazom

Najboljših 12 ekip letošnje sezone ženske košarkarske evrolige je vstopilo v drugi del tekmovanja. Slovenski reprezentantki Teja Oblak in Jessica Shepard sta ga začeli s porazoma. Po urejenih akademskih obveznostih je debi na ameriških univerzitetnih igriščih dočakala slovenska košarkarica Sara Sambolić.

Michigan State je bil z 90:46 prepričljivo boljši od univerze DePaul. Mlada Ljubljančanka Sara Sambolić je igrala 13 minut, v statistiko je vpisala en skok.

Za kapetanko slovenske reprezentance Tejo Oblak je bil večer še posebej čustven, saj je Galatasaray gostoval v Pragi, kjer je Oblak preživela kar sedem let svoje kariere in se s praškim klubom v lanski sezoni tudi veselila naslova prvakinj najelitnejšega klubskega tekmovanja. Uvod v dvoboj je bil tako slavnosten, nadaljevanje tekme pa se ni izšlo po gostujočih željah. Praga je bila namreč boljša s 64:55 in Galatasarayu zadala prvi evropski poraz v letošnji sezoni. Teja Oblak je igrala dobrih 26 minut in dosegla 10 točk, tri skoke in tri podaje.

S Schiom je bila na gostovanju v Gironi z 72:81 poražena tudi Jessica Shepard. Zbrala je 16 točk, devet skokov in podajo. Potem ko se Sopron ni uvrstil v drugi del evrolige, evropsko sezono nadaljuje med 32 ekipami evropskega pokala. Prvi medsebojni dvoboj z Bešiktašem je izgubil z 90:106 in tako ga na povratnem srečanju pred domačimi navijači čaka izjemno zahtevna naloga. Zala Friškovec je v 37 minutah igre v statistiko vpisala 17 točk, tri skoke in štiri podaje.

Vse tri so bile bolj uspešne v državnih prvenstvih. Galatasaray je s 96:64 v gosteh premagal ekipo Canakkale. Oblak je dosegla pet točk, dva skoka in tri podaje. Shepard je zabeležila nov dvojni dvojček. Za zmago Schia 100:51 nad Battipaglio je dodala 15 točk, 12 skokov in tri podaje. Z dvojnim dvojčkom je izstopala tudi Friškovec, ki je za zmago Soprona 81:62 proti Vasas Csati prispevala 18 točk, 10 skokov in pet podaj.

Pričakovano je do novega uspeha prišla Eva Lisec. Zasedba iz Jekaterinburga je v ruskem prvenstvu zabeležila še 13. zmago. Z 88:82 je ugnala moskovski Dinamo. Slovenska reprezentantka je zbrala osem točk, sedem skokov in tri podaje.

V Izraelu se je zelo dobro znašla Teja Goršič. Vodilni in neporaženi Maccabi Ramat Gan je zmagal še 11. zapored. S 87:67 je bil boljši od Hapoela Petah Tikve. Goršič je v slabih 16 minutah igre dosegla 13 točk, štiri skoke in tri podaje.

Odličen teden je za Blažo Čeh. Partizan je v ligi Waba z 68:60 zmagal v Zagrebu, v državnem prvenstvu pa je s 66:48 premagal ekipo Radivoj Korać. Organizatorka igre črno-belih je obakrat zbrala po 17 točk, ob tem pa imela še pet oziroma šest skokov ter tri oziroma pet podaj.