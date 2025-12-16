Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
16. 12. 2025,
14.50

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Eva Lisec Jessica Shepard Teja Oblak košarkarski legionarji Sara Sambolić

Torek, 16. 12. 2025, 14.50

52 minut

Košarkarske legionarke

Oblak in Shepard drugi del evrolige začeli s porazom

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Teja Oblak | Teja Oblak | Foto Aleš Fevžer

Teja Oblak

Foto: Aleš Fevžer

Najboljših 12 ekip letošnje sezone ženske košarkarske evrolige je vstopilo v drugi del tekmovanja. Slovenski reprezentantki Teja Oblak in Jessica Shepard sta ga začeli s porazoma. Po urejenih akademskih obveznostih je debi na ameriških univerzitetnih igriščih dočakala slovenska košarkarica Sara Sambolić.

Michigan State je bil z 90:46 prepričljivo boljši od univerze DePaul. Mlada Ljubljančanka Sara Sambolić je igrala 13 minut, v statistiko je vpisala en skok.

Za kapetanko slovenske reprezentance Tejo Oblak je bil večer še posebej čustven, saj je Galatasaray gostoval v Pragi, kjer je Oblak preživela kar sedem let svoje kariere in se s praškim klubom v lanski sezoni tudi veselila naslova prvakinj najelitnejšega klubskega tekmovanja. Uvod v dvoboj je bil tako slavnosten, nadaljevanje tekme pa se ni izšlo po gostujočih željah. Praga je bila namreč boljša s 64:55 in Galatasarayu zadala prvi evropski poraz v letošnji sezoni. Teja Oblak je igrala dobrih 26 minut in dosegla 10 točk, tri skoke in tri podaje.

S Schiom je bila na gostovanju v Gironi z 72:81 poražena tudi Jessica Shepard. Zbrala je 16 točk, devet skokov in podajo. Potem ko se Sopron ni uvrstil v drugi del evrolige, evropsko sezono nadaljuje med 32 ekipami evropskega pokala. Prvi medsebojni dvoboj z Bešiktašem je izgubil z 90:106 in tako ga na povratnem srečanju pred domačimi navijači čaka izjemno zahtevna naloga. Zala Friškovec je v 37 minutah igre v statistiko vpisala 17 točk, tri skoke in štiri podaje.

Vse tri so bile bolj uspešne v državnih prvenstvih. Galatasaray je s 96:64 v gosteh premagal ekipo Canakkale. Oblak je dosegla pet točk, dva skoka in tri podaje. Shepard je zabeležila nov dvojni dvojček. Za zmago Schia 100:51 nad Battipaglio je dodala 15 točk, 12 skokov in tri podaje. Z dvojnim dvojčkom je izstopala tudi Friškovec, ki je za zmago Soprona 81:62 proti Vasas Csati prispevala 18 točk, 10 skokov in pet podaj.

Pričakovano je do novega uspeha prišla Eva Lisec. Zasedba iz Jekaterinburga je v ruskem prvenstvu zabeležila še 13. zmago. Z 88:82 je ugnala moskovski Dinamo. Slovenska reprezentantka je zbrala osem točk, sedem skokov in tri podaje.

V Izraelu se je zelo dobro znašla Teja Goršič. Vodilni in neporaženi Maccabi Ramat Gan je zmagal še 11. zapored. S 87:67 je bil boljši od Hapoela Petah Tikve. Goršič je v slabih 16 minutah igre dosegla 13 točk, štiri skoke in tri podaje.

Odličen teden je za Blažo Čeh. Partizan je v ligi Waba z 68:60 zmagal v Zagrebu, v državnem prvenstvu pa je s 66:48 premagal ekipo Radivoj Korać. Organizatorka igre črno-belih je obakrat zbrala po 17 točk, ob tem pa imela še pet oziroma šest skokov ter tri oziroma pet podaj.

Eva Lisec Jessica Shepard Teja Oblak košarkarski legionarji Sara Sambolić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.