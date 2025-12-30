Slovenska reprezentantka Jessica Shepard je bila v italijanskem prvenstvu izbrana za igralko meseca. S Schiom je v slovenskem obračunu proti Tini Cvijanović slavila in podprla odločitev vodstva lige. V Rusiji se je Eva Lisec z Jekaterinburgom uvrstila na zaključni turnir pokala, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Za konec koledarskega leta sta si v Italiji nasproti stali Shepard in Cvijanović. Famila Schio je upravičil vlogo favorita in prišel še do 12. zmage v sezoni, medtem ko Alama San Martino ob devetih porazih ostaja pri treh zmagah.

Ob zadnjem pisku sirene je bilo 79:51. Shepard je v dobrih 20 minutah na parketu dosegla 22 točk, šest skokov in dve podaji. Izbrana je bila tudi za najboljšo igralko meseca decembra. Tina Cvijanović je zabeležila štiri točke, tri skoke in dve podaji.

Ruski Jekaterinburg in Eva Lisec v tej tekmovalni sezoni še naprej na poznata poraza. Z novo prepričljivo predstavo so se serijske osvajalke naslovov brez težav uvrstile na zaključni turnir pokalnega tekmovanja, ki bo konec januarja.

Tudi na povratni četrtfinalni tekmi so visoko ugnale moskovski Dinamo. Za zmago 102:68 je slovenska reprezentantka prispevala osem točk, šest skokov in tri podaje.

Klub Eve Lisec je še neporažen. Foto: Aleš Fevžer

Z najboljšo predstavo v dosedanjem delu sezone se lahko pohvali Teja Goršič. Neporaženi Maccabi Ramat Gan je v izraelskem prvenstvu zabeležil 13. zmago. S 96:60 je bil boljši od Hapoela iz Beršebe. Goršič je igrala 25 minut ter zbrala 21 točk, sedem skokov in podajo.

Do dveh zmag v turškem prvenstvu je prišel Galatasaray, ki z razmerjem 10-2 drži drugo mesto za vodilnim Fenerbahčejem. Teja Oblak je s soigralkami najprej s 67:63 ugnala Ormansport ter nato s 84:73 še Bešiktaš. Na prvi tekmi je dosegla 11 točk, pet skokov in pet podaj, na drugi pa sedem točk, dva skoka in pet podaj.

Teja Oblak je v Turčiji prišla do dveh zmag. Foto: Filip Barbalić

Ajša Sivka je s Joventutom v Španiji doživela poraz z 71:84 proti Valencii. Dosegla je pet točk ter dodala skok in dve podaji. Marburg je v Nemčiji v derbiju za peto mesto izgubil obračun z berlinsko Albo. Po podaljšku je klonil z 69:77. Lea Debeljak je prispevala šest točk, skok in dve podaji.

V študentski NCAA je Michigan State po 35 dneh dočakal tekmo pred svojimi navijači in zabeležil prvo konferenčno zmago. Rutgers Scarlet Knights je ugnal s 70:64. Sara Sambolić je igrala dobre štiri minute in zgrešila edini met za tri točke.