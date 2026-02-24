Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
24. 2. 2026,
15.12

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jessica Shepard Teja Oblak slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Torek, 24. 2. 2026, 15.12

45 minut

Oblak in Shepard uspešni v evroligi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska košarkarska reprezentanca Slovenija : Velika Britanija Teja Oblak | Teja Oblak je k zmagi prispevala 15 točk, dva skoka in tri podaje. | Foto Aleš Fevžer

Teja Oblak je k zmagi prispevala 15 točk, dva skoka in tri podaje.

Foto: Aleš Fevžer

Za slovenskimi košarkaricami je pester teden. Turški Galatasaray je na dobri poti k neposredni uvrstitvi v polfinale zaključnega turnirja šesterice letošnje Evrolige. Na prvi kvalifikacijski tekmi je po podaljšku z 81:72 ugnal francoski Landes in povedel z 1:0 v zmagah. Teja Oblak je k zmagi prispevala 15 točk, dva skoka in tri podaje.

Korak proti uvrstitvi v četrtfinale je naredil Schio. Prvo dejanje italijanskega derbija proti Venezii je namreč dobil s tesnih 68:66. Jesscia Shepard je bila s 16 točkami, sedmimi skoki in podajo prvo ime tekme. Slovenski reprezentantki bosta na evroligaški parket, ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, znova stopili v sredo.

Obe sta bili uspešni tudi v državnem prvenstvu. Neporaženi Schio je v Italiji na gostovanju s 65:57 premagal Derthono. Shepard je blestela z novim dvojnim dvojčkom. V dobrih 27 minutah igre je namreč vpisala 22 točk in 14 skokov. Galatasaray je bil z visokih 112:52 boljši od Canakkale. Oblak je igrala le slabih pet minut ter zabeležila štiri točke in skok.

Do tretje zaporedne zmage je prišel Alama San Martino in skočil na osmo mesto lestvice, ki vodi v četrtfinale prvenstva. V zadnjem kolu se bo pomeril z Bronijem, ki je le zmago pred njim. Tokrat je s 75:63 premagal Roseto. Tina Cvijanović je dodala štiri točke, skok in podajo.

Do triindvajsete in štiriindvajsete zmage v ruskem prvenstvu je prišel Jekaterinburg. Z 88:60 je bil boljši od moskovskega Spartaka ter z 89:65 od Nadježde. Eva Lisec je prispevala osem točk, štiri skoke in dve podaji oziroma sedem točk, kar deset skokov in podajo.

Eva Lisec | Foto: Aleš Fevžer Eva Lisec Foto: Aleš Fevžer

Poraza za Slovenki na Madžarskem

Na Madžarskem sta slovenski reprezentantki izgubili. Obe proti vodilnim ekipam lige. Sopron je premoč 65:77 moral priznati NKA Pecsu, UNI Győr z 68:105 zasedbi DVTK. Zala Friškovec je v statistiko dodala tri točke, tri podaje in dva skoka, Mojca Jelenc je dosegla pet točk, pet skokov in podajo.

Enaka usoda je doletela tudi Ajšo Sivka, Leo Debeljak in Tjašo Turnšek. Španski Joventut je bil z 67:94 izgubil v Zaragozi. Sivka je bila sicer najboljša posameznica ekipe. Zabeležila je 18 točk, tri skoke in podajo. V

Nemčiji je Marburg izgubil po treh zaporednih zmagah. S 76:70 je bil boljši Osnabruck. Tudi Lea Debeljak se je zelo izkazala, saj je dosegla 17 točk, devet skokov in štiri podaje. LCC Klajpeda je s 56:89 izgubila z Neptunasom. Tjaša Turnšek je vpisala 10 točk, šest skokov in štiri podaje.

Blizu novemu uspehu je v Izraelu Teja Goršič. Ob prepričljivem vodstvu v državnem prvenstvu ter osvojenemu ligaškemu pokalu se je Maccabi Ramat Gan uvrstil tudi v sredin finale državnega pokala proti Maccabi Haifi. V polfinalu je s 97:68 izločil Elizur. Goršič je prispevala osem točk in štiri skoke.

Partizan je z Blažo Čeh, ki je dosegla 15 točk, tri skoke in podajo, v srbskem prvenstvu z 79:68 ugnal Student. V ZDA pa je do dveh zmag prišla Univerza Michigan State. S 104:68 je premagala Northwestern in s 75:61 Minnesoto. Sara Sambolić je obe tekmi začela v prvi postavi. Na prvi je prikazala najboljšo igro sezone. Dosegla je 13 točk in šest podaj. Na drugi je vpisala dve točki in dve podaji.

Košarkarice Cinkarne Celje so dvajsetič in osmič zaporedoma postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu v Šenčurju so bile boljše od Maribora z 69:52. Maruša Seničar je zbrala štiri točke, osem skokov in štiri podaje. Zoja Štirn je šestim točkam dodala podajo.

Preberite še:

Nikola Jokić
Sportal Najboljši košarkarji lige NBA v godlji, v težavah tudi Luka Dončić
Luka Dončić, Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)
Sportal Selektor prikimal novi naturalizaciji
EuroBasket Klemen Prepelič
Sportal Slovenski košarkarji zavihali rokave: Vemo, kaj je naša naloga
Jessica Shepard Teja Oblak slovenska ženska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.