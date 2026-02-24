Oblak in Shepard uspešni v evroligi

Za slovenskimi košarkaricami je pester teden. Turški Galatasaray je na dobri poti k neposredni uvrstitvi v polfinale zaključnega turnirja šesterice letošnje Evrolige. Na prvi kvalifikacijski tekmi je po podaljšku z 81:72 ugnal francoski Landes in povedel z 1:0 v zmagah. Teja Oblak je k zmagi prispevala 15 točk, dva skoka in tri podaje.

Korak proti uvrstitvi v četrtfinale je naredil Schio. Prvo dejanje italijanskega derbija proti Venezii je namreč dobil s tesnih 68:66. Jesscia Shepard je bila s 16 točkami, sedmimi skoki in podajo prvo ime tekme. Slovenski reprezentantki bosta na evroligaški parket, ekipe igrajo na dve dobljeni tekmi, znova stopili v sredo.

Obe sta bili uspešni tudi v državnem prvenstvu. Neporaženi Schio je v Italiji na gostovanju s 65:57 premagal Derthono. Shepard je blestela z novim dvojnim dvojčkom. V dobrih 27 minutah igre je namreč vpisala 22 točk in 14 skokov. Galatasaray je bil z visokih 112:52 boljši od Canakkale. Oblak je igrala le slabih pet minut ter zabeležila štiri točke in skok.

Do tretje zaporedne zmage je prišel Alama San Martino in skočil na osmo mesto lestvice, ki vodi v četrtfinale prvenstva. V zadnjem kolu se bo pomeril z Bronijem, ki je le zmago pred njim. Tokrat je s 75:63 premagal Roseto. Tina Cvijanović je dodala štiri točke, skok in podajo.

Do triindvajsete in štiriindvajsete zmage v ruskem prvenstvu je prišel Jekaterinburg. Z 88:60 je bil boljši od moskovskega Spartaka ter z 89:65 od Nadježde. Eva Lisec je prispevala osem točk, štiri skoke in dve podaji oziroma sedem točk, kar deset skokov in podajo.

Eva Lisec Foto: Aleš Fevžer

Poraza za Slovenki na Madžarskem

Na Madžarskem sta slovenski reprezentantki izgubili. Obe proti vodilnim ekipam lige. Sopron je premoč 65:77 moral priznati NKA Pecsu, UNI Győr z 68:105 zasedbi DVTK. Zala Friškovec je v statistiko dodala tri točke, tri podaje in dva skoka, Mojca Jelenc je dosegla pet točk, pet skokov in podajo.

Enaka usoda je doletela tudi Ajšo Sivka, Leo Debeljak in Tjašo Turnšek. Španski Joventut je bil z 67:94 izgubil v Zaragozi. Sivka je bila sicer najboljša posameznica ekipe. Zabeležila je 18 točk, tri skoke in podajo. V

Nemčiji je Marburg izgubil po treh zaporednih zmagah. S 76:70 je bil boljši Osnabruck. Tudi Lea Debeljak se je zelo izkazala, saj je dosegla 17 točk, devet skokov in štiri podaje. LCC Klajpeda je s 56:89 izgubila z Neptunasom. Tjaša Turnšek je vpisala 10 točk, šest skokov in štiri podaje.

Blizu novemu uspehu je v Izraelu Teja Goršič. Ob prepričljivem vodstvu v državnem prvenstvu ter osvojenemu ligaškemu pokalu se je Maccabi Ramat Gan uvrstil tudi v sredin finale državnega pokala proti Maccabi Haifi. V polfinalu je s 97:68 izločil Elizur. Goršič je prispevala osem točk in štiri skoke.

Partizan je z Blažo Čeh, ki je dosegla 15 točk, tri skoke in podajo, v srbskem prvenstvu z 79:68 ugnal Student. V ZDA pa je do dveh zmag prišla Univerza Michigan State. S 104:68 je premagala Northwestern in s 75:61 Minnesoto. Sara Sambolić je obe tekmi začela v prvi postavi. Na prvi je prikazala najboljšo igro sezone. Dosegla je 13 točk in šest podaj. Na drugi je vpisala dve točki in dve podaji.

Košarkarice Cinkarne Celje so dvajsetič in osmič zaporedoma postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu v Šenčurju so bile boljše od Maribora z 69:52. Maruša Seničar je zbrala štiri točke, osem skokov in štiri podaje. Zoja Štirn je šestim točkam dodala podajo.

