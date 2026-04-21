Teja Oblak z Galatasarayem druga v evroligi

Slovenska košarkarska reprezentantka Teja Oblak je s turškim Galatasarayem v najmočnejšem ženskem evropskem klubskem tekmovanju zasedla drugo mesto. Lea Debeljak pa je Marburg popeljala v finale nemškega prvenstva, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Galatasaray je v polfinalu zaključnega turnirja evrolige v Zaragozi s 63:56 izločil gostiteljice, v finalu pa v velikem turškem derbiju s 55:68 klonil proti Fenerbahčeju. Ta je to sezono večnega tekmeca ugnal v finalu vseh treh tekmovanj - po turškem pokalu in državnem prvenstvu je bil uspešnejši tudi pod evropskimi koši. Slovenska kapetanka Oblak je zaradi poškodbe soigralke spremljala s klopi in izpustila zadnjih osem tekem sezone.

Jekaterinburg je prvo tekmo finala ruskega prvenstva proti Dinamu iz Kurska dobil z 78:58. Eva Lisec je v 17 minutah zbrala pet točk, tri skoke in dve podaji. Druga tekma je na sporedu danes, tretja v petek.

Uvodna tekma italijanskega derbija med Famila Schiom in Venezio se ni izšla po željah Jessice Shepard. Venezia je namreč z gostujočo zmago povedla v finalnem dvoboju, Shepard je zbrala šest točk, 14 skokov in dve podaji. Ekipi se bosta na drugi tekmi v Benetkah pomerili v četrtek.

Marburg je redni del nemškega prvenstva končal na sedmem mestu, nato pa v četrtfinalu z 2:1 izločil Saarlouis ter v polfinalu s 3:1 Syntainics. Lea Debeljak je prispevala štiri točke, dva skoka in štiri podaje oziroma 14 točk, šest skokov in podajo. Izbrali so jo tudi za najboljšo igralko odločilnega dvoboja. Marburg se bo v finalu pomeril s Kelternom; uvodna tekma je na sporedu v petek.

Na Madžarskem je Sopron polfinale proti DVTK začel s porazom 68:78, Zala Friškovec je na parketu v 29 minutah dosegla 13 točk, štiri skoke in dve podaji. UNI Györ pa je po nizu porazov v ligi za obstanek le zmagal ter dve tekmi pred koncem pobegnil z zadnjega mesta. Junakinja zmage je bila Slovenka Mojca Jelenc, ki je v dobrih 32 minutah igre dosegla kar 30 točk ter imela še štiri skoke in tri podaje.

Klajpeda je v boju za bron v Litvi s 46:74 izgubila uvodni dvoboj proti Šiauliaiu. Tjaša Turnšek je bila blizu dvojnega dvojčka, saj je dosegla devet točk, deset skokov in podajo.

V Španiji Joventutu ne kaže dobro, po porazu z 69:74 proti Esteponi je zdrsnil na predzadnje mesto, ki ne zagotavlja obstanka v ligi. Ajša Sivka je zbrala 12 točk, sedem skokov in tri podaje.

