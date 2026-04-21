Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
21. 4. 2026,
12.45

38 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Evroliga Evroliga Galatasaray Teja Oblak

Torek, 21. 4. 2026, 12.45

38 minut

Teja Oblak z Galatasarayem druga v evroligi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Teja Oblak, Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca | Teja Oblak je s turškim Galatasarayem v najmočnejšem ženskem evropskem klubskem tekmovanju zasedla drugo mesto. | Foto Filip Barbalić

Teja Oblak je s turškim Galatasarayem v najmočnejšem ženskem evropskem klubskem tekmovanju zasedla drugo mesto.

Foto: Filip Barbalić

Slovenska košarkarska reprezentantka Teja Oblak je s turškim Galatasarayem v najmočnejšem ženskem evropskem klubskem tekmovanju zasedla drugo mesto. Lea Debeljak pa je Marburg popeljala v finale nemškega prvenstva, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Galatasaray je v polfinalu zaključnega turnirja evrolige v Zaragozi s 63:56 izločil gostiteljice, v finalu pa v velikem turškem derbiju s 55:68 klonil proti Fenerbahčeju. Ta je to sezono večnega tekmeca ugnal v finalu vseh treh tekmovanj - po turškem pokalu in državnem prvenstvu je bil uspešnejši tudi pod evropskimi koši. Slovenska kapetanka Oblak je zaradi poškodbe soigralke spremljala s klopi in izpustila zadnjih osem tekem sezone.

Jekaterinburg je prvo tekmo finala ruskega prvenstva proti Dinamu iz Kurska dobil z 78:58. Eva Lisec je v 17 minutah zbrala pet točk, tri skoke in dve podaji. Druga tekma je na sporedu danes, tretja v petek.

Uvodna tekma italijanskega derbija med Famila Schiom in Venezio se ni izšla po željah Jessice Shepard. Venezia je namreč z gostujočo zmago povedla v finalnem dvoboju, Shepard je zbrala šest točk, 14 skokov in dve podaji. Ekipi se bosta na drugi tekmi v Benetkah pomerili v četrtek.

Marburg je redni del nemškega prvenstva končal na sedmem mestu, nato pa v četrtfinalu z 2:1 izločil Saarlouis ter v polfinalu s 3:1 Syntainics. Lea Debeljak je prispevala štiri točke, dva skoka in štiri podaje oziroma 14 točk, šest skokov in podajo. Izbrali so jo tudi za najboljšo igralko odločilnega dvoboja. Marburg se bo v finalu pomeril s Kelternom; uvodna tekma je na sporedu v petek.

Na Madžarskem je Sopron polfinale proti DVTK začel s porazom 68:78, Zala Friškovec je na parketu v 29 minutah dosegla 13 točk, štiri skoke in dve podaji. UNI Györ pa je po nizu porazov v ligi za obstanek le zmagal ter dve tekmi pred koncem pobegnil z zadnjega mesta. Junakinja zmage je bila Slovenka Mojca Jelenc, ki je v dobrih 32 minutah igre dosegla kar 30 točk ter imela še štiri skoke in tri podaje.

Klajpeda je v boju za bron v Litvi s 46:74 izgubila uvodni dvoboj proti Šiauliaiu. Tjaša Turnšek je bila blizu dvojnega dvojčka, saj je dosegla devet točk, deset skokov in podajo.

V Španiji Joventutu ne kaže dobro, po porazu z 69:74 proti Esteponi je zdrsnil na predzadnje mesto, ki ne zagotavlja obstanka v ligi. Ajša Sivka je zbrala 12 točk, sedem skokov in tri podaje.

Evroliga Evroliga Galatasaray Teja Oblak
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.