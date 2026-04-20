Jaka Klasić: od zdravstvenih težav do polmaratona s Huawei Watch GT Runner 2

Včasih se največje spremembe zgodijo takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Za Jako Klasića je bil to trenutek, ko ga je pri rosnih 24 letih telo prisililo, da se ustavi, premisli in začne znova – drugače. Tek ni bil njegova prva izbira. Dolga leta je igral košarko za KK Rogaška, v katerem je kot krilo gradil svojo športno pot, a se je ta po srednji šoli končala zaradi težav z desnim kolenom. Kasneje, ko so se pojavili še hudi, dolgotrajni glavoboli, ki jih medicina pozna kot "cluster headache", je postalo jasno, da zdravja ne more več jemati kot samoumevnega.

In prav takrat je začel teči. Sprva zaradi zdravja, kmalu pa je ugotovil, da mu tek daje nekaj več – občutek svobode, jasnosti in notranjega miru. Danes je gibanje njegov način življenja. Ko ne teče, je ali v fitnesu ali v naravi s svojim psom in prijatelji, najdemo pa ga tudi v avtodelavnici, kjer se ukvarja s hladnim ravnanjem avtomobilske pločevine.

Ob takem tempu mu veliko pomeni tudi tehnologija, ki mu pomaga ohranjati ritem. Ura Huawei Watch GT Runner 2 je tako postala njegov vsakodnevni sopotnik – ne le pri teku, temveč tudi pri organizaciji dneva. Po le pol leta teka je dosegel izjemen čas polmaratona 1:27:29. Jaka je bil namreč eden od mnogih tekačev, ki so minulo soboto pretekli istrski polmaraton. Njegov naslednji cilj je jasen – s pomočjo ure Watch GT Runner 2 se želi spustiti pod eno uro in 20 minut.

Pogovor z Jako Klasićem: "Ura me večkrat opomni, ko me malo zanese"



Kako te je izkušnja z glavoboli spremenila kot človeka in športnika?



Zavedel sem se, kako hitro lahko zdravje dojemamo kot samoumevno, dokler nas telo ne ustavi. Naučil sem se bolj poslušati svoje telo in mu dati prednost pred rezultati. Kot športnik sem postal bolj potrpežljiv in hvaležen za vsak trening brez bolečin, kot človek pa se bolj zavedam tega, da je zdravje temelj vsega.



Kaj ti danes predstavlja tek in česa ti košarka ni mogla dati?



Košarka mi je dala občutek pripadnosti ekipi, kar mi je bilo vedno zelo blizu. Tek pa mi danes predstavlja nekaj bolj osebnega, pravzaprav stik s samim seboj. Pri teku se ne morem zanašati na nikogar drugega, vse je odvisno od mene, zato tudi ni prostora za izgovore. Ravno ta iskrenost do sebe mi daje posebno vrednost.



Seveda potihoma upaš, da ti bo šlo dobro, a si takšnega rezultata nisem upal zares predstavljati. Da bi po pol leta polmaraton pretekel v času pod uro in pol, se mi je takrat zdelo precej oddaljeno, zato me je dosežek še toliko bolj razveselil.



Kaj te danes bolj žene – izboljševanje rezultata ali občutek, ki ga dobiš med tekom?



Samo rezultati najbrž ne bi bili zadostna motivacija. Občutek, ki mi ga da tek, je tisto, kar me pritegne.



Kje vidiš svojo največjo rezervo za napredek?



Predvsem v večji tedenski kilometrini, ki bi jo rad postopno in premišljeno povečeval. Verjamem, da bi mi prav ta konsistentnost na dolgi rok prinesla največji napredek.



Kdaj in kako si prvič začutil, da ti ura pri teku dejansko pomaga izboljšati rezultat?



Pravzaprav že takrat, ko sem si prvič nadel Huawei Watch GT Runner 2 na zapestje. Pred tem sem tekel s štoparico okoli vratu, zato je bil preskok precej očiten. Naenkrat sem imel boljši pregled nad tempom in napredkom, kar mi je pomagalo teči bolj premišljeno in učinkovito.



Koliko se pri teku zanašaš na načrt in koliko na občutek ter kakšna je vloga ure?



Ko postane težko, se je včasih težko držati načrta in potrebujem malo spodbude. Takrat vskoči moja ura Watch Huawei GT Runner 2.

Uporabljaš tekaške načrte Huawei? Kako ti pomagajo pri strukturi teka?



Seveda, s podatki, ki jih ura zbira o moji pripravljenosti, so ti tekaški načrti optimalno prilagojeni. Pomagajo mi vnesti strukturo v trening, da vem, kdaj je čas za intenzivnejši napor in kdaj za regeneracijo, kar na dolgi rok pomeni boljši in bolj premišljen napredek.



Kako pomembno ti je, da je GPS na uri res natančen?



GPS mi je izjemno pomemben, ker je to podlaga za vse preostale podatke. Če razdalja in tempo nista natančna, potem tudi trening nima prave vrednosti. Pri tej uri mi je všeč, da lahko tem podatkom res zaupam, saj ima zelo natančen sistem sledenja, kar se pozna predvsem pri teku v zahtevnejših razmerah. Tako lahko treninge izvajam bolj dosledno in z več zaupanja v svoj napredek.



Katere podatke med tekom največkrat preveriš – tempo, srčni utrip ali kaj drugega?



Srčni utrip.



Si že doživel, da te je ura umirila, ko si šel prehitro?



Ne, nikoli ni prehitro (glasen smeh, op. p.). Šalim se, seveda me je. Ura me večkrat opomni, ko me malo zanese in grem prehitro, sploh na začetku treninga. Ravno to mi pomaga, da ohranim pravi tempo in ne pregorim prehitro.



Kaj po teku najprej pogledaš v aplikaciji Huawei Health?



Najprej pogledam povprečen tempo in ali sem se držal zastavljenega načrta. Potem še nekoliko podrobneje pregledam srčni utrip in razdelitev tempa po odsekih, da vidim, kje sem bil najboljši in kje imam še prostor za izboljšave. Tako dobim celotno sliko treninga in lažje načrtujem naprej.



So ti številke po istrskem polmaratonu odprle oči ali potrdile, kar si čutil med tekom?



Potrdile so tisto, kar sem že čutil med samim tekom, hkrati pa so mi odprle oči pri določenih parametrih, na katere med tekom sploh ne pomisliš. Šele kasneje vidiš, kje si bil res konstanten in kje bi lahko še kaj izboljšal.



Kako konkretno ti je analiza teka na polmaratonu pomagala za naslednje treninge?



Analiza teka po polmaratonu mi je dala ogromno različnih informacij. V aplikaciji sem dobil zelo natančen vpogled v tempo, srčni utrip in kadenco, skupaj s konkretnimi predlogi za izboljšanje tehnike in razporeditve napora. Tako sem lahko bolj jasno videl, kje sem v drugem delu tekme popuščal in kako bi lahko treninge prilagodil, da bom naslednjič bolj konstanten. To mi je dalo precej bolj konkreten načrt za naprej, ne samo občutek.



Bi rekel, da brez takšne podpore danes ne bi tekel tako hitro?



Zgodba Jake Klasića ni le zgodba o teku, temveč o odločitvi, da prevzame nadzor nad svojim telesom in življenjem. Dokazuje, da rezultati niso vedno posledica let treninga – včasih so posledica jasnega trenutka, ko se odločiš za drugo pot.

Huawei Watch GT Runner 2 pri tem ni le ura, temveč orodje, ki pomaga strukturirati pot. S svojimi funkcijami omogoča natančno spremljanje treningov, hkrati pa se brezhibno povezuje z vsemi pametnimi telefoni, ne glede na to, ali uporabljate Android ali iOS.

Poleg tega omogoča brezstično plačevanje s storitvijo Curve Pay in odpira vrata v širši ekosistem naprednega treninga. Ob nakupu so vam na voljo trije meseci brezplačne uporabe Huawei Health+, kjer najdete vodene programe, treninge in poglobljene analize, dodatno pa še dostop do premium funkcij aplikacij za načrtovanje poti, intervalov in tempa.

Za vse, ki želijo iz teka ustvariti več kot le gibanje (strukturo, napredek in jasen cilj), je lahko prav to razlika, ki jih pripelje korak dlje.

