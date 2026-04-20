Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

20. 4. 2026,
12.59

1 ura, 16 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Stefan Joksimović Alen Omić Žiga Samar Gregor Hrovat Aljaž Kunc Martin Krampelj košarkarski legionarji

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 12.59

1 ura, 16 minut

Košarkarski legionarji

Martin Krampelj izgubil generalko za evropski finale

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Martin Krampelj | Martin Krampelj se v tej sezoni poteguje za evropsko lovoriko. | Foto Grega Valančič/Sportida

Martin Krampelj se v tej sezoni poteguje za evropsko lovoriko.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Španski Bilbao, katerega član je slovenski reprezentant Martin Krampelj, v sredo v Solunu čaka prva tekma finala Fibinega evropskega pokala proti Paoku. Na generalki v domačem prvenstvu pa je Bilbao z 80:84 izgubil proti Manresi, Krampelj je zbral po pet točk in skokov ter eno podajo, so v pregledu tedna zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Voda v španskem prvenstvu vse bolj v grlo teče Gran Canarii, ki ni zmagala vse od 14. februarja in je proti Zaragozi (74:78) doživela že osmi zaporedni poraz. Žiga Samar je igral zgolj minuto, njegova statistika pa je ostala prazna. Gran Canaria je zdrsnila na 16. mesto lestvice in ogrozila prvoligaški status.

Baskonia je med tednom s porazom z 79:91 proti Partizanu končala nastope v evroligi, izgubila je tudi v domačem prvenstvu. A kljub porazu z 69:81 proti Joventutu za zdaj drži četrto mesto. Stefana Joksimovića tokrat ni bilo v kadru prvega moštva. Zaigral je za razvojno ekipo ter v tretji ligi za zmago s 85:71 nad Solaresom prispeval 21 točk, štiri skoke in podajo.

Foto: Aleš Fevžer

Pomembni zmagi v francoskem prvenstvu sta zabeležila Dijon in Limoges, ki na lestvici zasedata 12. in 13. mesto. Dijon je s 103:85 ugnal Boulazac, Gregor Hrovat je zbral 18 točk, dva skoka in pet podaj. Limoges je v zaostali tekmi najprej z 71:92 izgubil proti Bourgu, nato pa s 97:79 premagal Nanterre. Leon Stergar še vedno ne igra in je izpustil zadnjih sedem tekem.

Zaradi poškodbe gležnja je v zadnjem obdobju z igrišč odsoten tudi Luka Ščuka, član nemškega Braunschweiga, ki je s 93:82 premagal Jeno ter s 112:93 Syntainiscs. Na lestvici sicer še vedno zaseda zadnje mesto.

Merkezefendi je v Turčiji z 82:91 izgubil s Turk Telekomom. Alen Omić je v dobrih desetih minutah ujel tri odbite žoge. Na Poljskem je Torun z 72:92 klonil proti Sopotu, a drži varno 12. mesto na lestvici. Aljaž Kunc je bil z 21 točkami, štirimi skoki in tremi podajami najboljši posameznik tekme.

Slovenija ne bo imela igralca v končnici evrolige, so še zapisali pri KZS. Pred zadnjim krogom je imel nekaj možnosti za to Klemen Prepelič z Dubajem, a se mu razplet tekem ni izšel po željah.

Sportal Martin Krampelj v finale Fibinega pokala, Gregor Hrovat napolnil obroč
Stefan Joksimović Alen Omić Žiga Samar Gregor Hrovat Aljaž Kunc Martin Krampelj košarkarski legionarji
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

