Krampelj po naslovu v Fibinem evropskem pokalu lovi končnico v Španiji

Martin Krampelj po slavju z Bilbaom v Fibinem evropskem pokalu zdaj v Španiji išče pot do končnice španskega prvenstva, je v tedenskem pregledu slovenskih reprezentantov sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Bilbao se je po drugem zaporednem naslovu Fibinega evropskega pokala odločno podal v lov za uvrstitev v četrtfinale španskega prvenstva.

V nedeljo je dosegel pomembno zmago z 88:83 proti Granadi in se na lestvici z razmerjem 16 zmag in 13 porazov na tako želenem osmem mestu izenačil z Unicajo. Glede na to, da moštvi do šestega mesta loči le ena zmaga, se v preostalih petih krogih obeta hud boj za končnico. Krampelj je na zadnji tekmi zabeležil štiri točke in en skok.

Mladi Stefan Joksimović je minuli teden igral na zaključnem turnirju španskega mladinskega prvenstva. Po uspešnem skupinskem delu ter osmini finala je Baskonia v četrtfinalu s 70:71 klonila proti Joventutu. Po zmagi z 90:78 nad Zaragozo je zasedla sedmo mesto.

Joksimović je bil na vseh tekmah med vodilnimi igralci svoje ekipe. Na zadnji tekmi je dosegel 18 točk, štiri skoke in tri podaje. Je pa priložnost za igro v prvem moštvu Baskonie po 1. aprilu znova dočakal Vit Hrabar. V minuti in pol na parketu je ob zmagi s 112:84 dosegel dve točki proti Breoganu.

Gran Canaria Žige Samarja se bori za obstanek. V vnaprej odigrani tekmi 30. kroga je premagala Unicajo, nato pa izgubila proti Barceloni. Statistika Samarja je bila na prvi tekmi prazna, na drugi pa je v petih minutah prispeval tri točke in podajo. Gran Canaria je na lestvici 16. in ima zgolj zmago več od mesta, ki vodi v drugi rang DP.

Po 28 krogih francoskega prvenstva sta na 12. mestu lestvice z razmerjem 10:18 povsem izenačena Dijon in Limoges. Dijon je v soboto z 69:87 izgubil na gostovanju pri Nanterru. Gregor Hrovat je zbral deset točk, tri skoke in dve podaji. Limoges Leona Stergarja je bil na gostovanju uspešen, saj je s 105:83 ugnal Le Portel, Stergar pa bo zaradi februarske poškodbe gležnja izpustil preostanek sezone, so sporočili iz njegovega kluba.

Le Limoges CSP vous annonce l'indisponibilité jusqu’à la fin de la saison de Léon Stergar, suite à une blessure à la cheville contractée en février. Malgré sa bonne volonté et les soins prodigués, l’évolution n’est pas suffisamment bonne pour permettre son retour à la compétition… pic.twitter.com/7gtciFngIO — Limoges CSP (@limogescsp) April 30, 2026

V Nemčiji majhno upanje za obstanek v ligi ohranja Braunschweig, pri katerem Luka Ščuka zaradi poškodbe ostaja na stranskem tiru. Braunschweig je po podaljšku premagal Ludwigsburg z 98:97 in dva kroga pred koncem za dve zmagi zaostaja za Jeno. Ta drži zadnje mesto, ki ohranja prvoligaški status.

Mekezefendi je minuli teden dvakrat zmagal in skočil na deveto mesto turškega prvenstva. S 101:93 je ugnal Mersin in z 98:97 Büyükcekmece. Alen Omić je zabeležil dve točki in dva skoka oziroma šest točk, dva skoka in dve podaji.

Na Poljskem je bil Torun polovično uspešen. Slask je premagal s 113:106 ter z 99:107 izgubil z Gliwicami. Aljaž Kunc je ob zmagi prispeval 20 točk, sedem skokov in dve podaji, ob porazu pa je bil z 31 točkami, petimi skoki in podajo daleč najboljši posameznik tekme.

Drugi reprezentanti so bili dejavni tako v domači ligi OTP banka kot v regionalni ligi. Krka se je od sezone lige Aba poslovila z zmago proti Dunaju s 97:73. Tudi v domačem prvenstvu je Krka na derbiju vodilnih ekip premagala Perspektivo Ilirijo s 83:68.

Žak Smrekar je na obeh tekmah skupaj dosegel 16 točk, devet skokov in pet podaj. Gregor Glas je za Dunaj prispeval 18 točk, skok in podajo, pri Iliriji pa je Padjen zbral 12 točk in dve podaji, Robert Jurković pa sedem točk, dva skoka in podajo. Jurković je 30 točk in sedem skokov dosegel tudi ob zmagi Ilirije nad Hopsi s 103:97.

