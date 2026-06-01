Slovenski reprezentant po drami ostal brez prvoligaškega statusa

Košarkarski klub Bilbao Martina Kramplja, ki je pogodbo podaljšal do leta 2028, si je priboril uvrstitev v četrtfinale španskega prvenstva. Gran Canaria z Žigo Samarjem pa je po dramatičnem razpletu ostala brez prvoligaškega statusa.

Gran Canaria je v zadnjem krogu ligaškega dela na gostovanju v Valencii izgubila z 81:105 in sezono končala z razmerjem zmag in porazov 10-24. Žiga Samar je odigral slabih osem minut in dosegel sedem točk ter en skok.

Kljub visokemu porazu je Gran Canaria vse do zadnjih sekund dvoboja med Breoganom in Zaragozo ostajala v igri za obstanek med elito, po zmagi Zaragoze pa si je ta zagotovila obstanek in prehitela Gran Canario, ki je zasedla predzadnje, 17. mesto.

Razlog za slavje pa so imeli košarkarji Bilbaa. V neposrednem boju za uvrstitev v končnico, ki se bo začela v sredo, so na gostujočem parketu s 87:82 ugnali Tenerife in z izkupičkom 19-15 ligaški del končali na sedmem mestu. V četrtfinalu se bodo pomerili proti Valencii.

Martin Krampelj je prispeval tri točke, štiri skoke in podajo. V zaključku sezone je formo ujela Baskonia, ki je nanizala šest zaporednih zmag. Na koncu je zbrala 25 zmag (ob 9 porazih), kar je zadostovalo za tretje mesto in četrtfinalni dvoboj z Joventutom. Slovenskega reprezentanta Stefana Joksimovića ni bilo v ekipi za zaostali tekmi proti Realu in Unicaji.