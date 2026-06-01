Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
10.16

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Žiga Samar Martin Krampelj Košarkarska zveza Slovenije

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 10.16

21 minut

Pregled tedna slovenskih košarkarskih legionarjev

Slovenski reprezentant po drami ostal brez prvoligaškega statusa

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska košarkarska reprezentanca Žiga Samar | Žiga Samar je z Gran Canario izgubil mesto med špansko košarkarsko elito. | Foto Aleš Fevžer

Žiga Samar je z Gran Canario izgubil mesto med špansko košarkarsko elito.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarski klub Bilbao Martina Kramplja, ki je pogodbo podaljšal do leta 2028, si je priboril uvrstitev v četrtfinale španskega prvenstva. Gran Canaria z Žigo Samarjem pa je po dramatičnem razpletu ostala brez prvoligaškega statusa.

Mojca Jelenc
Sportal Slovenke v drugo Črnogorkam priznale premoč

Gran Canaria je v zadnjem krogu ligaškega dela na gostovanju v Valencii izgubila z 81:105 in sezono končala z razmerjem zmag in porazov 10-24. Žiga Samar je odigral slabih osem minut in dosegel sedem točk ter en skok.

Kljub visokemu porazu je Gran Canaria vse do zadnjih sekund dvoboja med Breoganom in Zaragozo ostajala v igri za obstanek med elito, po zmagi Zaragoze pa si je ta zagotovila obstanek in prehitela Gran Canario, ki je zasedla predzadnje, 17. mesto.

Razlog za slavje pa so imeli košarkarji Bilbaa. V neposrednem boju za uvrstitev v končnico, ki se bo začela v sredo, so na gostujočem parketu s 87:82 ugnali Tenerife in z izkupičkom 19-15 ligaški del končali na sedmem mestu. V četrtfinalu se bodo pomerili proti Valencii.

Martin Krampelj je prispeval tri točke, štiri skoke in podajo. V zaključku sezone je formo ujela Baskonia, ki je nanizala šest zaporednih zmag. Na koncu je zbrala 25 zmag (ob 9 porazih), kar je zadostovalo za tretje mesto in četrtfinalni dvoboj z Joventutom. Slovenskega reprezentanta Stefana Joksimovića ni bilo v ekipi za zaostali tekmi proti Realu in Unicaji.

San Antonio Spurs Victor Wembanyama
Sportal Osmo sezono zapored bo NBA dobila novega prvaka
Žiga Samar Martin Krampelj Košarkarska zveza Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.