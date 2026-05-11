Gregor Hrovat je bil junak zmage Dijona, Stefan Joksimović je še naprej odličen v razvojni ekipi Baskonie, Klemen Prepelič pa je Dubaj kapetansko popeljal v polfinale Aba. Kako so v zadnjem tednu še igrali slovenski košarkarski legionarji.

V Franciji je bil Gregor Hrovat junak zmage Dijona nad zmagovalcem evropskega pokala Bourgom. Za prepričljivih 101:83 je na zadnji domači tekmi ligaškega dela sezone v dobrih 31 minutah igre prispeval 19 točk, osem skokov in štiri podaje. Limoges je brez poškodovanega Leona Stergarja z 80:72 ugnal Boulazac. Prav Limoges, Dijon in Boulazac si z enajstimi zmagami in osemnajstimi porazi krog pred koncem delijo enajsto mesto na lestvici ter za zmago zaostajajo za desetim mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije za četrtfinale.

Alen Omić je sezono v Turčiji sklenil s tesnim porazom. Merkezefendi je premoč 69:70 moral priznati Eroksporju. Na lestvici je z dvanajstimi zmagami in osemnajstimi porazi zasedel deveto mesto. Omić je v slabih devetih minutah igre ujel eno odbito žogo.

Z enakim razmerjem zmag in porazov kot Merkezefendi je Torun na Poljskem osvojil 12. mesto. V zadnjem kolu ligaškega dela je bil s 95:86 boljši od Gdynie. Aljaž Kunc je dvoboj izpustil zaradi bolečin v hrbtu. Za njim je sicer odlična sezona, saj je v povprečju dosegal 17,1 točke ter slabih sedem skokov in podajo na tekmo.

Braunschweigu kljub silovitem zaključku v Nemčiji ni uspelo ohraniti prvoligaškega statusa. Vseh upov je bilo konec že v četrtek, ko je Jena po podaljšku ugnala Heidelberg ter mu ušla na varno razliko dveh zmag. Za nameček je bil dan kasneje s 84:93 poražen v gosteh pri Oldenburgu, v zadnjem kolu pa proti Chemnitzu zabeležil pirovo zmago 104:90. Luka Ščuka zaradi poškodbe ni igral vse od 15. marca in je izpustil zadnjih deset tekem.

Klemen Prepelič Foto: Aleš Fevžer V Španiji je bil Žiga Samar z Gran Canario brez tekme, saj je dvoboj 30. kroga z Unicajo odigral že konec aprila. Bilbao je v boju za mesta, ki vodijo v končnico doživel poraz 81:90 proti Lleidi in zaseda deveto mesto. Martin Krampelj je bil zelo dober in v slabih dvajsetih minutah dosegel 11 točk, tri skoke in podajo.

Baskonia je brez Stefana Joksimovića z 88:86 ugnala Valencio ter si z njo in Barcelono trenutno deli tretje mesto. Mladi slovenski reprezentant je zaigral za razvojno ekipo v Tercera FEB ter bil ob zmagi 92:71 v četrtfinalu nad Perfumerio Avenido najboljši igralec tekme. Navdušil je z dvojnim dvojčkom, saj je zbral 17 točk, 11 skokov in sedem podaj.

Mega je s 77:80 izgubila prvo tekma četrtfinala srbskega prvenstva proti FMP. Urban Kroflič je vpisal dve točki in šest podaj. Dubaj se je z dvokorakom zavihtel v polfinale ABA lige. Od Spartaka je bil boljši s 102:74 in 88:84. Klemen Prepelič je upravičil zaupanje novega trenerja Aleksandra Sekulića in dosegel osem točk, tri skoke in tri podaje ter devet točk in dve podaji.