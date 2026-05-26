Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 20 let je v ponedeljek v Zrečah začela priprave na domači Eurobasket, ki bo med 11. in 19. julijem v Stožicah. Selektor Danijel Radosavljević je prepričan, da reprezentanca lahko doseže nov velik uspeh, čeprav je glede sestave kadra, ki bo zastopal slovenske barve, še nekaj vprašajev.

"Od tega trenutka od vas zahtevam le popoln fokus," je v uvodnem nagovoru 17 košarkarjem v dodobra razgreti dvorani Osnovne šole v Zrečah sporočil selektor Danijel Radosavljević, ki je na seznam za evropsko prvenstvo uvrstil 22 košarkarjev, iz takšnih ali drugačnih razlogov pa še manjkajo Žak Smrekar, Mark Padjen, Mark Morano Mahmutović, Urban Kroflič in Lian Boisa.

"Nekateri košarkarji manjkajo iz opravičljivih razlogov, ali je to klubski status, nekateri zaradi izrednih šolskih obveznosti, z vsakim sem v stikih in vsi se nam bodo pridružili prvi dan drugega cikla, razen Smrekar, ki ima še sezono s Krko in je potem več odvisno od tega, koliko tekem bo trajal finale. Imel je nekaj težav s poškodbo, a je po zadnjih informacijah že skorajda nared," je pojasnil Radosavljević.

Mark Padjen in Žak Smrekar se bosta reprezentanci pridružila v drugem ciklu. Foto: KK Krka/Primož Hren/liga ABA

Mnogi so na seznamu selektorja pričakovali tudi 17-letnega Stefana Joksimovića, ki nase opozarja v Baskonii, debitiral je tudi že v članski vrsti, a se je na koncu odločil, da bo igral za izbrano vrsto do 18 let. "Stefana razumem, je dve leti mlajši od te generacije, igral je že na prvenstvu s svojo generacijo in tam se odlično počuti. Verjamem, da zanj odločitev ni bila lahka, jaz kot selektor sem si ga želel tukaj, a spoštujem njegovo odločitev," je dejal slovenski selektor.

Širši seznam izbrane vrste: Lian Boisa, Lovro Bolhar, Mark Ciperle, Lovro Faganel, Samed Grošič, Vit Hrabar, Leon Ivičić, Leon Jereb, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Martin Lorbek, Mark Morano Mahmutovič, Aljaž Menič, Mark Padjen, Taij Pesjak, Filip Petkovski, Bine Plut, Mark Povše, Žak Smrekar, Mark Srednoselec, Lovro Strnad in Leon Zdravković.

Kaj pa članska reprezentanca?

Selektorju nekaj preglavic povzroča tudi članska izbrana vrsta, ki jo v začetku julija čakata dve tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Nekaj članov izbrane vrste do 20 let je bilo v preteklih ciklih že med nosilci igre tudi v zasedbi Aleksandra Sekulića. "Zagotovo se lahko zgodi, da bi selektor Sekulić kakšnega od fantov tudi tokrat vpoklical na tekme članske vrste, a trenutno konkretnih informacij še nimam. Pogovarjamo se, 'pogajamo', iskreno pa upam, da bomo imeli možnost nastopiti v popolni zasedbi oziroma s košarkarji, ki so bili vpoklicani na zbor."

Kljub temu je Radosavljević prepričan, da je pred izbrano vrsto novo izjemno poletje. Ta generacija je na lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let osvojila zgodovinsko bronasto odličje, leto pred tem je bila na tretji stopnički tudi na evropskem prvenstvu 2024 do 18 let. "Večina teh fantov je že igrala na velikem odru, tudi lani je večina njih osvojila tisti bron na svetovnem prvenstvu. Pritisk vedno dojemam kot privilegij oziroma priložnost, da se znova izkažemo. Ta lakota, ki jo imamo, ne sme manjkati tudi naprej. Razmišljamo o hat-tricku, saj veste, na kaj ciljam, kajne?" se je z odličjem v mislih nasmehnil Radosavljević.

Slovenci so se z lanskega svetovnega prvenstva do 19 let vrnili z bronastim odličjem. Foto: Aleš Fevžer

Kljub zadnjim uspešnim poletjem bo letošnje za mlado izbrano vrsto še toliko bolj posebno, saj bo prvenstvo igrala na domačih tleh. "V užitek mi je delati s temi fanti, ogrodje ekipe je v bistvu iz leta v leto isto. Moje izkušnje z njimi so nekaj posebnega, že prvi dan, ko smo začeli priprave na evropsko prvenstvo na Finskem, sem začutil, da gre za posebno skupino igralcev, ki so tudi talentirani. Ob tem pa so fantje še odlično vzgojeni, kar se odraža tudi na odnosu s strokovnim štabom in med fanti, vse to pa se potem kaže tudi na parketu. Zaradi želje po napredku je ta reprezentanca še boljša in ves čas stremimo k temu. Ne bi rad veliko govoril, želim si predvsem delati," je dejal slovenski selektor.

"To je res posebna skupina fantov, ki so v prvi vrsti odlični ljudje, hkrati pa vsi trdo delajo. Ne zadovoljijo se kar tako, to ekipo krasi odlična kemija, zaupamo si, od fantov izvem tudi kaj takšnega, česar ne izvem niti od brata. Zaradi tega je ta reprezentanca tako posebna, mislim, da se vsi počutijo odlično. To mesto so si prislužili in želim, da se res vsi počutijo udobno, a da se hkrati zavedajo, zakaj so tukaj in kaj zastopajo."

Slovenci se pripravljajo v Zrečah. Foto: Sportal

Okvirni načrt priprav je sestavljen. Slovenci bodo odigrali šest prijateljskih tekem, ki jih bodo odigrali v petih ciklih. Začeli so v Zrečah, nato jih čaka del priprav na Rogli, pa znova vrnitev v Zreče in spet na Roglo, zatem jih čakajo pot v Srbijo, generalka v Ljubljani in vmes še postojanka v Postojni. "Vse je načrtovano do podrobnosti, zdaj pa bo treba graditi na detajlih in dozirati pravo mero vsega, ob tem pa biti ves čas v komunikaciji z igralci."

Drugačno poletje

Drugačno poletje bo tudi za 35-letnega stratega in trenerja Triglava, ki se je zaradi domačega prvenstva in preteklih uspehov znašel v središču medijskih obveznosti. "V glavi sem pripravljen, tudi na zvezi so me opozorili, da bi lahko bilo kar pestro. To je dodatna obveznost, ki bo vzela malce več časa in fokusa, a verjamem, da bodo naše misli še vedno usmerjene samo k delu, delu in še enkrat k delu, ker samo na ta način lahko dosežemo tisto, kar smo si zastavili," z nogami trdno na tleh ostaja Radosavljević.

Lani se je pridružil tudi pripravam članske vrste. Foto: Aleš Fevžer

Lani se je v času priprav na Eurobasket po uspehu na svetovnem prvenstvu do 19 let pridružil tudi strokovnemu štabu izbrane vrste, kjer je dobival pomembne izkušnje, delal je tudi z Luko Dončićem. "Biti zraven je bil zame velik privilegij, še enkrat več bi se zahvalil selektorju Sekuliću za priložnost. Dobil sem še drugačen vpogled v košarko in drugačen način dela. Zraven sem imel vrhunskega trenerja in poskušal sem izkoristiti vsak trenutek v štabu. Bila je res odlična izkušnja, nekatere stvari se bodo prenesle tudi na to poletje s to izbrano vrsto," je povedal Radosavljević.

Njegov načrt in načrt izbrane vrste je v prihodnjem mesecu in pol jasno začrtan. Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali 11. julija, nato jih v skupinskem delu čakata še Izrael in Romunija. "Prezgodaj je še za konkretne cilje in barve medalje, ker se v času priprav lahko zgodi marsikaj, gremo pa po tisto, kar smo naskakovali že v preteklih letih. Predvsem pa si želim velike podpore v Stožicah, fantje si to zaslužijo, delo in rezultati pa govorijo sami zase. Verjamem, da so lahko tudi navijači na koncu naš jeziček na tehtnici," je navijače v Ljubljano še povabil slovenski selektor.

Preberite še: