Hrovat brez končnice v Franciji, Bilbao vzel skalp Realu

Slovenski reprezentant Gregor Hrovat je ostal brez končnice v francoskem državnem prvenstvu, a na zadnji tekmi pokazal odlično predstavo. Martin Krampelj pa je v Španiji z Bilbaom vzel skalp Realu iz Madrida in je pred vrati izločilnih bojev prvenstva, je v pregledu reprezentantov zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Bilbao še naprej bije hud boj za uvrstitev v četrtfinale španskega prvenstva. V minulem tednu je bil polovično uspešen. Najprej je na domačem igrišču presenetil vodilni Real in zmagal z 88:82, nato pa s podobnim izidom 83:88 izgubil na gostovanju v Valencii.

Martin Krampelj je proti Madridčanom igral odlično ter v slabih 19 minutah na parketu zabeležil 15 točk, šest skokov in podajo. Proti Valencii je dosegel štiri točke, skok in dve podaji.

Bilbao s 17 zmagami in 15 porazi trenutno drži osmo mesto, ki kot zadnje še vodi v četrtfinale.

V nevarnih vodah za izpad še naprej pljuje Gran Canaria. Z desetimi zmagami in 22 porazi je na 15. mestu, a ima zgolj zmago več od zasledovalcev.

Gran Canaria je prav tako zabeležila zmago in poraz. S 102:83 je ugnala Tenerife in s tesnih 72:75 izgubila proti Lleidi. Žiga Samar je za zmago prispeval skok in štiri podaje, ob porazu je njegova statistika v šestih minutah in pol ostala prazna.

Stefan Joksimović

Stefan Joksimović je z razvojno ekipo Baskonie v Terceri igral konferenčni polfinale lige FEB. S soigralci so morali po podaljšku z 78:79 premoč priznati ekipi Ulacie. Mladi slovenski reprezentant je igral skoraj 41 minut ter v statistiko vpisal 26 točk, pet skokov in tri podaje.

V Franciji sta s sezono zaključila oba slovenska reprezentanta. Leon Stergar je zaradi poškodbe za Limoges nazadnje zaigral 14. februarja. V zadnjem kolu ligaškega dela je njegova ekipa izgubila na gostovanju pri Le Mansu s 84:101 ter z razmerjem 11 zmag in 19 porazov osvojila 13. mesto.

Nekaj malega upanja za uvrstitev v končnico je pred zadnjim krogom ohranjal Dijon Gregorja Hrovata. Na koncu je kljub visoki zmagi s 126:80 nad Le Portelom ostal brez nje.

Z 19 zmagami in 18 porazi je končal na 11. mestu, zmago za Nancyjem, ki si je tako priboril kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale.

Hrovat je ob zaključku sezone ujel odlično formo in bil tudi proti Le Portelu najboljši posameznik tekme. V zgolj 21 minutah na parketu je zabeležil 27 točk, dva skoka in tri podaje.

Klubska sezona je prav tako končana za kapetana reprezentance do 20 let Urbana Krofliča. Mega je namreč izgubila tudi drugo tekmo četrtfinala srbskega prvenstva proti FMP-ju. Ob porazu s 95:99 je Kroflič prispeval devet točk in pet podaj.

