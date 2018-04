... leta 2017 je kolesarski svet pretresla novica o smrti Micheleja Scarponija, zmagovalca dirke po Italiji iz leta 2011. Umrl je zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, ki se je zgodila med treningom v bližini njegovega doma v Filottranu. Scarponi je trčil s kombijem. Čeprav so bili reševalci na kraju nesreče v nekaj minutah, niso mogli preprečiti najhujšega. Umrl je star 37 let. Nesrečni kolesar je imel z ženo dva otroka.

"Tragedija je prevelika, da bi jo lahko opisali. Naš športnik Michele Scarponi je danes zjutraj med treningom izgubil življenje. Na križišču je trčil s kombijem … Zapustil nas je velik šampion in poseben človek, nasmejan v vsaki situaciji," so v izjavi za javnost zapisali v njegovi ekipi Astana.

Scarponi je rad kolesaril s svojo papigo Frankie:

Košarkarji Smelta Olimpije so se leta 1997 v evroligi prebili do zaključnega turnirja. Na koncu so se morali zadovoljiti s tretjim mestom.

Leta 1997 so košarkarji Smelta Olimpije na turnirju zaključne četverice evrolige v Rimu s 74:65 izgubili proti Olympiakosu in ostali brez finala.

Ljubljančane je v polfinalni tekmi pokopal predvsem ameriški organizator igre David Rivers, ki je dosegel 28 točk.

Olympiakos je ob fanatični podpori svojih navijačev ves čas vodil. Ob polčasu je bilo 32:37. Vladimir Stepania 12, Jaka Daneu 11 in Dušan Hauptman 10 so bili najboljši strelci za Smelt Olimpijo, ta je dva dni pozneje dobila dvoboj za tretje mesto proti Asvelu (86:79), prvak pa je po zmagi nad Barcelono s 73:58 postal Olympiakos.

Zgodilo se je še:

Leta 1989 je na prijateljski nogometni tekmi proti Urugvaju v Veroni pri remiju z 1:1 prvič za Italijo zadel legendarni Roberto Baggio, ki je skupaj v izbrani vrsti zbral 56 nastopov in zabil 27 golov.

Leta 1982 se je rodil brazilski nogometaš Kaka, ki je trenutno član Orlanda v ameriški ligi MLS, v klubski karieri pa je nosil tudi drese Sao Paula, Milana in madridskega Reala. Za člansko brazilsko reprezentanco je zbral 92 nastopov in se z njo veselil naslova svetovnih prvakov na prvenstvu leta 2002 na Japonskem in v Južni Koreji.

Leta 1994 je takrat najboljši slovenski smučarski tekač Tomas Globočnik sporočil, da bo kariero nadaljeval med biatlonci.

Leta 1994 je ameriški boksar Michael Moorer v 12 rundah premagal rojaka Evanderja Holyfielda in osvojil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1998 je nogometna reprezentanca Slovenije v Murski Soboti na prijateljski tekmi gostila Češko in izgubila z 1:3. Na klopi Slovenije je takrat zadnjič v svojem tretjem mandatu sedel Bojan Prašnikar in se po tej tekmi zato, ker na NZS niso več dovolili, da hkrati opravlja še delo v Mariboru, (začasno) poslovil od prestižne funkcije. Slovenska vrsta je pred Spasoja Bulajiča sicer prešla v vodstvo, a nato prejela tri gole in izgubila. Na tej tekmi je prvič za reprezentanco zaigral Milenko Ačimovič, ki je namesto Mirana Pavlina v igro vstopil v 60. minuti.

Leta 1999 je Žalgiris postal prvi litovski klub z naslovom evropskega klubskega prvaka v košarki. V finalu zaključnega turnirja elitnega evropskega tekmovanja v Münchnu so košarkarji Žalgirisa z 82:74 premagali bolonjski Kinder. V tekmi za 3. mesto je Olympiakos premagal Teamsystem s 74:63.

Leta 2001 je v povsem običajni tekmi grške nogometne lige moštvo Skoda Xanthi premagalo Iraklis iz Soluna z izidom 1:0. Veliko bolj zanimivo pa je dejstvo, da so prvič v zgodovini za eno od ekip, Iraklis hkrati igrali kar štirje nogometni vratarji - seveda na različnih igralnih mestih.

Leta 2002 je vodstvo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško po porazu na odločilni tekmi državnega prvenstva z Mobitelom Prulami 67 sporočilo, da Josip Šojat ni več njihov trener.

Leta 2003 je kanadski hokejski vratar Partick Roy odigral svojo zadnjo tekmo v ligi NHL.

Leta 2004 je bil Francoz Zinedine Zidane v Limassolu na Cipru izbran za najboljšega evropskega nogometaša zadnjih 50 let po izboru Evropske nogometne zveze (UEFA). Po internetu je sodelovalo več kot sedem milijonov navijačev. Zidane je dobil 123.582 glasov, 1.013 več od drugouvrščenega Nemca Franza Beckenbauerja. Tretji je bil Nizozemec Johan Cruyff (119.332).

Leta 2007 je milanski nogometni klub Inter premagal Sieno z 2:1 v italijanskem nogometnem prvenstvu in prvič po letu 1989 prišel do naslova državnega prvaka.

Leta 2007 je slovenski kolesar Jani Brajkovič na dirki po Georgii dosegel prvo zmago med profesionalci. Belokranjec je v zadnji, sedmi etapi kljub temu, da mu je 30 km pred ciljem počila zračnica, ubranil 12 sekund prednosti pred Američanom Christianom Vandeveldejem.

Rodili so se:

1969 – nekdanji angleški nogometaš Dion Dublin

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Marinko Galič

1973 – nekdanji avstralski nogometaš Adem Poric

1973 – nekdanji izraelski nogometaš Ofer Talker

1975 – nekdanji španski kolesar Carlos Sastre

1976 – nekdanji poljski nogometaš Michal Zewlakow

1977 – nekdanji nizozemski nogometaš Mark van Bommel

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Peter Plošnik

1982 – brazilski nogometaš Kaka

1983 – slovenski nogometaš Sebastjan Čelofiga

1984 – brazilski nogometaš Jhonnes Marques de Souza

1987 – brazilski nogometaš David Luiz

1987 – nigerijski nogometaš John Obi Mikel