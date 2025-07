Pri Vlatku Čančarju ni več dvoma

Že nekaj časa je bilo bolj ali manj jasno, da se bo Vlatko Čančar po koncu pogodbe z Denverjem poslovil od ekipe iz Kolorada, veliko vprašanje pa je zevalo pri tem, kakšna bo njegova prihodnost. Pred dnevi so tako v javnosti zaokrožile informacije, da bo 28-letni košarkar, ki je imel v zadnjem obdobju obilico smole s poškodbami, nadaljeval v Milanu. Zdaj je to potrdil tudi za DNVR Nuggets Podcast. "Milano je v sliko prišel takoj po slovesu od Denverja in res so pokazali veliko zanimanje. Dobil sem občutek, da si me želijo in da bom imel vlogo v klubu, zato sem takoj pristal na ponudbo in se odločil za Milano," je pojasnil Čančar.

Ta po zadnjih težavah s kolenom v Denverju ni več dobil prave priložnosti. V prejšnji sezoni je tako v rednem delu za Denver igral le na 13 tekmah rednega dela in le na eni v končnici, v kateri so Nuggets izpadli v konferenčnem polfinalu proti kasnejšim prvakom, Oklahomi City Thunder. "Po koncu sezone, še preden se je začela poletna tržnica, sem govoril s svojim agentom. Na žalost so se Nuggets odločili za nekakšno preobrazbo moštva, a ne v polnem pomenu besede."

"Zahvalili so se mi za moj doprinos in pojasnili, da bodo v klub pripeljali nekatere nove igralce in novo energijo, kar sem potem sprejel. Vrsto let sem bil v Denverju, nato smo se tudi pogovarjali, kje bi lahko igral naprej, in vsi so mi dejali, da moram najti priložnost, kjer bom lahko igral več," je za DNVR Nuggets Podcast še pojasnil Čančar.

Pred selitvijo v Italijo ga čaka še evropsko prvenstvo s slovensko izbrano vrsto. Foto: Guliverimage

Slovenec je zadnjih pet sezon preživel v dresu Denver Nuggets in bil med drugim del ekipe, ki je leta 2023 osvojila šampionski prstan. Skupno je v ligi NBA odigral 143 tekem, na katerih je v povprečju dosegel 3,4 točke in 1,8 skoka v 10,7 minute na srečanje. Pred odhodom v ligo NBA je med drugim igral za Burgos in Mego. Italijanski klub, ki ga vodi Ettore Messina, pa je v prejšnji sezoni evroligo končal na 11. mestu rednega dela in tako ostal brez končnice, na italijanskem prvenstvu Lega A pa so izpadli v polfinalu proti kasnejšemu prvaku, Virtusu iz Bologne.

