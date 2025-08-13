Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Sreda,
13. 8. 2025,
13.56

Kvalifikacije za konferenčno ligo (3. krog, povratne tekme)

Sreda, 13. 8. 2025, 13.56

Avtor: R. P.

Kvalifikacije za konferenčno ligo (3. krog, povratne tekme)

Gostovanje leta za Olimpijo, rutinsko delo za Celjane, koprski krvniki pred izpadom

R. P.

Olimpija trening | Kapetan Olimpije Agustin Doffo verjame v napredovanje zmajev v play-off kvalifikacij. | Foto Aleš Fevžer

Kapetan Olimpije Agustin Doffo verjame v napredovanje zmajev v play-off kvalifikacij.

Foto: Aleš Fevžer

Danes bo znan prvi udeleženec play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo. Istanbul Basaksehir bo v Turčiji branil prednost (3:1), ki si jo je priigral na Norveškem pri koprskem krvniku Vikingu. Slovenska predstavnika bosta nastopila v četrtek. Celjani, ki so prejšnji teden v gosteh nadigrali Lugano kar s 5:0 in poskrbeli za eno najveličastnejših predstav slovenskih klubov v Evropi, bodo gostili Švicarje, Olimpija pa bo po remiju z 0:0 gostovala v vroči Albaniji, kjer jo čaka tamkajšnji prvak Egnatia. Zmaje bo prvič vodil Nizozemec Erwin van de Looi.

V konferenčni ligi, tretjem najmočnejšem evropskem nogometnem klubskem tekmovanju, se za napredovanje v play-off kvalifikacij potegujeta dva slovenska kluba. Celjani, ki so v prejšnji sezoni navdušili s prebojem v četrtfinale, kjer so nato namučili Fiorentino, bodo v četrtek v knežjem mestu gostili starega znanca Lugano.

Albert Riera bo v četrtek s Celjem branil kar pet zadetkov prednosti proti Luganu. | Foto: Aleš Fevžer Albert Riera bo v četrtek s Celjem branil kar pet zadetkov prednosti proti Luganu. Foto: Aleš Fevžer

Varovanci Alberta Riere, ki se zaveda, kako uspehi in strategija celjskega kluba, ta posveča veliko pozornost domačim igralcem, pripomorejo k dvigu ugleda in kakovosti slovenskega nogometa, bodo branili ogromno prednost (5:0), tako da jim lahko napredovanje prepreči le še debakl epskih razsežnosti. V izjemni formi je zlasti prvi napadalec Franko Kovačević, ki je na osmih tekmah v tej sezoni dosegel kar deset zadetkov. Celjane v play-offu kvalifikacij čaka zmagovalec češko-avstrijskega obračuna med Banikom in dunajsko Austrio (4:3).

Gostovanje leta za zmaje

Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek. Pred tem bo z zmaji opravil tri treninge. | Foto: Aleš Fevžer Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek. Pred tem bo z zmaji opravil tri treninge. Foto: Aleš Fevžer Za razliko od Celjanov se v taboru Olimpije ne morejo pohvaliti s takšno sproščenostjo, saj čaka zmaje v četrtek v Albaniji gostovanje leta, v katerem bi v primeru neuspešnega rezultata že končali evropsko sezono.

Če pa bi zmaji podobno kot prejšnji teden v Stožicah na zelenici prikazali bistveno več od tekmeca, hkrati pa bi bili tudi bolj učinkoviti (Alex Tamm je prejšnji teden zapravil 11-metrovko, Marko Brest pa zatresel okvir vrat), bi lahko nadaljevali evropsko sezono, nato pa v play-offu naleteli najverjetneje na prvaka Gibraltarja Lincoln Red Imps, proti kateremu bi imeli zelo lepe možnosti za uspeh. Tako bi lahko že tretjič zapored nastopili v glavnem delu konferenčne lige. Dvoboj leta za Olimpijo se bo vpisal v zgodovino tudi kot prvi, na katerem bo zmaje vodil nizozemski strateg Erwin van de Looi.  

Dušan Stojinović je na dobri poti, da z Jagiellonio izloči Silkeborg. Če mu uspe, ga v play-offu čaka boljši iz dvoboja Hajduk Split - Dinamo City. | Foto: Guliverimage Dušan Stojinović je na dobri poti, da z Jagiellonio izloči Silkeborg. Če mu uspe, ga v play-offu čaka boljši iz dvoboja Hajduk Split - Dinamo City. Foto: Guliverimage

V četrtek bodo nastopili še štirje klubi s slovenski legionarji. Dušan Stojinović bo z Jagiellonio branil prednost s prve tekme, kjer je na Danskem premagal Silkeborg (1:0), podobno velja za Tila Mavretiča (Levadia), ki je s 3:2 slavil na gostovanju pri Differdangeju. V slabšem položaju sta Žiga Frelih (Spartak Trnava), ki je na gostovanju v Romuniji proti Universitatea Craiova izgbil z 0:3 ter Mario Jurčević (Partizan), ki je doma ostal praznih rok proti škotskemu Hibernianu (0:2).

Konferenčna liga, kvalifikacije (drugi krog, povratne tekme):

Sreda, 13. avgust:

Četrtek, 14. avgust:

Pari play-offa kvalifikacij konferenčne lige:

Hamrun Spartans/Maccabi Tel-Aviv* - RFS/KuPS Kuopio*
Shelbourne - Vikingur/Linfield*
Zrinjski Mostar/Breidablik* - Milsami Orhei/Virtus A.C. 1964*
FCSB/Drita* - Differdange/Levadia Tallinn*
Olimpija Ljubljana/Egnatia* - Lincoln Red Imps/Noah*
Strasbourg - Vikingur Reykjavik/Bröndby
Silkeborg/Jagiellonia - Hajduk Split/Dinamo City
Panathinaikos/Šahtar Doneck* - Servette/Utrecht*
Anderlecht/Šerif Tiraspol - Aris Limassol/AEK Atene
Viking/Istanbul Bašakšehir - Universitatea Craiova/Spartak Trnava
Crystal Palace - Fredrikstad/Midtjylland
Lugano/Celje - Banik Ostrava/Austria Dunaj
Rakow Czestochowa/Maccabi Haifa - Kauno Žalgiris/Arda
Partizan Beograd/Hibernian - AEK Larnaka/Legia Varšava
Levski Sofija/Sabah - AZ Alkmaar/Vaduz
Polisja/Paksi - Fiorentina
AIK Stockholm/Györ - Rapid Dunaj/Dundee United
KI Klaksvik/Neman Grodno - Rayo Vallecano
Lausanne-Sport/Astana - St. Patrick's/Bešiktaš
Larne/Santa Clara - Ballkani/Shamrock Rovers
Rosenborg/Hammarby - Mainz
Sparta Praga/Ararat-Armenia - Riga/Beitar Jeruzalem
Häcken/Brann* - Cluj/Braga*
Paok Solun/Wolfsberger* - Araz/Omonia

* poraženec

