Poklicna gasilska enota Celje je danes okoli 20.30 prejela prijavo o močnem dražečem vonju na območju Mariborske ceste, natančneje v okolici Trgovskega centra Planet Tuš.

Gasilci opozarjajo okoliške prebivalce, naj se ne zadržujejo v bližini trgovskega centra. Prav tako svetujejo, naj v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata, da preprečijo morebiten vdor snovi v notranje prostore.

"Prosimo, da občani ne ovirajo dostopa in dela intervencijskih služb," so še sporočili iz Poklicne gasilske enote Celje.

Raziskujejo izvor vonja

Na terenu so poleg gasilcev tudi druge pristojne službe, ki poskušajo ugotoviti izvor dražečega vonja in morebitno nevarnost. Kot poroča TV Celje, naj bi bil kriv amonijak.