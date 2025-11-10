Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
11.46

1 ura, 8 minut

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 11.46

Na požarišču pri Radomljah ostajajo požarne straže

D.K., STA

požar Radomlje | Foto Center za zaščito in reševanje Domžale

Foto: Center za zaščito in reševanje Domžale

Na pogorišču na območju nekdanje tovarne LIP Radomlje potekata kriminalistična in forenzična preiskava, vzrok za nastanek požara pa še ni znan, so danes pojasnili na policiji. Poveljnik Centra za zaščito in reševanje Domžale Matjaž Merkužič je dodal, da na pogorišču ostajajo požarne straže. Analize so pokazale, da požar ni vplival na okolje.

Matjaž Merkužič je za STA povedal, da so ekološke preiskave izvedli v nedeljo in ugotovili, da požar za zdaj ni vplival na okolje, zato niso izdali posebnih priporočil.

Na Policijski upravi Ljubljana so medtem za STA pojasnili, da vzrok požara še ni znan. "Dejstvo je, da takšni požari terjajo obsežne in dalj časa trajajoče preiskave tako o vzrokih kot drugih okoliščinah," so zapisali v sporočilu za javnost.

požar Radomlje
Novice Ogromen požar pri Domžalah je pogašen. To so posledice. #foto

Požar je v Preserjah pri Radomljah v nedeljo ponoči izbruhnil na območju nekdanje tovarne LIP Radomlje. Zajel je dobrih dva tisoč kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov, na terenu pa se je z njim borilo več kot 150 gasilcev, ki so požar v nedeljo dopoldne pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan, v času požara v objektu ni bilo ljudi. Požar je povzročil ogromno gmotno škodo, je na spletni strani objavila Občina Domžale.

