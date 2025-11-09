Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
9. 11. 2025,
6.23

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Center za zaščito in reševanje Domžale požar

Nedelja, 9. 11. 2025, 6.23

8 minut

Požar v Preserjah pri Radomljah zajel več kot 2000 kvadratnih metrov industrijskih prostorov

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
požar Lip Radomlje | Malo po polnoči je izbruhnil požar v Preserjah pri Radomljah v industrijskem kompleksu nekdanjega LIP Radomlje. | Foto Center za zaščito in reševanje Domžale

Malo po polnoči je izbruhnil požar v Preserjah pri Radomljah v industrijskem kompleksu nekdanjega LIP Radomlje.

Foto: Center za zaščito in reševanje Domžale

Malo po polnoči je v industrijskem kompleksu nekdanjega podjetja LIP Radomlje v Preserjah pri Radomljah izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel okoli 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov.

Na kraj so bili takoj napoteni gasilci celotne javne gasilske službe Občine Domžale, poleg njih pa tudi člani prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Kamnik in Šmarca ter štab Civilne zaščite Občine Domžale. Na terenu je več kot 150 gasilcev, ki jim je požar uspelo omejiti, vendar intervencija še vedno poteka in bo po napovedih trajala dalj časa, so sporočili na Centru za zaščito in reševanje Domžale.

Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Previdno: Zaprite okna in ne približujte se!

Zaradi gostega dima pristojni pozivajo prebivalce okoliških krajev, naj zaprejo okna in naj se ne približujejo območju požara.

Vse informacije o nadaljnjih aktivnostih bodo dostopne na uradnih kanalih Občine Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžale.

Tuzala, požar
Novice Po požaru v domu za ostarele v Tuzli na zdravljenju še 15 ljudi
Žiga Puconja križarka
Novice Slovenec že enajst let na križarkah, kjer prodaja dragulje. Nevarnosti? Driska in požar.
Center za zaščito in reševanje Domžale požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.