Malo po polnoči je v industrijskem kompleksu nekdanjega podjetja LIP Radomlje v Preserjah pri Radomljah izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel okoli 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov.

Na kraj so bili takoj napoteni gasilci celotne javne gasilske službe Občine Domžale, poleg njih pa tudi člani prostovoljnih gasilskih društev Mengeš, Kamnik in Šmarca ter štab Civilne zaščite Občine Domžale. Na terenu je več kot 150 gasilcev, ki jim je požar uspelo omejiti, vendar intervencija še vedno poteka in bo po napovedih trajala dalj časa, so sporočili na Centru za zaščito in reševanje Domžale.

Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Previdno: Zaprite okna in ne približujte se!

Zaradi gostega dima pristojni pozivajo prebivalce okoliških krajev, naj zaprejo okna in naj se ne približujejo območju požara.

Vse informacije o nadaljnjih aktivnostih bodo dostopne na uradnih kanalih Občine Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžale.