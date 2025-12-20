Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
14.37

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,66

Natisni članek

Natisni članek
požar Trogir

Sobota, 20. 12. 2025, 14.37

52 minut

Požar v starem mestnem jedru Trogirja, gost dim vznemiril prebivalce

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,66
Trogir, Šibenik, Hrvaška, hrvaška obala, morje, Jadran, Jadransko morje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Danes zgodaj popoldne je v starem mestnem jedru Trogirja izbruhnil požar, ki je povzročil gost dim ter vznemiril številne prebivalce in obiskovalce mesta.

Po poročanju hrvaškega portala Dalmacija Danas je okoli 12.50 zagorelo v Ulici Matije Gupca, v samem središču starega mestnega jedra. Ogenj naj bi zajel blok hiš, nad mestom pa se je hitro razširil gost dim, ki je bil viden tudi iz širše okolice.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci, ki so območje zavarovali in prebivalce pozvali, naj se umaknejo in se izognejo prizorišču požara. Intervencija še poteka, uradne informacije o vzroku požara in morebitni gmotni škodi pa za zdaj niso znane.

Na družbenih omrežjih so se že pojavili prvi posnetki in fotografije z mesta dogodka, ki prikazujejo obsežen dim nad starim mestnim jedrom.

Več informacij bo znanih po koncu gasilske intervencije in po uradnih izjavah pristojnih služb.

požar Trogir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.