Danes zgodaj popoldne je v starem mestnem jedru Trogirja izbruhnil požar, ki je povzročil gost dim ter vznemiril številne prebivalce in obiskovalce mesta.

Po poročanju hrvaškega portala Dalmacija Danas je okoli 12.50 zagorelo v Ulici Matije Gupca, v samem središču starega mestnega jedra. Ogenj naj bi zajel blok hiš, nad mestom pa se je hitro razširil gost dim, ki je bil viden tudi iz širše okolice.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci, ki so območje zavarovali in prebivalce pozvali, naj se umaknejo in se izognejo prizorišču požara. Intervencija še poteka, uradne informacije o vzroku požara in morebitni gmotni škodi pa za zdaj niso znane.

Na družbenih omrežjih so se že pojavili prvi posnetki in fotografije z mesta dogodka, ki prikazujejo obsežen dim nad starim mestnim jedrom.

Več informacij bo znanih po koncu gasilske intervencije in po uradnih izjavah pristojnih služb.