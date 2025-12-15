Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
9.01

Osveženo pred

27 minut

V požaru v stanovanjski hiši v Trbojah poškodovana 93-letnica

Avtorji:
Sa. B., STA

Požar so pogasili gasilci, premoženjska škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov.

Požar so pogasili gasilci, premoženjska škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov.

Foto: STA

V stanovanjski hiši v Trbojah je v nedeljo 93-letna stanovalka v elektriko priključila grelno blazino za noge, ki se je vžgala, ogenj pa se je razširil po dnevnem prostoru. Stanovalka je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, z reševalnim vozilom so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kranjski policisti so bili o dogodku obveščeni v nedeljo okoli 14.50. Požar so pogasili gasilci, premoženjska škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

