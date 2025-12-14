Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
14. 12. 2025,
7.12

Osveženo pred

5 minut

Nedelja, 14. 12. 2025, 7.12

Streljal med izpitom: dve osebi mrtvi, več poškodovanih #video

Na. R.

V streljanju na univerzi v Providenceu na Rhode Islandu je osumljenec ubil najmanj dve osebi, vsaj devet oseb je ranjenih, po nekaterih informacijah celo 20 oseb. 30-letnega moškega, ki je streljal med ponavljanjem zaključnega izpita, policija še vedno išče.

Streljanje se je na Univerzi Brown zgodilo v soboto popoldne v učilnici, kjer je med 14. in 16. uro potekalo ponavljanje zaključnega izpita iz predmeta Principles of Economics, je za New York Times povedala profesorica predmeta Rachel Friedberg.

Študentka tega predmeta, Martyna Kaps, je opisala, da je zapuščala učilnico, ko je zaslišala glasne poke in videla študente, ki so bežali iz učilnice. "V učilnici so bili še vedno ljudje. Veliko se jih je pognalo za učiteljsko mizo in se tam skrilo, da bi se izognili metkom." V konkretni učilnici v sedemnadstropni stavbi je prostora za 186 ljudi. 

streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island | Foto: Reuters Foto: Reuters

streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island | Foto: Reuters Foto: Reuters

Več jih je v kritičnem stanju 

V bolnišnico Rhode Island so sprejeli devet pacientov s poškodbami, povezanimi s strelnim orožjem.

Šest pacientov je v kritičnem, a stabilnem stanju, eden je v kritičnem stanju, dva pacienta pa sta stabilna, so v prvih odzivih navedli v bolnišnici. 

streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island | Foto: Reuters Foto: Reuters

Imajo približen opis, storilec je še na begu 

Osumljenec je po streljanju pobegnil, pojavljajo pa se nove podrobnosti njegovega opisa. 

Videoposnetki so razkrili moškega, za katerega domnevajo, da je osumljenec, ki je še vedno na begu. Oblečen je bil v temna oblačila, star okoli 30 let, opazili pa so ga na ulici Hope Street v bližini kraja napada.

Priče poročajo, da je morda nosil sivo maskirno kapo, so še sporočili iz policije, prebivalcem pa naročili, naj ostanejo doma.

streljanje, ZDA, univerza, osumljenec | Foto: Reuters Foto: Reuters

Policisti so že preiskali nekatere stavbe v okolici univerze Brown in izpraznili učilnice, kjer so se študenti skrivali pred napadalcem. 

Na območju v bližini kraja napada je več kot 400 policistov iz lokalnih, državnih in zveznih agencij. O streljanju so že obvestili predsednika Donalda Trumpa

Donald Trump, X, strelski napad, ZDA | Foto: X/@BlueATLGeorgia Foto: X/@BlueATLGeorgia

V nedeljo bodo po mestu okrepili prisotnost policistov, je napovedal župan Providencea Brett Smiley.

streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island | Foto: Reuters Foto: Reuters streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island | Foto: Reuters Foto: Reuters streljanje, univerza, ZDA, Rhode Island | Foto: Reuters Foto: Reuters

