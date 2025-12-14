Streljal med izpitom: dve osebi mrtvi, več poškodovanih #video

V streljanju na univerzi v Providenceu na Rhode Islandu je osumljenec ubil najmanj dve osebi, vsaj devet oseb je ranjenih, po nekaterih informacijah celo 20 oseb. 30-letnega moškega, ki je streljal med ponavljanjem zaključnega izpita, policija še vedno išče.

Streljanje se je na Univerzi Brown zgodilo v soboto popoldne v učilnici, kjer je med 14. in 16. uro potekalo ponavljanje zaključnega izpita iz predmeta Principles of Economics, je za New York Times povedala profesorica predmeta Rachel Friedberg.

Študentka tega predmeta, Martyna Kaps, je opisala, da je zapuščala učilnico, ko je zaslišala glasne poke in videla študente, ki so bežali iz učilnice. "V učilnici so bili še vedno ljudje. Veliko se jih je pognalo za učiteljsko mizo in se tam skrilo, da bi se izognili metkom." V konkretni učilnici v sedemnadstropni stavbi je prostora za 186 ljudi.

BrownUAlert: 9th update, The Brown campus continues to be in lockdown, and it is imperative that all members of our community remain sheltered in place. This means keeping all doors locked and ensuring no movement across campus. The law enforcement response remains ongoing.… — Brown University (@BrownUniversity) December 14, 2025

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Več jih je v kritičnem stanju

V bolnišnico Rhode Island so sprejeli devet pacientov s poškodbami, povezanimi s strelnim orožjem.

Šest pacientov je v kritičnem, a stabilnem stanju, eden je v kritičnem stanju, dva pacienta pa sta stabilna, so v prvih odzivih navedli v bolnišnici.

Foto: Reuters

Imajo približen opis, storilec je še na begu

Osumljenec je po streljanju pobegnil, pojavljajo pa se nove podrobnosti njegovega opisa.

Videoposnetki so razkrili moškega, za katerega domnevajo, da je osumljenec, ki je še vedno na begu. Oblečen je bil v temna oblačila, star okoli 30 let, opazili pa so ga na ulici Hope Street v bližini kraja napada.

Priče poročajo, da je morda nosil sivo maskirno kapo, so še sporočili iz policije, prebivalcem pa naročili, naj ostanejo doma.

Foto: Reuters

Policisti so že preiskali nekatere stavbe v okolici univerze Brown in izpraznili učilnice, kjer so se študenti skrivali pred napadalcem.

Na območju v bližini kraja napada je več kot 400 policistov iz lokalnih, državnih in zveznih agencij. O streljanju so že obvestili predsednika Donalda Trumpa.

Foto: X/@BlueATLGeorgia

V nedeljo bodo po mestu okrepili prisotnost policistov, je napovedal župan Providencea Brett Smiley.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters