Alpsko smučanje, Val d'Isere, slalom (m)
Na delu najboljši slalomisti, a brez Slovencev
Na slalomu svetovnega pokala v Val d’Isèru bo na sporedu moški slalom, kjer pa ne bo slovenskega predstavnika. Prva vožnja je na sporedu ob 9.30, druga pa ob 13.00.
Tekmo bo odprl Avstrijec Fabio Gstrein, na zahtevni progi pa se bo pomerilo 69 tekmovalcev. Že nekaj časa pa med njimi ni slovenskih predstavnikov, potem ko je to bila nekdaj paradna disciplina slovenskega smučanja. Sosednja Hrvaška ima na primer na štartu štiri predstavnike.
Prvi trije v slalomskem seštevku svetovnega pokala Paco Rassat, Lucas Pinheiro Braathen in Clément Noël tudi tokrat sodijo najožji krog favoritov.
1. Fabio Gstrein (AUT)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Atle Lie McGrath (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Clément Noël (FRA)
7. Henrik Kristoffersen (NOR)
8. Albert Popov (BUL)
9. Paco Rassat (FRA)
10. Dave Ryding (GBR)
11. Samuel Kolega (HRV)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Manuel Feller (AUT)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Linus Strasser (NEM)
