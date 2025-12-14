Novozelandka do premierne superveleslalomske zmage, Ilka Štuhec brez rezultata

Zmagovalka uvodne superveleslalomske tekme sezone svetovnega pokala je Novozelandka Alice Robinson, ki se veseli svoje prve superveleslalomske zmage, sicer pa sedme v karieri, vseh šest (dve v tej sezoni) je do zdaj zbrala na veleslalomih. Druga je bila Francozinja Romane Miradoli, tretja Italijanka Sofia Goggia, tik pod zmagovalnim odrom pa je končala Lindsey Vonn, ki po zmagi in drugem mestu na smuku tokrat prvič v sezoni ni na stopničkah. Slovenske barve je v St. Moritzu branila le Ilka Štuhec, ki je v spodnjem delu odstopila.

Skoraj dva meseca po veleslalomskem začetku sezone alpskih smučark je bila v St. Moritzu na sporedu tudi prva superveleslalomska preizkušnja novega tekmovalnega obdobja.

Ob odsotnosti poškodovanih Lare Gut-Behrami in Federice Brignone, ki sta v prejšnji zimi kraljevali v tej disciplini – Švicarka je osvojila mali kristalni globus, italijanska dobitnica velikega pa je bila v superveleslalomskem seštevku druga –, je s progo najhitreje opravila Alice Robinson, ki je v izvrstni formi. Po dveh zmagah na veleslalomu, v katerem je vodilna, je prišla do prve zmage v superveleslalomu. Do zdaj je v svetovnem pokalu šestkrat zmagala, vsakokrat na veleslalomu.

Najhitrejša trojica. Foto: Reuters

Novozelandka je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo, takoj za njo pa sta se na progo podali Francozinja Romane Miradoli in Italijanka Sofia Goggia, ki sta se ji pridružili na stopničkah. Miradoli je zaostala +0,08, Goggia pa +0,19. Na nehvaležnem četrtem mestu je ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki je dejala, da je v superveleslalomu še bolje pripravljena kot v smuku, a po zmagi in drugem mestu na smuku tokrat prvič v sezoni ne bo na odru za zmagovalke.

Edina Slovenka na štartni listi Ilka Štuhec je bila zgoraj hitra, nato po napaki izgubila nekaj časa, po tretjem vmesnem času, pri katerem je za takrat vodilno zaostajala +0,18, pa je odstopila in ostala brez rezultata. Ilka Štuhec ni prišla do cilja superveleslaloma. Foto: Reuters

Odstopili sta tudi sobotna zmagovalka smuka, Nemka Emma Aicher in Mikaela Shiffrin, ki se je na superveleslalomske tekme vrnila po dveh letih.

Svetovni pokal za alpske smučarke se bo nadaljeval v torek s slalomom pod žarometi v Courchevelu, konec prihodnjega tedna pa bo Val d'Isere gostil specialistke za hitre discipline. Na sporedu bosta smuk in superveleslalom.

Izidi: 1. Alice Robinson (NZl) 1:14,84

2. Romane Miradoli (Fra) 1:14,92 +0,08

3. Sofia Goggia (Ita) 1:15,03 +0,19

4. Lindsey Vonn (ZDA) 1:15,11 +0,27

5. Laura Gauche (Fra) 1:15,22 +0,38

6. Malorie Blanc (Švi) 1:15,37 +0,53

. Elena Curtoni (Ita) 1:15,37 +0,53

8. Laura Pirovano (Ita) 1:15,44 +0,60

9. Cornelia Hütter (Avt) 1:15,72 +0,88

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:15,74 +0,90

... - odstop: Ilka Štuhec (Slo) Skupno: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 458

2. Alice Robinson (NZl) 394

3. Lara Colturi (Alb) 302

4. Julia Scheib (Avt) 280

5. Paula Moltzan (ZDA) 267

...

47. Neja Dvornik (Slo) 41

48. Ilka Štuhec (Slo) 40

63. Ana Bucik Jogan (Slo) 23 Superveleslalom: 1. Alice Robinson (NZl) 100

2. Romane Miradoli (Fra) 80

3. Sofia Goggia (Ita) 60

4. Lindsey Vonn (ZDA) 50

5. Laura Gauche (Fra) 45

