Alpske smučarke so v St. Moritzu danes opravile še z drugim treningom pred petkovim prvim smukom sezone. Ta je pripadel Švicarki Joani Hählen, Ilka Štuhec je po sredinem 18. mestu, tokrat zasedla enajsto pozicijo z zaostankom 70 stotink sekunde, a je bila ob njenem izidu zvezdica. Trening je sicer zaznamoval grd padec Švicarke Michelle Gisin, ki so jo s helikopterjem odpeljali iz prizorišča.

Drugi trening smuka v St. Moritzu je zaznamoval grd padec Michelle Gisin, potem ko so imele nekatere smučarke težave s slabšo vidljivostjo. 32-letna Švicarka, ki je štartala s štartno številko 17, je bila že v spodnji tretjini proge, ko je grdo padla. Po zdrsu je prebila prvo varnostno mrežo, nato se je zaustavila, iz prizorišča pa so jo odpeljali s helikopterjem. Trening je bil takoj prekinjen. Lindsey Vonn, ki je bila v sredo najhitrejša, je startala tik za njo, a je morala trening vožnjo zaradi padca sotekmovalke prekiniti predčasno, medtem ko so organizatorji in zdravstvena služba še naprej oskrbovali Gisin.

L'Obwaldienne de 32 ans a terminé dans les filets lors de la deuxième séance dans la station grisonne. Elle a été évacuée en hélicoptère. https://t.co/diHufrX3nF — LeMatin.ch - Sports (@LeMatinch_Sport) December 11, 2025

Schock für Swiss-Ski: Michelle Gisin stürzt in St. Moritz und wird per Helikopter ins Spital gebracht. Die Verletzungsserie im Schweizer Frauen-Speedteam setzt sich damit fort. https://t.co/dqTx1fSfj3 — Blick Sport (@Blick_Sport) December 11, 2025

Trening je bil tako za dobre pol ure prekinjen, dvakratno olimpijsko prvakinjo pa so zatem odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preglede. Trenutno še ni znano, za kako resne poškodbe gre. Po poročanju Blicka, je bila Gisin po padcu pri polni zavesti. Kljub temu še ni mogoče izključiti možnosti resne poškodbe. Gisin si je pri 17 letih strgala križno vez v desnem kolenu, tri leta pozneje pa je utrpela poškodbo hrustanca. Januarja 2019 je morala na operacijo zaradi poškodovanega hrustanca in zvina križne vezi. Švicarska reprezentanca je sicer zaradi poškodb letos že ostala brez Lare Gut-Behrami in Corinne Suter.

Trening, kjer so bili tako rezultati ob grdem padcu postranskega pomena, je sicer dobila Joana Hählen, ki je bila za 13 stotink sekunde hitrejša od Čehinje Ester Ledecke, 21 stotink pa je zaostala Italijanka Sofia Goggia. Prvih osem smučark se je zvrstilo znotraj 28 stotink sekunde. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec, ki je bila v sredo 18., je tokrat zabeležila 11. izid, zaostala je 70 stotink, a je ob njenem rezultatu prisotna zvezdica in proge torej ni pravilno izpeljala.

Ilka Štuhec se veseli prve tekme v sezoni. Foto: Sportal

"Danes je bila sicer vidljivost skozi polovico proge izjemno slaba, a sem izboljšala smučanje na delih, kjer sem imela včeraj več težav. Teren je odlično pripravljen, tako da se veselim obeh smukov in superveleslaloma. Na St. Moritz me vežejo lepi spomini, verjamem, da bo tako tudi po letošnjih tekmah," poudarja Štuhec, ki je zadnji sklop priprav opravila v Nakiski v Kanadi, pred odhodom v St. Moritz pa zadnje pripravljalne zavoje naredila v Avstriji.

"Kot vedno bom dala vse od sebe od samega začetka. Želim smučati neobremenjeno, sproščeno in napadalno, kot vedno poudarjam. Kaj mi bo to prineslo bomo videli. Časa za stopnjevanje forme bo dovolj, a zakaj ne bi napadala od samega začetka," je še dodala Štajerka, ki je doslej na tekmah svetovnega pokala zbrala 11 zmag in skupno kar 22 uvrstitev na zmagovalni oder.

Prvi smuk sezone za smučarke bo na sporedu v petek ob 10.15, v soboto drugi (10.45), v nedeljo pa smučarke čaka še superveleslalom (10.45).

