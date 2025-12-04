V živo: Miha Hrobat in druščina na progi Ptic roparic že danes

Zaradi napovedanega močnega sneženja so organizatorji v Beaver Creeku v ameriški zvezni državi Kolorado petkov moški smuk prestavili na danes. Nekoliko skrajšana preizkušnja se je začela ob 19. uri, na štartu pa so tudi štirje Slovenci: Miha Hrobat, ki je na treningu pokazal odlično formo z desetim časom, je štartal kot deveti. Nejc Naraločnik ima startno številko 23, Martin Čater 46., Rok Ažnoh pa se bo na progo podal kot 58. Zaradi vremenske napovedi so prestavili tudi sobotni superveleslalom, ta bo na sporedu jutri.

Beaver Creek, moški smuk: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:29,84

2. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:30,14

3. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:30,53

4. Franjo von Allmen (Švi) 1:30,69

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:30,71

6. Dominik Paris (Ita) 1:30,76

7. Stefan Rogentin (Švi) 1:30,91

8. Alexis Monney (Švi) 1:30,99

9. Cameron Alexander (Kan) 1:31,11

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:31,21

...

13. Miha Hrobat (Slo) 1:31,44

... Na štartu:

23. Nejc Naraločnik SLO

46. Martin Čater SLO

58. Rok Ažnoh SLO

Smučarji so na progi Ptic roparic včeraj v težkih vremenskih razmerah opravili prvi trening. Najbolje se je odrezal Švicar Marco Odermatt, ki je sicer zgrešil vratca na vrhu proge, drugi je bil Kanadčan Brodie Seger (+0,40), tretji pa Francoz Matthieu Bailet (+0,41).

Glavni slovenski as Miha Hrobat je za uvod na treningu postavil deseti čas (+1,31), medtem ko so Rok Ažnoh, Nejc Naraločnik in Martin Čater končali daleč zadaj. Ažnoh je bil 39. (+2,31), Naraločnik 50. (+2,77), Čater pa 65. (+3,84).

Med 76 smučarji na treningu je bil prvič po pred 14 meseci postavljeni diagnozi raka tudi Švicar Niels Hintermann, ki se po uspešno premagani bolezni vrača v svetovni pokal. Na treningu je zasedel 27. mesto.

Prireditelji v Beaver Creeku so morali zaradi slabega vremena prestaviti tudi superveleslalom. Ta je bil sprva na sporedu v soboto, zdaj ga bodo poskušali izpeljati v petek ob 18.30. V Kolorado v naslednjih dneh prihaja hladno vreme in obilno sneženje, zato je ogrožen tudi nedeljski veleslalom z Žanom Kranjcem. Alpske smučarke imajo ta teden dve tekmi, dva veleslaloma v Tremblantu v Kanadi.

