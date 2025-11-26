Trikrat tretji v minuli zimi specialist za hitre discipline Miha Hrobat že težko pričakuje četrtkovo uvodno tekmo novega svetovnega pokala. "Ta ima poseben draž, malo bolj te stiska v želodcu." Trener Aleš Brezavšček je prepričan, da se ga boji tudi Marco Odermatt. "Želja vseh tekmovalcev je, da smo tako konstantni, kot je on." Hrobat na najvišja mesta cilja tudi na olimpijskih igrah. "Ko smučam, kot znam, sem lahko zelo visoko."

Pred letom dni je v Beaver Creeku stopil na stopničke. Foto: Reuters S superveleslalomom v Copper Mountainu alpski smučarji v hitrih disciplinah v četrtek začenjajo olimpijsko sezono. Eden od kandidatov za najvišja mesta, tako na tekmah svetovnega pokala kot tudi na igrah v Cortini d'Ampezzo, bo Miha Hrobat. Osmi smukač z zadnjega svetovnega prvenstva je v minuli zimi trikrat stopil na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Tretji je bil na smuku v Beaver Creeku, kjer bodo tri tekme naslednji teden. Če bo to dopuščalo vreme, imajo namreč nekaj težav s pomanjkanjem snega. "Zagotovo se bo lepo vrniti, a težko pričakujem že prvo tekmo. Ta ima poseben draž, malo bolj te stiska v želodcu. Bo pa zagotovo lepo spet stati na vrhu Beaver Creeka."

Tretji je bil še na smuku v Wengnu in prav tako tretji na superveleslalomu v Kvitfjellu. Smukaški seštevek je končal na četrtem mestu, bil je torej prvi, ki ni član švicarske ekipe. Ta je v lanski zimi odnesla vse tri kolajne v smuku. Marco Odermatt je bil prvi, Franjo von Allmen drugi in Alexis Monney tretji. "Oni morajo braniti, jaz jih napadam. Mogoče je meni malo lažje." Odermatt je vzel mali globus tako v smuku, superveleslalomu kot tudi v veleslalomu. "Je pa fascinantno, kako je lahko v vseh disciplinah na vsaki tekmi v vrhu. To je želja vseh tekmovalcev, mene in ostalih, da smo tako konstantni, kot je on. To je njegova največja prednost."

"Je lažje, ker vem, česa sem sposoben"

Na zadnjem superveleslalomu minule zime je dokazal, da je lahko med najboljšimi tudi v tej disciplini. Foto: Guliverimage

Glavni trener slovenske ekipe Aleš Brezavšček je v Sportalovem sobotnem intervjuju dejal, da se je Odermatt že v minuli sezoni bal Hrobata. Zdaj je Miha, pri 30 letih v najboljših smukaških letih, pred največjim izzivom. Zdržati pritisk, ko od njega vsi veliko pričakujejo. In gledajo ga tudi tekmeci. "Na prvi tekmi bom videl, kakšni bodo občutki. Je lažje, ker vem, česa sem sposoben, kaj hočem. Prej sem samo želel, nisem še tega dokazal. Sem vesel, da se bo spet začelo, da lahko spet pokažem, česa sem sposoben, kaj znam." Zaveda se, da bo moral biti za stopničke še boljši kot doslej. "Najtežje je iskati stotinke, ker gre res za malenkosti. Vemo, da bodo vsi boljši, tudi jaz moram biti boljši. Upam, da najdem še nekaj stotink."

Miha Hrobat samozavestno pričakuje prve tekme. Foto: Aleš Fevžer Hrobat je s slovensko ekipo osredne priprave oddelal v Čilu, kjer so bili dvakrat po tri tedne. "Malo nas je pohecalo kakšno sneženje, a je imel ves svet enake pogoje. Noben ni bil v kakšni prednosti. Smo naredili malo več drugačnih pogojev kot lani, težjih pogojev, sploh vidljivostnih, kar je dobrodošlo. Ker vemo, da je lahko tudi na tekmah svetovnega pokala neprijazno vreme. In zdaj smo tega navajeni." Imel je tudi dobro primerjavo, z ekipnimi kolegi, ki so vsi smučali zelo dobro, torej z Nejcem Naraločnikom, Martinom Čatrom in Rokom Ažnohom. "Na nobenem treningu ne veš, kaj pričakovati od drugega, kdo bo najboljši. Smo pač tekmovalci po duši in hočemo biti vsi najboljši. In to je tisti čar, da preganjamo en drugega in smo na vsakem treningu v tekmovalnem ritmu."

"Pričakujem, da bom tudi tam v vrhu." Na olimpijskih igrah!

Bil je četrti smukač prejšnjega svetovnega pokala. Foto: Reuters O samih rezultatskih ciljih sicer noče govoriti, da se pa tako kot trener Brezavšček zaveda, da je sposoben najvišjih mest. "Želim si, da bom smučal, kot znam. Lani sem dokazal, da sem, če smučam, kot znam, lahko zelo visoko. Jaz mislim, da je pred mano lahko zelo dobra sezona. Za rezultat nikoli ne veš. Ne veš, kaj se ti lahko zgodi, kakšni pogoji ti bodo namenjeni." Z enako miselnostjo bo šel tudi na februarske olimpijske igre. "Ena tekma, en dan. Takrat moraš biti ta pravi. Nikoli ne veš, kaj se ti takrat zgodi. A jaz pričakujem, da bom tudi tam v vrhu."